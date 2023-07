Der größte deutsche Twitch-Streamer zu Destiny 2 sagt: Bungie hat ihn persönlich gebannt, weil er zu kritisch ist

Der deutsche Streamer Luis, früher bekannt als „Lachegga“, ist der größte, deutschsprachige Streamer auf Twitch zu Destiny 2. Dabei kritisiert er das Spiel fortwährend und macht sich über die Entscheidungen von Bungie lustig. Jetzt sagt er: Bungie habe ihn auf 2 Accounts gebannt. Er hat einige Theorien, wie das abgelaufen sei. Offenbar war er Bungies Community Manager zu kritisch.

Ist das der größte Destiny-Streamer?

Ja, tatsächlich. Die deutsche Twitch-Szene zu Destiny 2 ist mit den Jahren so ausgedünnt, dass einer, der kein gutes Haar an Destiny 2 lässt, mittlerweile als größter Twitch-Streamer zu Destiny 2 firmiert.

Lange Zeit war der Schweizer Streamer NexxossGaming der größte deutschsprachige Content-Creator zu Destiny 2: In den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2022 lag er an der Spitze von Twitch, wenn man nach Zuschauerstunden ordnet. Aber in den letzten 365 Tagen hat ihn Luis überholt.

Obwohl Luis nur knapp 150 Zuschauer im Schnitt erreicht, wenn er Destiny 2 zeigt, ist er dennoch die Nummer 1. Denn er war 1337 Stunden auf Sendung, während Nexoss-Gaming nur noch 556 Stunden streamte, wenn auch mit etwa 250 Zuschauern.

Twitch-Streamer glaubt: Deutscher Community-Manager habe ihn gebannt

Das sagt Luis: Luis sagt, er wurde am 1. Juli mit seinem Main-Account aus Destiny 2 gebannt. Mit dem Zweitaccount konnte er privat weiterspielen, doch nachdem er mit dem Zweit-Account auf Twitch streamte, wurde auch dieser Account nach 1 Stunde gebannt:

„Leute, wir haben uns schon alle gefragt, wann es endlich passiert. Wir haben bereits vor Monaten gesagt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, als Bungie angefangen hat, in der Vergangenheit unangenehme Stimmen durch Banns aus der Community zu entfernen.“

Ein Dritt-Account, mit dem er abseits von Twitch spiele, sei aber noch auf freiem Fuß.

Er glaubt, der deutsche Community-Manager habe ihn „persönlich“ gebannt und hat einige Theorien, die das belegen sollen:

Luis führt aus, es gäbe eine Discord-Gruppe, in der auch der Community-Manager sei, der habe Leute „gewarnt“, sich von ihm fernzuhalten. Das habe ihm ein größerer Content-Creator erzählt.

Ein Fake-Account habe ihm auf YouTube schon am 3. Juli hämische Kommentare unter ältere Videos geschrieben. Dabei wusste zu dem Zeitpunkt niemand, dass er gebannt war, weil er nicht mal seinen engsten Freunden davon erzählt habe. Luis sagt: Die Kommentare seien nur Stunden erschienen, nachdem er dem deutschen Community-Manager geschrieben hätte:

Diese Kommentare sollen mit dem deutschen Community-Manager zu Destiny 2 in Verbindung stehen,,glaubt Luis.

Es sei ein Twitch-Clips auf seinem Kanal aufgetaucht, von dem er glaubt: Der diente als Beweis dafür, dass er einen Zweit-Account hatte, der dann auch gebannt wurde. Der eigentlich langweilige Clip habe nur deshalb 10 Aufrufe, weil er in dem Discord geteilt worden sei

Streamer fordert Vorzugsbehandlung

Was wünscht er sich? Den Streamer scheint es vor allem zu ärgern, dass er von Bungie nicht die Bezahlung bekommt, die er seiner Ansicht nach verdient.

Denn Bungie hat ihm noch nicht auf seinen Entbannungsantrag geantwortet, dabei habe er seit einer Woche versucht, den deutschen Community-Manager zu erreichen.

Weil da keine Antwort kam, die er seiner Community mitteilen kann, würde er jetzt eben öffentlich über die Gründe des Banns spekulieren:

Um das mal in Perspektive zu stellen: Dass einer der aktivsten, deutschen Content-Creator, der seit 7 Jahren aktiv ist auf Twitch – egal, in welchem Zustand das Spiel ist – mindestens 100, an die 150 Zuschauer an einem normalen Tag pullt, während der Rest so bei 20, 30 ist. An guten Tagen über 200, an besonderen Events 700 über eine Woche keine Antwort kommt.

Bungie bannt weder Cheater, noch Account-Sharer, aber Kritiker

Das ist seine Theorie: Der Twitch-Streamer, der früher als Lachegga bekannt war, führt dann an einer Reihe von Beispielen aus, wie übel die Bannpolitik von Destiny 2 sei.

