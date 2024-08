The First Descendant: Kuiper farmen mit den besten Fundorten – So geht’s schnell

In The First Descendant ist neben Gold auch Kuiper eine der Währungen, die ihr braucht, um euch zu verbessern. Wo ihr am besten Kuiper farmen könnt, zeigen wir euch in unserem Guide.

So farmt ihr schnell Kuiper: Es gibt drei schnelle und effektive Wege, um Kuiper in The First Descendant zu farmen. Konzentriert euch auf folgende Optionen:

Verlassene Raffinerieeinheit in Echosumpf

Kuiper-Mine im Unfruchtbares Land

Valby-Run in „Die Verteidigungslinie: strategischer Außenposten der Vulgus“

Bei allen Optionen geht es darum, schnell und viele Gegner zu besiegen, um an das Kuiper heranzukommen. Die Kuiper-Mine ist zudem hervorragend, wenn ihr XP farmen wollt, da ihr viele Gegner auf einmal besiegen könnt.

Der Valby-Run im Außenposten ist auch eine gute Option, ihr benötigt jedoch entweder Bunny oder Valby als Nachfahren, um effizient farmen zu können. Zudem wurde die Methode generft und lohnt sich eher, wenn ihr Gold beim Farmen priorisieren wollt.

Die beste Option um Kuiper schnell zu farmen ist die Verlassene Raffinerieeinheit im Echosumpf. Pro Run könnt ihr hier bis zu 3000-4000 Kuiper ergattern und das in weniger als einer Minute – wenn ihr schnell seid.

Farmt ihr viel und habt auch eine große Sammlung an Modulen, die ihr doppelt und dreifach besitzt, könnt ihr gerne einige davon zerlegen. Ihr bekommt dann einen bestimmten Wert an Kuiper gutgeschrieben.

Die neue Nachfahrin „Luna“ findet ihr hier im Trailer:

Wozu brauche ich Kuiper? Kuiper-Splitter braucht ihr, um eure Module für eure Waffen sowie Nachfahren zu verbessern. Ohne die Währung könnt ihr sie nicht verstärken.

Welche Nachfahren sind stark, um Kuiper zu farmen? Das hängt davon ab, welche Farm-Methode ihr angeht. Folgende Nachfahren könnten sich jedoch als gute Optionen herausstellen:

Bunny mit einem starken Bunny-Build

Valby mit ihrem mächtigen CC-Build

Neben Nachfahren lohnt es sich auch auf eure Externen Komponenten zu schauen. Diese Items, die ihr in euren Nachfahren sockeln könnt, kommen mit den einen oder anderen Effekten daher, die eure Drop-Rate beim Farmen von Kuiper und Gold erhöhen können.

Das waren alle wichtigen Infos, um derzeit schnell und einfach an Kuiper ranzukommen. Welche Methoden nutzt ihr denn und welcher Nachfahre wird dafür beansprucht? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren. Um schnell an Gold heranzukommen, findet ihr hier einen kurzen Guide: The First Descendant: Gold farmen schnell und einfach – Die derzeit beste Methode