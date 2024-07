The First Descendant: Tier List – Alle Klassen im Ranking

In The First Descendant könnt ihr 14 verschiedene Charaktere freischalten, die alle unterschiedliche Stärken und Spielstile haben. Wir haben die 14 Nachfahren in einer Tier List gerankt, damit ihr eine Vorstellung habt, welche Klassen am besten sind.

Wie kommt diese Tier List zustande? Wir haben verschiedene Quellen geprüft und die Tier List so aufgestellt, dass sie möglichst die aktuelle Wahrnehmung der einzelnen Nachfahren innerhalb der Community widerspiegelt. Auch wir konnten derzeit noch nicht alle Nachfahren selbst testen und sind noch dabei, uns diese zu erspielen. Die Tier List ist also noch Work in Progress (weiterhin in Arbeit) und wird gegebenenfalls zukünftig angepasst. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder einfach selbst eure eigene Tier List teilen wollt, schreibt gerne Kommentare!

Wonach haben wir gerankt? Es gibt verschiedene Themen, zu denen in The First Descendant Tier Lists erstellt werden können – beispielsweise gemessen an der Tauglichkeit zum Farmen oder für Bosskämpfe. Wir haben jedoch versucht, eine möglichst allgemeine Tier List zu erstellen. Also ein Ranking, das euch vor allem zu Beginn des Spiels hilft, eine Übersicht zu bekommen.

The First Descendant: Tier List zu allen Klassen

Unsere Tier-List mit allen Klassen von The First Descendant könnt ihr bequem auf dem Screenshot betrachten. Unterhalb des Screenshots gibt es dann eine Aufschlüsselung, warum wir uns für einen Rang bei den verschiedenen Nachfahren entschieden haben.

S-Tier: Die aktuell besten Descendants

Gley: Für Gley gibt es aktuell den sogenannten „Infinite-Ammo-Build“, der es euch ermöglicht, unendlich zu schießen. Damit kann Gley extrem schnell Bosse besiegen und gilt aktuell als vielleicht beste Klasse für Bosskämpfe – zumindest, solange Spieler keine ähnlich starken Builds für andere Klassen gefunden haben.

Valby: Valby ist wirklich gut, um Flächenschaden zu verursachen. Dazu ist sie recht flink, wenn sie mittels ihrer Fähigkeit „Wäsche“ ihre Bewegungsgeschwindigkeit steigert. Dieselbe Fähigkeit erhöht auch Valbys Verteidigung, weshalb viele Spieler sie stärker finden als Bunny.

Ajax: Ajax ist für viele der aktuell präferierte Tank. Seine Schilde sind extrem nützlich und geben euch auch in Bosskämpfen eine Sekunde zum Durchatmen und Regenerieren von Lebenspunkten.

A-Tier: Diese Descendants sind stets eine gute Wahl

Freyna: Viele Spieler sind sich einig, dass Freyna zu den stärksten Damage-Dealern gehört. Sie verursacht mit ihren Gift-Angriffen Schaden über Zeit (DoT), wobei die einzelnen Schadens-Ticks in den richtigen Builds mehrere hunderttausend Damage verursachen. Während der Schaden über Zeit wirkt, kann sie natürlich weiterhin Waffen einsetzen und so zusätzlichen Schaden austeilen.

Bunny: Die Sprinterin Bunny ist nicht nur sehr schnell, sie ist auch wirklich stark im Besiegen von Mobs (kleinen Gegnern). Mit ihren Fähigkeiten kann sie diese ausschalten, indem sie an ihnen vorbeiläuft. Da sie allerdings geringe defensive Werte und keine Fähigkeit zur Steigerung ihrer Verteidigung hat, reicht es nur für den A-Tier.

Yujin: Mit Yujin hat The First Descendant einen klassischen Healer. Ihr werdet mit ihm demnach keine Bosse solo besiegen können, aber wenn eure Gruppe Schwierigkeiten hat, in Bosskämpfen zu überleben, kann ein guter Yujin der entscheidende Faktor sein.

Lepic: Lepic ist ein Allrounder und performt in verschiedenen Bereichen wirklich solide. Er kann guten Schaden gegen Bosse verursachen – auch wenn es dafür bessere Nachfahren gibt – und ist ähnlich gut im schnellen/ effektiven Ausschalten von Gegnermassen. Wenn ihr zudem Ultimate-Lepic habt, wird er nochmals eine Ecke stärker.