So heißt es, dass selbst überführte Sexualverbrecher und Dauer-Cheater nicht gebannt würden. Man könne das Schlimmste tun, einem passiere nichts. Als Beispiel führt er etwa Kimdotcom an. Laut Luis habe dessen Account schon jeder mit mehr einem Rating von mehr als 2.000 gespielt – und es wisse auch jeder, dass Kim Schmitz massives Account-Sharing betreibe. Es störe aber niemanden.

Doch Kritiker des Spiels würden regelmäßig gebannt werden. Bungie würde sich nicht an die eigenen Regeln halten, sondern jeden bannen, den sie „nicht mögen.“

Worauf geht er nicht ein? Warum Luis ausgerechnet jetzt gebannt wurden, wenn er doch seit Jahren sein Geld damit verdient, sich über Bungie, Destiny und „Destiny-Renter“ lustig zu machen, kann er nicht so richtig erklären.

Er blendet einige Tweets ein, in denen er Bungie mit passiv-aggressiven Kommentaren vorhielt, wie schwach das Spiel sei und fragte, ob ihnen das nicht peinlich sei.

Aber es ist eigentlich nichts dabei, was er nicht schon seit Jahren so oder ähnlich macht.

Eine Möglichkeit, warum er ausgerechnet jetzt gebannt wurde, wäre es, dass Bungie jetzt nach den Skandalen um die Belästigung des Community-Managers härter durchgreift und toxische Mitglieder aus der Community entfernt.

Warum ihm das aber niemand so klar mitteilt, wäre dann auch nicht zu erklären. Und warum sich ein deutscher Community-Manager wie ein Zwölfjähriger verhält und kindische “Ätschibätschi”-Kommentare verfasst, ist auch seltsam.

Niemand weiß, warum dieser Mann gebannt werden könnte:

Luis – der Destiny-Content-Creator für alle, die Destiny nervt

Wie geht’s jetzt weiter? Luis hat angekündigt, Rechtsmittel einzulegen und bitter seine Unterstützer um finanzielle Hilfe. Wie man am Video erkennen kann, gingen bereits einige Spenden zwischen 5 und 25 € ein.

In den Kommentatoren wird Luis für seinen „Krieg gegen Bungie“ gelobt, er gehöre zu den YouTubern, die sich kritisch gegenüber Bungie und Destiny äußerten und werde deshalb unterstützt. Das Geld sei ohnehin besser in ihn als in einen Season Pass investiert.

Deutschlands erfolgreichster Twitch-Streamer zu Destiny 2 bei der Arbeit:

Das steckt dahinter: Wer den Content von Luis/Lachegga verfolgt, wird feststellen, dass es eine Art „Hate Gaming“ ist: Es dreht sich in den Videos viel darum, wie ein ehemals so großartiges Spiel so den Bach runtergehen und so furchtbar werden kann.

Diese Art von Content hat in Deutschland Tradition: GerThunderlord war ebenfalls für diese Art bekannt, sich mit Destiny zu beschaffen (via youtube).

Luis trägt seine Kritik häufig in einer ätzend-sarkastischen Art vor und trifft häufig einen Ton, der verletzend sein kann. Dabei wirkt er lässig bis gelangweilt, kann aber auch schon mal aus der Haut fahren.

Fairerweise muss man ihm aber auch zugestehen, dass er ein starker PvP-Spieler ist und sich bei Events darum bemüht, seinen Zuschauern Unklarheiten zu erklären, die es bei Destiny 2 regelmäßig gibt.

In seiner Community stimmt man der fortwährenden Kritik an Bungie freudig zu und ist in der allgemeinen Belustigung vereint, wie enttäuschend und doof Bungie ist und wie dämlich die Spieler, die es noch immer zocken.

Warum spielt er das so viel, wenn er es so doof findet? Es geht Luis offenbar wie vielen: Es ist noch ein Rest Schimmer der alten Liebe da und es gibt einfach keine Alternative. Außerdem ist er eben gut im PvP und die Leute wollen ihm zuschauen.

Es drängt sich der Eindruck auf, Luis macht eben Destiny, weil das noch am besten auf seinem Kanal läuft und er einer der wenigen ist, der überhaupt noch was in Deutschland zu Destiny 2 machr. Wenn er Valorant oder Overwatch 2 spielt, hat er deutlich weniger Zuschauer.

Mal gespannt, was bei einem möglichen Rechtsstreit rauskommt.

Wir haben uns auf MeinMMO 2017 das letzte Mal näher mit Luis beschäftigt, der damals noch Lachegga hieß. Das waren noch ganz andere Zeiten:

