10 Tipps, die ihr zu The First Descendant wissen müsst, in 3 Minuten

The First Descendant ist in manchen Bereichen ganz schön kompliziert. Deshalb haben wir eine Liste mit Tipps für euch, die ihr unbedingt wissen müsst.

The First Descendant ist im Sommer 2024 der große neue Hit auf Steam, der Loot-Shooter begeistert tausende Spieler. Das Spiel von Nexon ist aber nicht nur mit viel Grind verbunden, es kann auch recht kompliziert sein.

Wenn ihr Spaß an The First Descendant habt, aber noch keine hunderte Stunden in den Shooter stecken und zum Experten werden konntet, haben wir hierein paar kurze Tipps für euch.

Tipp 1: LP und Schildzustand präzise überwachen

Ihr könnt euch eure Schildwerte und Lebenspunkte während eines Kampfes im Detail anzeigen lassen. So könnt ihr besser abschätzen, wie nah ihr dem Tod seid, als wenn ihr nur die Balken nutzt. Geht in die Optionen -> Gameplay -> LP-/ Schildwerte anzeigen -> An



Tipp 2: Macht euch mit der Werkbank vertraut

Im Albion findet ihr eine Werkbank. An dieser könnt ihr eure Waffen verbessern. Ihr könnt beispielsweise die Stufe eurer Lieblingswaffe erhöhen, in dem ihr sie mit einer höheren Waffe verschmelzt. Außerdem könnt ihr eure Waffen neu rollen und einzelne Perks, die euch nicht gefallen, austauschen.

Tipp 3: Informationen zum Farmen einsehen

Ihr könnt euch im Menü wichtige Infos zum Farmen anzeigen lassen, beispielsweise welche Materialien ihr für einen Descendant benötigt und wo ihr sie findet Weltkarte ->Informationen (Q/ L1/ LB) -> Nachfahren/ Waffen/ Verbesserungsmaterialien/ Module/ Extrerne Komponenten/ Kernmaterial/ Grundmaterial/ Amorphes Material



Tipp 4: Forschung frühzeitig starten

Fangt früh an, Forschungen bei Anais im Albion zu starten – idealerweise sobald ihr eine benötigte Komponente herstellen könnt. Jede Forschung hat eine Forschungsdauer, die in Echtzeit verläuft. Ihr wollt später nicht 3 Stunden warten müssen, während ein wichtiges Material hergestellt wird, das ihr schon Tage vorher hättet erforschen können.

Tipp 5: Loot zerlegen statt verkaufen

Es gibt im Albion einen NPC, bei dem ihr euren Loot gegen Gold verkaufen könnt. Diesen NPC solltet ihr die meiste Zeit ignorieren. Ihr bekommt im Verlauf des Spiels haufenweise Gold und benötigt die Materialien, die ihr durch das Zerlegen bekommt, beim Craften.

Tipp 6: Maximale Munition erhöhen

Ihr könnt eure maximale Munitionskapazität mit bestimmen Modulen erhöhen. Das ist besonders in Bosskämpfen hilfreich, wenn euch regelmäßig die Munition ausgeht. Diese Module könnt ihr aber auch nutzen, ohne mit ihnen wichtige Modulplätze bei eurer Primärwaffe zu belegen. Rüstet eine zweite Waffe mit der gleichen Munitionsart wie eure Primärwaffe aus und installiert in dieser zweiten Waffe die Module. Wenn ihr in Kämpfen dann die Munition mit der zweiten Waffe in der Hand aufsammelt, steht sie euch auch bei eurer Primärwaffe zur Verfügung.



Tipp 7: DPS im Labor testen

Testet euren Schaden pro Sekunde im Labor. Ins Labor kommt ihr, wenn ihr im Albion mit Siena sprecht – allerdings erst, wenn ihr Meisterschaftsrang 8 erreicht habt.

Ihr findet Siena im Albion. Sie lässt eich in das Labor

Tipp 8: Achtet auf die Resistenzen von Bossen

Die verschiedenen Bosse resistieren die einzelnen Schadentypen unterschiedlich stark. Schaut euch vor dem Bosskampf genau an, welche Schadenstypen stark gegen den jeweiligen Boss sind und welche eher wenig Schaden machen.

Ihr seht, welche Attribut-Widerstände und Angriffsattribute ein Boss hat, hier am Beispiel “Umwerfende Schönheit”

Tipp 9: Achtet in Bosskämpfen auf eure eigenen Resistenzen

Jeder Boss hat einen bestimmten Schadenstyp (Angriffsattribut), den er im Kampf verursacht. Prüft bei den Charakter-Informationen, wie gut ihr den Schadenstyp des Bosses resistiert und passt gegebenenfalls eure Module an. Es gibt für jeden Schadenstyp ein entsprechendes verstärkendes Modul.

Diese Module verstärken eure Resitenzen gegen einen Schadenstypen. Außerdem seht ihr zentral über den Modulen die Symbole der unterschiedlichen Sockel

Tipp 10: Modulsockel und Kapazität

Achtet beim Ausrüsten von Modulen darauf, ein Modul auf einen passenden Sockel zu setzen, das verringert die Kapazitätskosten des Moduls. Ihr könnt die Sockelsteckplätze eines Moduls auch verändern. Das ist aber nicht günstig und lohnt sich erst dann, wenn ihr wisst, wie euer Build aussehen soll und ihr Module habt, die ihr behalten werdet.

Das war es mit unseren 10 Tipps. Falls ihr in The First Descendant gerade fleißig am Farmen seid, haben wir allerdings noch einen Bonustipp aus der Community für euch: Es gibt einen extrem guten Spot zum Farmen von Kuiper-Splittern und Code-Analysatoren: The First Descendant: Das ist der beste Farmspot laut Community