Enzo: Enzo steht für viele Spieler derzeit irgendwo zwischen den verschiedenen Stufen. Sein eigener Damage-Output könnte durchaus höher sein, doch seine unterstützenden Fähigkeiten sind Gold wert. Besonders im Team kann er durch seine Munitionslieferung eine große Hilfe sein und alle Kämpfer unbegrenzt mit Munition versorgen. Seinen A-Rang verdient er sich bei uns jedoch durch seine passive Fähigkeit: Mit Enzo könnt ihr viel leichter verschlüsselte Tresore (Encrypted Vaults) öffnen.

B-Tier: Das sind Descendants, die Potenzial zu höheren Stufen haben

Kyle: Kyle hat das Potenzial, einer der stärksten Nachfahren zu sein. Bei der Wahl, welchen Tank sie spielen wollen, entscheiden sich viele Spieler derzeit jedoch für Ajax. Dieser ist nicht nur ein Start-Charakter, sondern bietet mit seinen Schilden auch besseren Schutz und agiert eher als klassischer Tank. Schon jetzt sind sich jedoch vereinzelte Spieler sicher: Kyle ist eine echte Maschine und gehört auf höhere Ränge. Wir warten jedoch erst einmal ab, bis er seine Stärke auf der breiten Masse zeigen konnte.

Sharen: Sharen schwankt in den verschiedenen Tier Listen der Community zwischen „absolut heftig“ und „viel zu schwach“. Der Konsens ist häufig: Wenn man verstanden hat, wie die Assassine am besten gespielt wird, ist sie sehr stark. Sie ist allerdings nicht gut für Solo-Spieler geeignet, da sie mehr Schaden verursacht, wenn sie nicht das Ziel von ihren Gegnern ist – das ist solo selten der Fall. Wir stufen Sharen deshalb erst einmal auf dem verbesserungsfähigen B-Tier ein, da sie ein komplizierter Nachfahre ist, der nicht für jeden Spieler infrage kommt.

C-Tier: Das sind die Descendants, die aktuell als etwas schwächer angesehen werden

Blair: Ähnlich wie Freyna verursacht auch Blair Schaden über Zeit. Aktuell wird die Gift-Expertin jedoch von vielen Spielern bevorzugt. Der Feuerteufel von The First Descendant scheint etwas schwächer zu sein und belegt deshalb im Ranking vorerst einen eher niedrigen Platz.

Viessa: Viessa ist mit ihren Eis-Fähigkeiten gut für die Crowd-Control, aber ihr Schaden lässt zu wünschen übrig. Aktuell scheint es, als sei Viessa weder in der Unterstützung ihrer Verbündeten so gut wie Yujin oder Enzo noch so gut im Schaden verursachen wie Gley, Freyna oder Bunny.

Jayber: Jayber hat einen sehr passiven Spielstil, da er Fähigkeiten-Schaden und Heilung vorrangig über Geschütze austeilt – das schränkt ihn natürlich etwas in seiner Mobilität ein. Es gibt sowohl Healer als auch Damage-Dealer, die beide Rollen besser ausfüllen und in Teams deshalb mehr Sinn ergeben. Wenn ihr solo spielt, ist Jayber aber eine gute Wahl, da eure Geschütze euch passiv unterstützen.

Esiemo: Auch Esiemo wird aktuell in vielen Tier Listen noch von anderen Damage-Dealern überflügelt, vor allem Lepic geht mit seinen Granaten oft als Sieger des direkten Vergleichs hervor.

Anmerkung: Das Balancing von The First Descendant wirkt momentan sehr gut. Es gibt durchaus Spieler, die sagen, alle Klassen sind etwa gleich stark und würden lediglich verschiedene Spielstile ansprechen. Verlasst euch bei der Wahl eures Descendant also nicht nur auf Tier-Listen, sondern wählt, was am besten zu eurem Spielstil passt und euch Spaß macht.

Wenn ihr trotz der Tier List immer noch nicht wisst, welchen Nachfahren ihr in The First Descendant spielen sollt, schaut euch gerne unsere Übersicht mit allen spielbaren Charakteren des Loot-Shooters an: The First Descendant Klassen – Welcher Charakter passt am besten zu euch?