Destiny 2: Spieler haben die Schnauze voll und wollen das neue Event boykottieren: – „Wir wollen die Macht zurück“

Die Destiny-2-Spieler haben die Schnauze voll und wollen nicht länger die Marionetten eines monetären Systems von Bungie sein, das sie angeblich ausbeutet. Die Macht soll zurück in die Hände der Hüter gelangen, und der Aufstand gegen dagegen soll bereits heute, mit dem Sonnenwende-Event 2023 beginnen. MeinMMO sagt euch, was die Spieler alles fordern.

Was kritisieren die Spieler von Destiny 2? In der Destiny 2-Community wächst der Unmut über die Mikrotransaktionen und die Preispolitik von Bungie.

Erst kürzlich haben bekannte Destiny-YouTuber wie Aztecross, Datto und sogar Asmongold deutlich gemacht, wie sehr das Spiel ihrer Meinung nach in eine Mikrotransaktionshölle abgedriftet ist. Doch trotz dieser Botschaften greifen viele Spieler immer wieder zu, wenn ein neues, cooles Cosmetic im Eververse-Store von Destiny 2 auftaucht.

Aber damit soll nun Schluss sein, wenn es nach dem einem kämpferischen Vorschlag des Spielers redhoodedhood geht. Er ruft im Destiny-Reddit alle Hüter auf, während des Sonnenwende-Events 2023 keinerlei Cosmetic-Käufe zu tätigen.

Vor allem auf die Rüstungs-Ornamente des diesjährigen Events soll man verzichten.

Und auch die Streamer sind betroffen, denn wenn sie am Event teilnehmen, sollt ihr sie nicht mehr unterstützten, da auch ihr „Gehalt“ von der Monetarisierung der Inhalte über Destiny abhängt.

So soll das Sonnenwende-Event zum Wendepunkt werden, an dem sich die Hüter entscheiden können, ob sie weiterhin den Sirenengesängen des Everversum-Shops folgen oder den Weg des Widerstandes gehen wollen.

Allerdings sind nicht alle Spieler von diesem Vorschlag zu überzeugen, denn so mancher findet einige der Unterstützer wissen gar nicht, wie echte Miktrotransaktionshöllen aussehen.

„Lasst endlich eure Geldbeutel sprechen!“

Die Liste der Community-Forderungen ist lang: Beim Sonnenwende-Event in Destiny 2 geht es darum, zusammenzukommen, Erfolge zu feiern und zu entscheiden, was aus der Zivilisation werden soll und wie man es erreichen wird. So formulierte es Bungie im jüngsten TWiD-Blog selbst.

Und das ist genau das, was die Community jetzt will. Die Veranstaltung soll ein Aufruf zur Einheit und ein symbolischer Akt des Protests gegen die angeblich ausbeuterischen Praktiken von Bungie werden.

Das Sonnenwende-Event ist unsere Gelegenheit, die Macht zurückzugewinnen. Mit diesem ersten kleinen Schritt. Wir wollen, dass dieses Spiel erfolgreich ist, aber die Gier ist merklich schlimmer geworden, daher ist es an der Zeit, mit euren Geldbeuteln zu sprechen, wie es uns immer wieder gesagt wird. fordert der Spieler redhoodedhood via Reddit

Der Spieler redhoodedhood führt an, wenn man eine Veränderung zu dem immer schlechter werdenden Everversum-Shop und der zunehmenden Menge an Mikrotransaktionen wünscht, dann wäre das Sonnenwende-Event 2023 dafür eine erste gute Gelegenheit.

Er hat genug von „leeren Versprechungen“ und der „unersättlichen Gier“ und will Veränderung sehen. Für die ist er dementsprechend auch bereit, zu kämpfen.

Zudem weist er darauf hin, dass die leuchtende Event-Rüstung aus 2023 auch im nächsten Jahr noch erhältlich sein wird, sodass man nichts verpasst, wenn man an seiner Aktion teilnimmt.

Die restlichen Forderungen an Bungie sind ebenfalls klar und unmissverständlich definiert. Wenn alles klappt, werde man wissen, dass Bungie die Nachricht der Community erhalten hat, wenn irgendeine der folgenden Änderungen ins Spiel kommt.

Verdienbare kosmetische Rüstung für Events

Silber im Season-Pass

Preissenkungen um ca. 50 % bei Everversum-Cosmetics

Die Eliminierung von kostenpflichtigen Event-Karten

Die Abschaffung oder Preissenkung von separaten Dungeon-Schlüsseln

Bessere DLC-Pakete, damit neue Spieler nicht unnötig Geld ausgeben müssen

Eine Möglichkeit angehäufte Erfahrungspunkte in ältere Seasonpässe zu stecken, damit Bungie nicht versucht von FOMO (engl.: Fear of missing out) zu profitieren

Sowie ein Drop-Schutz für doppelte Cosmetics aus Glanzengrammen

Er führt allerdings an, dass diese „nicht alle auf einmal erledigt werden müssen“. Etwas davon wäre jedoch ein Anfang, weil all das Probleme sind, die von Spielern angesprochen wurden. Sollte also Bungie nur eins davon umsetzen, würde das zeigen, dass man sich als Entwickler nicht nur darauf konzentriert, den letzten Cent aus seiner Fangemeinde herauszuholen und dabei so wenig wie möglich zu tun.

