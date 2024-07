The First Descendant: Das ist der beste Farmspot laut Community

In The First Descendant gibt es bessere und schlechtere Orte, an denen ihr eure Missionen erledigen könnt, um an die Währungen zu kommen. Inzwischen hat die Community einen Lieblings Farmspot gekürt. MeinMMO stellt ihn euch vor.

Wo ist der Farmspot? Der „ultimative Farmspot“, wie er von der Community (via TikTok) genannt wird, befindet sich im Gebiet „Unfruchtbares Land“. Dort müsst ihr zum Abschnitt „Felsensturz“. Direkt neben dem Teleportationspunkt befindet sich die Mission, die ihr farmen werdet.

Schnelle Mission heißt schneller Loot

Was für eine Mission wird gefarmt? Die richtige Mission ist entscheidend für einen guten Grind. Die Community hat sich in diesem Fall für die Mission mit dem Namen „Stelle des vermuteten Hinterhalts“ entschieden.

Euer Ziel ist es, die gegnerischen Kräfte auszuschalten, die an der „Stelle des vermuteten Hinterhalts auf der Lauer liegen“. Die geschätzte Spielzeit für die Mission beträgt nur etwa drei Minuten, ihr seid also schnell fertig.

Wie geht es am schnellsten? Am schnellsten geht es, in dem ihr in einer Gruppe spielt. Einer aktiviert immer die Mission, während die Schadensausteiler schnell die Gegner erledigen. Sobald ihr die Mission abgeschlossen habt, startet der Spieler direkt wieder die gleiche Mission. So könnt ihr „ultimativ“ schnell farmen.

Die Spieler, die die Gegner erledigen sollen, sollten am besten DD-Klassen wie Bunny spielen. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, könnt ihr in unsere Tier List schauen.

Was gibt es für Belohnungen? Die Hauptbelohnung für die Mission beträgt 12.000 Gold und 2.000 Erfahrungspunkte. Außerdem erhaltet ihr Items, die ihr zerlegen könnt sowie Kuiper-Splitter, die ihr benötigt, um eure Module zu verbessern. Auch die heißbegehrten Code-Analysatoren, mit denen ihr die Verschlüsselten Tresore öffnen könnt, erhaltet ihr von der Mission.

