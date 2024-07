The First Descendant: Die Best Weapons in der Liste – 5 Waffen, die ihr braucht

In The First Descendant könnt ihr viele verschiedene Waffen suchen und ergattern, doch nur wenige gehören zu den besten Waffen im Spiel. Wir haben uns alle Waffen angeschaut und zeigen euch 5 der besten Waffen, die ihr finden könnt.

Was sind das für Waffen? In dieser Liste findet ihr die derzeit 5 besten Waffen aus The First Descendant. Sie sind entweder super stark gegen Bosse oder dezimieren große Gruppen von Gegnern in wenigen Sekunden. Je nachdem, welchen Nachfahren ihr führt, lohnt sich die eine oder andere Waffe in eurem Build.

Zu der Auswahl kamen wir durch Recherche verschiedener Quellen – das Ergebnis wurde dann mit unserer Shooter-Expertise verfeinert, die wir aus tausenden Spielstunden in Destiny 2 sowie Warframe mitbringen können.

Wir zeigen euch nun die 5 Finalisten in unserer Liste, erklären euch, was ihr für die Waffen braucht und was sie so starkmacht. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell auf die einzelnen Waffen springen:

Donnerkäfig (Thunder Cage) – Ultimate

So sieht der Donnerkäfig aus Das brauch ihr zum Bauen der Donnerkäfig

Warum ist sie so stark? Es handelt sich hierbei um eine Maschinenpistole der „Ultimate“-Rarität. Die Waffe ist die perfekte Ergänzung, wenn ihr viele Gegnergruppen vernichten wollt. Durch den Effekt „Elektro-Schockwelle“ habt ihr nämlich eine 60%-Chance eine elektrische Schockwelle nach einem Kill auslösen, der in einem Radius von 3 Metern anderen Feinden Schaden kann.

Das braucht ihr, um sie zu bauen:

Polymer-Syncytium (Donnerkäfig)

Synthetikfaser (Donnerkäfig)

Nanoröhre (Donnerkäfig)

Bauplan: Donnerkäfig

Zähmer (Tamer) – Selten

So sieht der Zähmer aus (Bild-Quelle: deltiasgaming.com)

Warum ist sie so stark? Bei der Zähmer handelt es sich um ein seltenes Maschinengewehr ohne starken Ultimate-Effekt. Die Waffe überzeugt also nicht mit Effekten, sondern mit ihrem Schaden, der Feuerrate, ihre Magazingröße sowie den Schaden, den ihr auf verwundbare Punkte verursachen könnt. Zudem kann das Gewehr entspannt gefarmt werden und muss nicht gebaut werden.

Fundort: Muss im Gebiet „Agna-Wüste“ im Bereich „Überrest“ durch die Schlachtfeld-Mission: Verlassener Neubaustandort gefarmt werden.

Bleibendes Vermächtnis (Enduring Leacy) – Ultimate

So sieht das Bleibende Vermächtnis aus Das braucht ihr zum Bauen der Bleibendes Vermächtnis

Warum ist sie so stark? Bei der Waffe „Bleibendes Vermächtnis“ handelt es sich um ein „Ultimate“-Maschinengewehr. Die Waffe überzeugt mit seinem Perk der Status-Effekte unterstützt. Trefft ihr einen Gegner, der unter Feuer/Kälte/Elektro/Gift leidet, wird die Auslöserate des Statuseffekts erhöht.

Zusätzlich bekommen Gegner den Debuff „Abschrecken“ spendiert, der sie anfälliger für Feuerschaden macht. Als letzten Effekt wird der Schusswaffen-ANG erhöht, wenn ihr brennende Feinde mit dem MG trefft.

Das braucht ihr, um sie zu bauen:

Polymer-Syncytium (Bleibendes Vermächtnis)

Synthetikfaser (Bleibendes Vermächtnis)

Nanoröhre (Bleibendes Vermächtnis)

Bauplan: Bleibendes Vermächtnis

Geheimer Garten (Secret Garden) – Ultimate

So sieht der Geheime Garten aus Das braucht ihr um den Geheimen Garten zu bauen

Warum ist sie so stark? Bei der Waffe „Geheimer Garten“ haltet ihr ein Taktisches Gewehr der „Ultimate“-Rarität in den Händen. Das Gewehr unterstützt vor allem Tech- und Dimensions-Nachfahren, da durch das Einsetzen der besagten Skills diese entweder aufgefüllt oder sogar verstärkt werden – zusätzlich gibt euch der Effekt „Schädlingsbekämpfung“ noch einen erhöhten Schusswaffen-ANG der mit der Stärkung eurer Skills bis zu 3x gestapelt werden kann.

Das braucht ihr, um sie zu bauen:

Polymer-Syncytium (Geheimer Garten)

Synthetikfaser (Geheimer Garten)

Nanoröhre (Geheimer Garten)

Bauplan: Geheimer Garten

Zerfetzer (Smithereens) – Ultimate

So sieht der Zerfetzer aus Das braucht ihr um den Zerfetzer zu bauen

Warum ist sie so stark? Der Zerfetzer ist eine Schrotflinte der „Ultimate“-Rarität und macht seinem Namen alle Ehre. Die Waffe fokussiert sich vorwiegend auf kritischen Schaden und kann, wenn ihr mit allen Kugeln im Lauf treffen solltet, diesen auch verstärken. Die Waffe lohnt sich vor allem für Boss-Kämpfe und Nachfahren, die sich auf kritische Treffer spezialisiert haben.

Das braucht ihr, um sie zu bauen:

Polymer-Syncytium (Zerfetzer)

Synthetikfaser (Zerfetzer)

Nanoröhre (Zerfetzer)

Bauplan: Zerfetzer

Erwähnungen, die es nicht in die Liste geschafft haben

Neben den besten Waffen in unserer Liste gibt es aber auch andere adäquate Optionen, die ihr im Kampf gegen die Aliens verwenden könnt. Zu den nennenswerten Exemplaren zählen vor allem folgende Waffen:

Python – Maschinenpistole (Ultimate)

Verkümmertes Organ – Werfer (Legendär)

Während die Python vor allem eure Gegner schwächen kann, während ihr auf die kritischen Punkte schießt, ist das Verkümmerte Organ ein DPS-Monster. Mit Gley ausgerüstet, könnt ihr Bosse schmelzen lassen, wenn ihr den passenden Skill aktiv habt.

Welche Waffen findet ihr gehören zu den „Best Weapons“ in The First Descendant? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren und tauscht euch mit anderen Usern darüber aus. Mehr zu The First Descendant findet ihr hier: The First Descendant: Tier List – Alle Klassen im Ranking