Spieler erklärt, warum er seinen besten Freund in The First Descendant belügen muss

Ein Spieler von The First Descendant muss zu unrühmlichen Mitteln greifen, um das Spiel mit seinem Freund zu zocken. Nur durch eine Lüge lässt sich sein Kumpel dazu bewegen, die Kampagne gemeinsam zu spielen.

Um welchen Spieler geht es? Der Reddit-User MMXXIV-VII-II erzählt in einem Post auf Reddit, dass ihm The First Descendant große Freude bereitet, und er den Shooter deshalb ausgiebig spielt. Er gehört wohl zu den Spielern, die trotz mancher Kritikpunkte Spaß am Spiel haben.

Noch mehr Spaß macht ihm das Spiel im Koop-Modus. Er wollte die Kampagne gemeinsam mit einem guten Freund spielen. Allerdings gab es ein Problem. Der besagte Freund ist zeitlich sehr eingeschränkt. Wegen der Beziehung mit seiner Partnerin stehen ihm täglich nur etwa 30-60 Minuten Spielzeit zur Verfügung. Die wenige Zeit möchte er nur in Spiele stecken, die er „selbst entdeckt“ hat.

Also wartete der Reddit-User MMXXIV-VII-II, bis sein Freund das Spiel selbst für sich entdeckte. Anschließend begannen die beiden, die Kampagne gemeinsam zu spielen. Was der Freund nicht wusste: Er ist Opfer einer Lüge, die nötig war, um ihn zum Mitspielen zu bewegen.

Ist eine Notlüge in Ordnung?

Worin bestand die Lüge? Der Freund glaubte, er hätte The First Descendant zuerst entdeckt und seinem Kumpel gezeigt. In Wahrheit kannte der User MMXXIV-VII-II das Spiel aber schon längst. Wie er in seinem Reddit-Post schreibt, hatte er sich lange auf den Shooter gefreut und darauf gewartet.

Natürlich wollte er nicht warten, bis sein Freund selbst das Spiel entdeckt, und hat schon mal losgespielt. Und das nicht zu knapp. Stolze 15 Charaktere kann er vorweisen, die meisten davon sind bereits auf dem Maximallevel 40.

Das „Doppelleben" des Spielers ist geheim – zumindest für den Koop-Partner.

Das durfte sein Freund aber nicht wissen. Es hätte seine Motivation sofort zerstört, weshalb MMXXIV-VII-II zu einer Notlüge griff. Er behauptete, nur einen Charakter zu spielen – jenen aus der gemeinsamen Koop-Session. Dieser Charakter ist auf Stufe 26, und somit gleichauf mit der Spielfigur des Freundes.

So bleibt der Mitspieler motiviert und hat Spaß am Spiel. MMXXIV-VII-II gibt auf Reddit zu, dass er gelogen habe, um weiterhin außerhalb der Koop-Sessions The First Descendant spielen zu können. Das Spiel mache ihm einfach zu viel Spaß, um nur wenige Stunden pro Woche zu zocken.

Was denkt die Community? MMXXIV-VI-II ist sich seiner Tat bewusst und schreibt: „Macht mich das zu einem schlechten Menschen? Vermutlich schon.“

Andere User kommentieren unter dem Post und geben ihre Meinung ab:

Was haltet ihr von der Geschichte? Ist eine solche Lüge in euren Augen gerechtfertigt, um Freunde zum gemeinsamen Spielen zu überreden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Charaktere schnell leveln und eure Stufe erhöhen könnt, schaut gerne auf MeinMMO vorbei: Schnell leveln – Die derzeit beste Methode, um XP zu farmen.