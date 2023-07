Freundschaft in Destiny 2 führt zu unerwartetem Glück: „Hat im Alleingang mein Leben verändert“

Es gibt Momente im Leben, die alles verändern. Von einem solchen Erlebnis berichtete nun ein Hüter, der dank Destiny 2 und durch eine zufällige Begegnung im Spiel nicht nur einen Freund sondern auch seinen Traumjob gefunden hat. Und damit ist er nicht allein.

Was berichtet der Hüter im Reddit? Der Hüter „jeffcapell89“ teilte im Reddit seine unglaubliche Geschichte über eine schicksalhafte Begegnung in der Welt von Destiny 2.

Nachdem er online zufällig einen anderen Spieler kennengelernt hatte, der mit einigen seiner Freunde Destiny spielte, entwickelte sich eine lockere Freundschaft. Die beiden tauschten Taktiken aus und verbrachten so viele Stunden gemeinsam in Bungies Lootshooter.

Jahre später musste er in eine andere Stadt umziehen, weil seine Frau dort eine Arbeitsstelle gefunden hatte. Er selbst sah sich jedoch fortan mit eigenen beruflichen Schwierigkeiten konfrontiert und hatte Probleme, überhaupt einen Job zu finden.

Doch das Schicksal ließ ihn nicht hängen. Als der Hüter eines Tages wieder in die Welt von Destiny 2 eintauchte, traf er auf seinen alten Teamkollegen, der ihm völlig überraschend ein Angebot machte, das sein Leben verändern sollte.

„Unglaubliches Glück, diesen Kerl getroffen zu haben“

So hat der Destiny-Spieler sein Leben verändert: Es stellte sich heraus, dass jeffcapell89 nach seinem Umzug in dieselbe Stadt gezogen war, wie sein Destiny-Mitspieler. Und zu seiner Überraschung und ohne jegliche Aufforderung bot sein alter Gaming-Kumpel unvermittelt seine Hilfe an.

Der Hüter sagte er habe eine freie Stelle und versprach, ihn einzustellen, falls er immer noch auf Arbeitssuche sei.

Doch das war noch nicht das Beste.

Der neue Job entpuppte sich als der bestbezahlte, den jeffcapell89 jemals hatte, und er hatte die Möglichkeit, mit einem der besten Teams zusammenzuarbeiten, mit denen er je gearbeitet hatte.

Darüber hinaus handelte es sich um eine Stelle in einem Bereich, in dem er nie gedacht hätte, dass er überhaupt in der Lage sein würde, dort arbeiten zu können.

Verständlich, dass er sein Glück kaum fassen konnte und er ist sich bewusst, dass dieser eine Hüter im Alleingang sein Leben und das seiner Frau zum Besseren verändert hat.

Diese erstaunliche Erfolgsgeschichte ist jedoch kein Einzelfall. In der Tat fanden sich in den Kommentaren des Reddit-Threads weitere beeindruckende Berichte von anderen Spielern, die ähnliche Erlebnisse teilen konnten, die dann zu unerwarteten Möglichkeiten führten.

Gaming stellt das Leben vieler Spieler auf den Kopf

Manche helfen sich nicht nur im Spiel, sondern auch im echten Leben

Das berichten andere Spieler im Reddit: Von ähnlichen Erfahrungen berichten auch andere Spieler und wie ihnen das Zocken eines Multiplayer-Games auf überraschende Weise geholfen hat.

Wie der Spieler MatthewWolf. Er zockte mit seinem „Online-Warlock-Kumpel“ nicht nur Destiny, sondern auch WoW und schrieb nebenbei Fantasy-Romane. Seine Bücher liefen immer gut, aber nach der Corona-Krise musste er einige Einbußen hinnehmen.

Acht Jahre später, nachdem die beiden zusammengespielt hatten, erhielt er zufällig eine Nachricht von seinem ehemaligen Mitspieler, der ihm sagte, er solle sich auf das Schreiben von LitRPGs (Literary Role Playing Games) konzentrieren, da dies eine viel populärere Nische sei. Er tat es und hatte eine super erfolgreiche Kampagne für die Vorabveröffentlichung und verdankt auch das „dem zufälligen Zocken mit einem Online-Freund“.

Und auch der Hüter Pigmy sagt:

Es immer gut ein paar Online-Freunde zu haben, die aufeinander aufpassen, denn man weiß nie, wessen Leben man beeinflusst oder wann oder warum. kommentiert Pigmy seine eigenen Erfahrungen via Reddit

Auch er selbst hat einmal seinem Zocker-Freund einen Schubs gegeben. Dieser musste seinen Job wechseln und arbeitete dann in einem Lieferwagen ohne Klimaanlage für wenig Geld. Also erzählte ihm der Spieler von den Möglichkeiten an seinem eigenen Arbeitsplatz. Sein Freund bewarb sich und wurde tatsächlich eingestellt. Nun wird er besser bezahlt und es gibt unbegrenzte Überstunden.

“Ich möchte nicht angeben, aber ich habe das Gefühl, dass meine Frau und ich das Leben dieses Kerls verändert haben. […] Ich bin froh zu wissen, dass etwas so Einfaches wie der Versuch, ein guter Mensch zu sein, um einem Kerl zu helfen, möglicherweise den Lebensweg seiner Familie verändert hat.” schreibt er.

Der beste Grund kein Matchmaking zu nutzen

Diese Geschichten zeigen, dass das Gaming nicht nur Unterhaltung bietet, sondern auch echte Beziehungen und Möglichkeiten schafft. In diesem Fall hat Destiny 2 nicht nur den Hüter, sondern auch andere Spieler auf ihrem beruflichen Weg unterstützt und ihnen neue Möglichkeiten eröffnet.

Diese Geschichten sind jedoch auch der beste Grund nicht solo zu spielen, wie der Hüter Nonresponsive anmerkt. Er sagt solche Erlebnisse passieren nur, wenn man kein Matchmaking nutzt.

Destiny war schön, weil man gezwungen war, Kontakte zu knüpfen, um die Raids zu bestehen. Es zwang die Leute dazu, nett und sozial zu sein, denn so war es einfacher, jede Woche Partys zu bilden. Ich habe eine Menge cooler Leute kennengelernt, die ich sonst nicht getroffen hätte. Das Matchmaking ist praktisch, aber es verhindert diesen sozialen Aspekt von Multiplayer-Spielen. sagt der Hüter Nonresponsive

Gaming-Freunde können „echte“ Freunde sein: Natürlich kommt es immer auf die beteiligten Menschen an. Aber wer in Destiny oder anderen Spielen über Jahre zusammenbleiben kann, für den werden diese Menschen und die Beziehungen, die man zu ihnen aufbaut, genauso wichtig wie die zu Familienmitgliedern oder Freunden, die in der Nähe wohnen.

Wie sieht es bei euch aus? Habt auch ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Dann schreibt uns das gerne in die Kommentare und lasst die Leser daran teilhaben, wie Online-Mitspieler euer Leben beeinflusst haben.

