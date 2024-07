The First Descendant: Bunny Quest – „Auf ihren Spuren“ abschließen

In The First Descendant könnt ihr eine Questreihe zu Bunny abschließen. Eine dieser Quests heißt „Auf ihren Spuren“. Wie ihr diese abschließt, zeigen wir euch hier.

Bunny wird in The First Descendant aktuell viel gespielt und gehört zu den beliebtesten Nachfahren. Viele Spieler interessieren sich für Bunny Builds oder die Freischaltung von Ultimate-Bunny.

Wenn ihr die normale Version von Bunny im Verlauf der Kampagne freigeschaltet habt, könnt ihr eine Questreihe zu der flinken Sprinterin spielen. Eine der ersten Quests innerhalb der Reihe heißt „Auf ihren Spuren“ und lässt euch eine versteckte Aufzeichnung von Bunnys Eltern suchen.

„Auf ihren Spuren“ abschließen und die Aufzeichnung finden

Wenn ihr die Quest „Auf ihren Spuren“ angenommen habt, müsst ihr die Weltkarte öffnen und in die Region „Unfruchtbares Land“ reisen. Dort wählt ihr im Osten des Gebiets „Sperrzone“ den gleichnamigen Außenposten aus.

Nachdem ihr gespawnt seid, lauft ihr aus dem Außenposten heraus in Richtung Süden. Dort seht ihr eine Art Fabrikanlage. Durchquert die Fabrikanlage bis zum südlichen Maprand – lauft wirklich so weit, bis ihr am Abhang steht – und bewegt euch dann nach Westen.

Ihr lauft jetzt nicht mehr auf dem Boden der Fabrik, sondern auf einem sandigen Untergrund. Nach ein paar Metern solltet ihr eine weitere kleine, abgesenkte Ebene entdecken. Dort findet ihr dann die Aufzeichnung.

Auf den Bildern seht ihr den Fundort der Aufzeichnung auf der Map sowie einen Screenshot der Position:

Fundort auf der Map für “Auf ihren Spuren”

Wenn ihr die Aufzeichnung eingesammelt habt, müsst ihr das Menü „Protokolle“ öffnen, dann den Reiter „Aufzeichnungen“ auswählen und euch die neu erhaltene Aufzeichnung anhören.

Anschließend müsst ihr mit „Alpha“ und „Nell“ im Albion sprechen und bekommt danach die nächste Aufgabe, die ihr für die Bunny Quest erledigen müsst. Diese heißt: „Die Spuren führen weiter“

Wenn ihr mit dem Spielstil von Bunny nicht zufrieden seid, solltet ihr euch vielleicht schon mal überlegen, welchen Nachfahren ihr als Nächstes freischaltet. Unsere Übersicht mit allen 14 Klassen könnte euch dabei helfen: The First Descendant: Klassen – Welcher Charakter passt am besten zu euch?