The First Descendant: Schnell leveln – Die derzeit beste Methode, um XP zu farmen

In The First Descendant müsst ihr XP farmen, um eure Waffen sowie Nachfahren hochzuleveln. Damit ihr das schnell hinter euch bringt, zeigen wir euch eine Methode, die zeitsparend und ertragreich ist.

So levelt ihr euch schnell: Um euch in The First Descendant schnell leveln zu können, gibt es derzeit nur eine effiziente Methode und das sind die Albion-Verteidigungsmissionen. Öffnet dazu das Terminal für Spezialoperationen und wählt dazu die Verteidigungsmission auf Kingston aus. Dort angekommen müsst ihr nur noch die Aktivität zocken und so viele Gegner wie möglich ausschalten.

Der YouTuber Moxsy rät zudem dazu, in den höheren Leveln eures Nachfahren (zwischen Level 10 – 15) die Verteidigungsmission in Echo Swamp zu starten. Dort sei das Layout der Map besser und ihr könnt so effizienter eure Gegner töten, um XP zu farmen.

Ihr müsst jedoch auf einige Dinge achten, wenn ihr diese Form des XP-Farmings angeht.

Worauf sollte ich achten? Ihr könnt während des Farmens besondere XP-Token einsetzen, die euren XP-Ertrag erhöhen können. Setzt diese ein, wenn ihr die Verteidigungsmission mit anderen Spielern angeht. So könnt ihr sicher sein, dass ihr auch höhere Stufen der Mission erreicht. Mehr Stufen bedeuten mehr XP, da ihr länger im Kampf die Aliens plattmachen könnt.

Zudem solltet ihr wissen, dass ihr die Verteidigungsmissionen nicht teilnahmslos angehen könnt. Das heißt, ihr müsst aktiv auf Feinde schießen und diese besiegen, um XP generieren zu können. Sitzt ihr nur rum und lasst euren Teamkollegen den Vortritt, bekommt ihr am Ende gar nichts.

Warum lohnen sich die Verteidigungsmissionen am meisten? Der YouTuber Moxsy verweist explizit darauf, die Albion-Verteidigungsmissionen, die bis Stufe 21 gehen, auszuwählen.

Er weiß selbst nicht wieso, aber es gebe eine geheime Mechanik, die euch nach dem Abschluss der 21-Stufe mit einem Kristallisierungskatalysator belohnen kann. Dieses seltene Item ist wichtig, um mehr Module in eure Nachfahren sockeln zu können.

Ihr könnt also mit der Methode, mit etwas Glück, die Kristallisierungskatalysatoren sammeln und dabei effizient eure Nachfarmen aufleveln.