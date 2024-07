„Es diente als Inspiration“ – Entwickler von The First Descendant antworten auf Plagiatsvorwürfe

The First Descendant ist ein neuer Loot-Shooter indem Fans ihre Zeit im Grind reinstecken. Leider gab es von der Community viele Vorwürfe, die Entwickler hätten von bekannten Titeln wie Destiny 2 gestohlen. Nun meldet sich Nexon zu Wort.

The First Descendant wurde am 02. Juli 2024 veröffentlicht und genießt seither große Beliebtheit auf verschiedenen Plattformen darunter auch Steam

Das Spiel mischt bekannte Elemente von Warframe und Destiny 2 und erschafft mit seinem Setting etwas Neues

Der Loot-Shooter hat es jedoch mit der Inspiration übertrieben und viele Fans konnten Mechaniken von Warframe sowie Icons erkennen, die von Destiny 2 stammen sollen

Zuerst gab es keine Reaktionen zu den Plagiatsvorwürfen, doch nun hat sich Nexon, das Team hinter The First Descendant gemeldet und stellt klar, wie es um die „Kopien“ steht

Anpassungen werden bald folgen

Was hat Nexos gesagt? Paul Tassi, ein großer Fan von Destiny 2 und Redakteur der US-amerikanischen Nachrichtenseite „Forbes“ wurde von Nexon bezüglich der Plagiatsvorwürfe angeschrieben (Quelle: x.com). Die Entwickler stellen klar, dass sie sich von Destiny 2 inspirieren lassen haben. Das Team hinter The First Descendant bewundere den Loot-Shooter von Bungie jedoch und respektiere ihre Arbeit.

Sie haben aber das Feedback der Community gehört und werden dementsprechend die Icons abändern, die zu nah am Original (Destiny 2) sind. Das komplette Statement findet ihr hier übersetzt:

The First Descendant wurde als Looter-Shooter-Spiel mit einer tiefen Zuneigung und Respekt für andere Spiele des Genres entwickelt. Destiny 2, ein weltweit bekanntes Looter-Shooter-Spiel, wird vom Team auch persönlich bewundert und respektiert und diente während des Entwicklungsprozesses als Inspiration. Wir haben die vorgebrachten Bedenken ernst genommen und beschlossen, Anpassungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die möglicherweise ähnlich aussehenden Bilder die einzigartige Identität unseres Spiels deutlich widerspiegeln. Wir werden das Spiel für die Fans des Looter-Shooter-Genres weiter verbessern.

Was sagen die Spieler zum Statement? Die Spieler reagieren mit gemischten Gefühlen, was das Statement angeht. Einige feiern die Offenheit von Nexon, dass sie ihre Fehler zugeben haben, während andere Spieler wiederum den Fokus auf das falsche Verhalten der Entwickler legen:

„Sie hören mehr auf Feedback als Call of Duty – Nexon macht gute Arbeit“ – Sebasti64346578

„Es ist verrückt, wie die Leute Nexon dafür loben, dass sie ihr Chaos behoben haben, nachdem es viral gegangen ist, obwohl sie es von Anfang an hätten richtig machen sollen.“ – SouLHunTer3544

„Wow, die hören sich tatsächlich Feedback an?!“ – DctrGizmo

„Ehrlich gesagt, das Beste, was sie hätten tun können. Ich bin froh, dass sie nicht versucht haben, es unter den Teppich zu kehren und weiterzumachen. Gut für sie.“ – Emoralityy

„Haben sie ernsthaft geglaubt, sie könnten damit durchkommen?“ – YACH43

Was haltet ihr vom Statement? Kauft ihr das den Entwicklern ab oder wurde Nexon hier einfach nur auf frischer Tat ertappt? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren.