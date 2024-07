In The First Descendant ist Gold eine wichtige Währung, die ihr braucht, um euch zu stärken. Wir zeigen euch, woher ihr schnell und einfach Gold farmen könnt und was ihr dabei beachten solltet.

So farmt ihr schnell Gold: Obwohl die Methode leicht generft wurde, ist sie immer noch einer der besten um Gold zu farmen. Die Rede ist vom Valby-Run in der Festung „Die Verteidigungslinie: strategischer Außenposten der Vulgus“. Mit Valby besiegt ihr dann die umliegenden Gegner, die sich um den Boss des Außenpostens befinden. Achtet darauf, den Boss nicht zu besiegen, sonst müsst ihr mit einem Cooldown rechnen.

Andere Möglichkeiten um Gold zu farmen sind zum Beispiel:

verkauft Items, die ihr nicht braucht

schließt Spezial-Operationen ab

schließt alle Missionen ab

besiegt schwere Bosse mit einem Gley- oder Freyna-Build und verkauft die Items, die ihr findet

besiegt jeden Gegner, der euch in die Quere kommt

Es ist also recht simpel, wie ihr schnell an Gold kommen könnt. Es hängt nur davon ab, welche Aktivität ihr abschließen wollt, ohne in eine monotone Schleife zu verfallen. Warum ihr Gold braucht und worauf ihr beim Farmen achten solltet, erfahrt ihr im folgenden Teil.

Wozu brauche ich Gold? In The First Descendant ist Gold eine essenzielle Währung, die ihr braucht, um viele Dinge machen zu können. Darunter zählen Items kaufen, Items verbessern oder euren Nachfahren zurücksetzen. Für alle diese Dinge braucht ihr zwangsläufig mehr oder weniger Gold.

Aus diesem Grund ist es wichtig, sich einen Vorrat an Gold zuzulegen, damit ihr für den Fall der Fälle genügend in der Tasche habt, um nicht jedes Mal farmen gehen zu müssen.

Welche Nachfahren sind stark, um Gold zu farmen? Das hängt davon ab, welcher Farm-Methode ihr angeht. Folgende Nachfahren könnten sich jedoch als gute Optionen herausstellen:

Bunny mit einem starken Bunny-Build

Valby mit ihrem mächtigen CC-Build

Neben Nachfahren lohnt es sich auch auf eure Externen Komponenten zu schauen. Diese Items, die ihr in euren Nachfahren sockeln könnt, kommen mit den einen oder anderen Effekten daher, die eure Drop-Rate beim Farmen von Kuiper und Gold erhöhen können.

Das waren alle wichtigen Infos, um derzeit schnell und einfach an Gold ranzukommen. Welche Methoden nutzt ihr denn und welcher Nachfahre wird dafür beansprucht? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren. Um euch schnell zu leveln, findet ihr hier einen kurzen Guide: The First Descendant: Schnell leveln – Die derzeit beste Methode, um XP zu farmen