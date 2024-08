Ein altes Rätsel war in Destiny 2 so kompliziert, dass Bungie einschreiten musste

Ein weiterer Rückblick in Destiny 2, in eine Zeit, in der Rätsel noch kompliziert waren und die gesamte Community aufforderte, zusammenzuarbeiten. Kennt ihr noch das eine Rätsel der Schwarzen Waffenkammer, das so schwierig war, dass sogar Bungie eingreifen musste?

Was war das für ein Rätsel? Für alle, die zu der Zeit noch nicht am Start waren: In Jahr 2 von Destiny 2, zum Release von Forsaken, hatte Bungie mit seinem Content-Modell drei große Seasons vorbereitet:

Saison der Schmiede

Saison des Vagabunden

Saison der Opulenz

Diese Saisons brachten eine Menge neuer Inhalte. Die wohl Spannendste von allen war die Saison der Schmiede. Die Schwarze Waffenkammer besaß verschiedene Schmieden, die Spieler freischalten mussten, um neue Waffen-Modelle sowie Shader freizuschalten.

Die letzte Schmiede, die Bergusia-Schmiede, war die am schwierigsten zu knackende Schmiede. Sie war sehr versteckt und besaß ein Rätsel, das die Community über mehrere Stunden aufhielt. Erst, nachdem Bungie einen Tipp veröffentlicht hatte, machte es Klick bei den Fans.

Bungies härtestes Rätsel

Wie schwierig war das Rätsel? Das Rätsel im Niobe-Labor auf der ETZ hat die Spieler laut poligon.com bis zu 81 Stunden unterhalten. Bekannte Streamer wie Gladd haben zu der Zeit gemeinsam mit ihrer Community versucht, das Rätsel zu knacken, doch sie kamen nicht weiter. Bungie beobachtete das Treiben der Fans aktiv und entschied sich, den Spielern unter die Arme zu greifen. Damit sie das Rätsel endlich lösen können, wurde ein kleiner Text veröffentlicht:

Wie konnte das Rätsel gelöst werden? Um das Rätsel zu lösen, brauchten Spieler drei Waffen aus der Schwarzen Waffenkammer:

Hammerhead, das Maschinengewehr

Der gehässige Reißer, der Bogen

Tatara-Blick, die Sniper

Mit diesen Waffen im Gepäck mussten die Hüter auf verschiedene Punkte im Labor stehen und entweder Aktionen ausführen oder auf Symbole in unterschiedlichen Reihenfolgen drauf schießen. Hat man das richtig abgeschlossen, öffneten sich die Tore des Labors, in dem sich die Bergusia-Schmiede befand.

Nachdem das Rätsel gelöst wurde und Spieler Zugang zur Bergusia-Schmiede hatten, meldete sich der Principal Communications Manager Cozmo zu Wort und stellte einige Dinge bezüglich des Rätsels klar.

Rätsel war nur so schwer, weil sie verbuggt war

Was hat Bungie am Ende des Rätsels offenbart? Das Ende vom Lied war, dass Cozmo den Fans über einen Post im Bungie-Forum mitteilte, dass die letzte Phase des Rätsels verbuggt war. Eigentlich sollte der kleine Hinweistext, den Bungie auf X (ehemals Twitter) postete, für alle Hüter aufploppen, damit sie leichter rätseln können.

Das passierte nicht und so verzögerte sich die Lösung. Viele Fans waren ohnehin genervt von der gesamten Situation. Sie warfen Bungie vor, dass bezahlter Content extra verzögert veröffentlicht wird und nur die Spieler rankommen können, die entweder streamen oder den ganzen Tag zu Hause herumsitzen.

