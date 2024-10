6 schnelle Shooter, die ihr schon jetzt statt CoD Black Ops 6 spielen könnt

Bonustipp: Out of Action

Am 25. Oktober kommt Call of Duty: Black Ops 6. Wenn ihr den Release jetzt kaum noch abwarten könnt, haben wir hier 7 schnelle Shooter für euch, die ihr in der Zwischenzeit zocken könnt.

Was ist das für eine Liste? Shooter lassen sich in der Beweglichkeit eurer Charaktere unterscheiden. Während ihr in manchen Spielen eher langsam und schwerfällig unterwegs seid, könnt ihr in anderen Spielen vergleichsweise zügig über die ganze Map rennen, springen und rutschen – so wie im kommenden Call of Duty: Black Ops 6.

Wir listen euch hier deshalb 7 PvP-Shooter auf, die auf ein schnelles und flexibles Movement setzen. Wir wollten die Liste jedoch nicht auf klassische Arena-Shooter begrenzen, sondern die Auswahl erweitern und euch allgemein schnelle Shooter vorstellen. Ihr könnt euch dann ein Subgenre wählen, auf das ihr Lust habt.

Was zeichnet schnelles Movement aus? Es gibt keine Skala oder einen festen Wert, der anzeigt, wie schnell das Movement in einem Spiel ist. Wir haben deshalb die verschiedenen Shooter auf dem Markt betrachtet und das Movement anhand verschiedener Kriterien miteinander verglichen. Zu unseren Kritikpunkten zählten: Wie schnell läuft der Charakter verglichen mit anderen Shootern?

Gibt es Movement-Techniken wie Springen, Sliden, Dropshotten oder Diven?

Gibt es Gadgets wie Grappling-Hooks, die das Movement erweitern?

Wie flüssig ist das Movement? Kann ich beispielsweise von einem Sprint direkt in den Slide übergehen?

Titanfall 2

Was ist das für ein Spiel?

Der Kern von Titanfall sind die sogenannten Titans. Das sind große, schwer bewaffnete Kampfmaschinen, die beispielsweise über riesige Schrotflinten oder sogar Miniguns verfügen.

Die Titans werden von menschlichen Piloten im Inneren gesteuert. Als Spieler übernehmt ihr die Kontrolle über die Piloten und somit in bestimmten Situationen auch über die Titans.

Außerhalb der Titans ist Titanfall 2 primär für schnelles Movement der Piloten bekannt.

Neben dem PvP-Modus besitzt Titanfall 2 auch eine etwa 10 Stunden lange Kampagne.

Auch wenn die Aufzählung kein Ranking ist, muss Titanfall 2 natürlich ganz oben auf einer Liste mit Movement-Shootern stehen.

Was macht das Movement besonders? Die Bewegungen der einzelnen Piloten sind generell schnell und werden durch Grappling-Hooks und Wallruns noch flexibler. Bis heute gilt das Movement von Titanfall 2 als eines der besten aller Zeiten.

The Finals

Was ist das für ein Spiel?

The Finals ist ein Arena-Shooter, der euch in einer virtuellen Gameshow Geld sammeln lässt. Das Team, das am meisten Geld sammelt, gewinnt.

Es gibt drei Klassen: leicht, mittel und schwer, die sich nicht nur in Statur und Bewegungsgeschwindigkeit, sondern auch in der Auswahl der Waffen, Fähigkeiten und Gadgets unterscheiden

Ein wichtiger Bestandteil von The Finals ist die enorme Zerstörbarkeit der Maps. Ihr könnt eine Vielzahl von Gebäuden nahezu vollständig einreißen.

Was macht das Movement besonders? The Finals hat die Basics eines Movement-Shooters wie Springen und Sliden, verfügt aber auch über Fähigkeiten und Gadgets, die das Movement erweitern.

Die leichte Klasse kann beispielsweise eine Grappling-Hook oder einen Dash ausrüsten. Die mittlere Klasse hat wiederum eine Zipline oder ein Jumpad zur Verfügung. Die schwere Klasse kann in einem bestimmten Bereich die Gravitation aufheben oder einfach mit einem kraftvollen Ansturm durch Wände laufen.

The Finals war für MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller der beste neue PvP-Shooter des Jahres 2023: The Finals ist der beste Shooter des Jahres 2023, weil es ein Spiel ist, das einfach Spaß macht

Apex Legends

Was ist das für ein Spiel?

Apex Legends ist ein Battle Royale, das im gleichen Universum wie Titanfall spielt

Es gibt zwar keine Titans, aber ihr steuert verschiedene Legenden, die allesamt unterschiedliche Fähigkeiten haben

Ihr kämpft mit bis zu 60 Spielern um den Sieg im Battle Royale. Alle nutzen die verschiedenen Fähigkeiten der spielbaren Legenden zu ihrem strategischen Vorteil

Was macht das Movement besonders? Das Movement von Apex Legends erinnert stark an den Cousin Titanfall 2. Zwar gibt es keine Wallruns, aber das Wechseln zwischen Sprinten, Sliden und Springen fühlt sich einfach extrem gut an.

Außerdem haben einige der spielbaren Legenden Fähigkeiten, die das Movement direkt beeinflussen. Pathfinder besitzt beispielsweise eine Grappling-Hook und eine Zipline, Octane ein Jumpad und Valkyrie hat ein Jetpack.

Wenn ihr nicht nur schnelle PvP-Shooter wie Call of Duty bevorzugt, sondern auch Koop- oder Taktik-Shooter zockt, dann schaut auch mal in unserer Liste mit den besten Shootern 2024 rein: Die 25 besten Shooter 2024 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay

Auf Seite 2 findet ihr die 3 verbleibenden Spiele: