The First Descendant: Spieler zeigt, dass er es auch ohne Geld schafft, einen Ultimate-Nachfahren freizuschalten – Mit hartem Grind

The First Descendant ist als Loot-Shooter darauf ausgelegt, dass die Spieler viel grinden. Neben Waffen und Ausrüstung sind ein großer Punkt auch die Nachfahren, die man auch ergrinden muss. Ein Spieler auf Reddit hat nun gezeigt, dass er es in nicht mal 2 Wochen geschafft hat.

Was sind Nachfahren? Nachfahren sind die Klassen in The First Descendant. Aktuell gibt es davon 14 Stück, von denen ihr drei zu Beginn verfügbar habt. Im Spiel müsst ihr für die Nachfahren entweder in den Geldbeutel greifen oder sie euch mühselig ergrinden.

Neben den normalen Nachfahren gibt es auch die Ultimate-Versionen einiger. Aktuell haben nur Bunny, Ajax, Viessa, Gley und Lepic eine. Die Ultimates sind bessere Versionen dieser Charaktere, die mit besseren Werten daherkommen. Dementsprechend anstrengend gestaltet sich auch der Grind dieser Charaktere. Ein User auf reddit hat jetzt aber gezeigt, dass es auch kostenlos geht.

Wenn ihr euch noch unsicher seid, welchen Charakter ihr freischalten wollt, dann schaut hier hinein: The First Descendant: Klassen – Welcher Charakter passt am besten zu euch?

Es ist möglich Leute, grindet einfach und gebt nicht auf

In einem reddit-Thread mit dem Titel Ich habe es F2P geschafft! zeigt der User Phoenix-XY, dass er es geschafft hat, die Ultimate Version von Lepic freizuschalten. Das schaffte er laut eigenen Aussagen, ohne einen Cent auszugeben und nach nicht mal 2 Wochen.

Dafür bekommt er von vielen Teilen der Community Lob.

TheRealLuctor: Ultimate Lepic und Ultimate Bunny sind die einfachsten 2 zu farmen, aber immer noch Ultimates, also schwieriger zu farmen. Gratulation!

OscarDivine: Wow, ich habe gerade Valby bekommen und dachte, das wäre schon schwer genug

Numroth: Willkommen im Club! Ich habe bereits ultimative Gley freigeschaltet, aber jetzt arbeite ich an ultimativen Ajax oder Lepic als nächstes, da ich bereits einige ihrer Teile “zufällig” habe

Andere wiederum kritisieren das Spiel hier auch, da der Grind anderer Ultimate-Versionen schon enorm ist. Vor allem, da viele der Teile, die man braucht, eine spezifische Drop-Rate in Missionen haben. Hat man Pech, muss man die Missionen immer wieder spielen. Der User Geraltpoonslayer beschwert sich beispielsweise über Ultimate Ajax.

Auch ist unklar, wie viele Stunden der Ersteller des Threads gebraucht hat, um Ultimate Lepic freizuschalten. Unter einem Kommentar erwähnt er aber, dass er im Hard-Mode gespielt hat, da die Drop-Rates dort höher sind.

Auch die Zeit des Craften selbst darf man nicht unterschätzen, denn auch das kann mehrere Stunden Wartezeit mit sich bringen. Der Grind für Ausrüstung komm danach noch obendrauf.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon viele Nachfahren oder sogar Ultimate-Versionen freigeschaltet und wie lange habt ihr dafür gebraucht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wer noch Hilfe braucht und gerne Ultimate Bunny freischalten würde, der sollte hier reinschauen: The First Descendant: Ultimate Bunny freischalten – So bekommt ihr die Sprinterin und ihre verbesserte Version