„Destiny-Spieler wissen nicht, wie eine Miktrotransaktionshölle aussieht“

So mancher Spieler kann dem Everversum nicht widerstehen

Das sagt die Community zu dem Aufruf: Der geplante Boykott des Sonnenwende-Events in Destiny 2 hat eine hitzige Debatte innerhalb der Reddit-Community entfacht.

Während eine beträchtliche Anzahl von Hütern hinter der Aktion steht und die Forderungen nach Änderungen an der Monetarisierungspolitik von Bungie unterstützt, gibt es auch kritische Stimmen, die dem Boykott skeptisch gegenüberstehen.

Aber es wird schon deutlich, dass so mancher Hüter nicht länger bereit ist, als bloße Quelle für finanzielle Gewinne angesehen zu werden und dabei mitzumachen.

Anderen, wie Raptor188, ist der Boykott-Aufruf sogar noch nicht radikal genug.

Ja, Geld spricht lauter als alles andere. […] Wenn Du jedoch als Spieler wirklich etwas verändern möchtest, höre auf, Destiny zu spielen. […] Wenn Dein Freund, der alles kauft, niemanden zum Spielen hat, wird auch er mit der Zeit das Interesse am Spiel verlieren. Ein noch größerer Schlag wäre es jedoch, die nächste Season für 2-3 Wochen komplett zu meiden. Keine Diskussionen darüber, keine Inhalte von Streamern, vollständiges Schweigen. kommentiert Raptor188 im Destiny-Reddit

Andere argumentieren jedoch, dass ein solcher Boykott letztlich das Spiel und die Entwicklung des Inhalts beeinträchtigen oder von wichtigeren Problemen ablenken könnte.

Der finanzielle Rückhalt der Spieler wäre für Bungie von großer Bedeutung, um neue Inhalte und Updates bereitzustellen. Schließlich seien auf Dungeon-Inhalte merklich besser geworden.

Einige befürchten auch, dass der Boykott die Aufmerksamkeit von anderen wichtigen Problemen, wie etwa Cheatern, fehlenden Inhalten oder Verbindungsproblemen, ablenkt.

Dieses „Mit dem Geldbeutel sprechen“ klinge zwar gut, wie der Spieler CrackLawliet argumentiert, es wird jedoch höchstwahrscheinlich nicht ausreichen, um die gewünschten Veränderungen herbeizuführen.

So schreibt er in den Kommentaren: „Das Destiny-Reddit, wenn es gut läuft, hat vielleicht gerade mal 5 % der Destiny-Spieler erreicht. Es bräuchte wohl mehr als 200.000 Upvotes, damit Bungie tatsächlich aufmerksam wird.“

Der Spieler SesaXD dagegen meint:

Kritik ist in Ordnung, aber die Leute hier gehen zu weit, wenn es buchstäblich in jedem anderen Spiel schlechter läuft. findet der Spieler SesaXD

Dazu fügt er an, der Destiny-Subreddit würde wahrscheinlich einen kollektiven Nervenzusammenbruch erleiden, wenn er Valorant-Skin-Pakete für 70–100 Dollar oder einen Modern-Warfare-2-Operator-Skin zum Preis von 30 Dollar sehen würde. Das ist immerhin ein ganzes Jahr Destiny-2-Inhalt nur für Cosmetics.

Und thisisbyrdman sieht überhaupt keinen Grund zu einem Boykott, denn für ihn existiert die Mikrotransaktionshölle von Destiny gar nicht.

„Es ist unglaublich einfach, einfach nichts zu kaufen. Ich habe noch keinen Cent für Destiny ausgegeben, abgesehen von tatsächlichen Spielinhalten. Diese “Mikrotransaktionshölle” existiert nicht.“ schreibt der Spieler thisisbyrdman via Reddit

Wie sich der Boykott letztendlich auf das Sonnenwende-Event 2023 und die Zukunft von Destiny 2 auswirken wird, bleibt abzuwarten. Die unterschiedlichen Meinungen in der Community zeigen jedoch, wie leidenschaftlich die Hüter auch weiterhin über die aktuellen Kontroversen und die Zukunft des Spiels diskutieren.

Was ist eure Meinung zum geplanten Boykott des Sonnenwende-Events 2023 in Destiny 2? Glaubt ihr, dass dieser Schritt effektiv sein kann, um die gewünschten Veränderungen in Bezug auf die Monetarisierungspolitik von Bungie herbeizuführen? Und wie steht ihr zur Aussage, dass die “Mikrotransaktionshölle” in Destiny 2 gar nicht existiert? Teilt uns eure Gedanken dazu gerne in den Kommentaren mit.

Mit Shops scheint Destiny 2 insgesamt gerade kein Glück zu haben:

