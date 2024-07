The First Descendant: Spieler erklärt, wie ihr Gley kostenlos in einem Tag freischaltet – ihr dürft nur kein Leben haben

Wenn ihr in The Frist Descendant den Charakter Gley freischalten wollt, geht das auch innerhalb eines Tages. Ihr solltet jedoch nichts anderes mehr an dem Tag vorhaben.

Wie schaltet man den Charakter so schnell frei? Auf Reddit hat sich der Nutzer Dragonfire486 mit einem Schlachtplan zur Freischaltung von Gley gemeldet. Er hat genau ausgeklügelt, wie er möglichst schnell, ohne Geld auszugeben, an die Unterstützerin kommt.

Damit das auch gelingt, braucht ihr allerdings mindestens einen Tag, an dem euer restliches Leben mal eben warten kann.

Hier könnt ihr den Trailer zu The First Descendant sehen:

Erstmal braucht ihr einen anderen Charakter

Was für einen Charakter braucht man? Bevor es mit dem Grind nach Gley losgehen kann, braucht ihr den Charakter Sharen. Sharen bringt den Vorteil ein, mehr und andere Belohnungen aus Aufklärungsmissionen zu erhalten. Das sorgt dafür, dass euer Grind viel schneller wird und ist auch der einzige Weg an das Muster 99 zu kommen.

Wenn ihr mit einem Freund spielt, sollte dieser ebenfalls eine Glaskanone wie Bunny spielen, damit ihr möglichst schnell durch die Missionen kommt.

Wie sieht der Plan aus? Der Plan ist recht einfach. Im schweren Modus spiel ihr die Aufklärungsmissionen und macht euch nach dem Start möglichst schnell unsichtbar. Kümmert euch um jeden Generator und zerstört alle drei, ohne entdeckt zu werden. Wenn der Boss kommt, besiegt ihn möglichst schnell.

Falls ihr entdeckt werden, verlasst das Gebiet möglichst schnell und setzt die Mission zurück.

Die wichtigen Muster für die Mission sind laut dem Nutzer:

Muster 002: Magister Lab, Kingston

Muster 012: Sterile Land Kupier Mining

Muster 047: Normal Fortress Frozen Valley Aufklärungspunkt

Muster 099: Hard Mode Mountaintops Recon Aufklärungspunkt

Nach Grind kommt Grind

Wie lange dauert das? Der Nutzer auf Reddit sagt, wer seine Methode mit einem Freund zusammen macht, um die Missionen noch schneller abzuschließen, schafft den Grind schon in nur 18 Stunden.

Schneller geht es, wenn ihr nur Aufklärungsmissionen macht, die einen Timer von einer Minute oder kürzer haben. Ist das nicht der Fall, kehrt zurück nach Albion und stellt das Gebiet auf Privat. Ladet dann wieder in das Gebiet. Wiederholt das beliebig oft, bis ihr eine gute Mission habt.

Nach den Mustern ist auch noch nicht Schluss. Ihr müsst diese noch öffnen. Dafür müsst ihr die Missionen auf der gleichen Karte abschließen, auf der ihr auch das jeweilige Muster bekommen habt. Die richtige Mission braucht dann Void Shards, die ihr auch im Hardmode grinden müsst.

Jetzt müsst ihr nur noch hoffen, dass ihr Glück habt und die richtigen Belohnungen erhaltet, um schnell an eueren neuen Charakter zu kommen. Man kann die Grind-Sitzungen auch auf mehrere Tage aufteilen, falls euch 18 Stunden Grind an einem Tag zu viel sind. Wenn ihr noch nicht wisst, welchen Charakter ihr freischalten wollt, dann schaut mal hier: The First Descendant: Tier List – Alle Klassen im Ranking