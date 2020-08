Wenn euch in Destiny 2 wer überrollt, ist es vielleicht ein deutscher Millionär

In Destiny 2 könnt ihr auf Kim Dotcom treffen. Der Internet-Millionär ist mittlerweile vom selbsterkorenen Retter des Games, zum PvP-Terminator mutiert und legt mit seinem Team einen 80-0-Run im Eisenbanner hin.

Was hat Kim Dotcom mit Destiny am Hut? Der als Kim Schmitz geborene Internetunternehmer Kim Dotcom, ist vor allem durch seine Geschäfte und seinen exzentrischen Lebensstil zu Berühmtheit gelangt. Der einstige Hacker kam als Internetpionier zu Geld und geriet mehrfach mit dem Justizsystem aneinander.

Dotcom ist aber auch leidenschaftlicher Videospieler. Vor allem Destiny hat es ihm seit Jahren angetan. In diesem Zusammenhang hat auch MeinMMO schon über ihn berichtet:

2014 trat Dotcom mit Hackern in Verhandlungen, die PSN und Xbox Live im Würgegriff hielten – Durch seine Bemühungen konnten er und viele andere wieder Destiny zocken

2018 attestierte Dotcom Bungie, dass sie Destiny 2 voll gegen die Wand gefahren und Hüter in die Arme von Fortnite getrieben hätten – daher bräuchte Destiny 2 einen neuen Anführer. Einen geeigneten Kandidaten nannte Dotcom auch: sich selbst

Der bekannte Twitch-Streamer Tfue ist so einer, der von Destiny kam und dann in Fortnite richtig durchstartet. Wie seine Rückkehr zum Space-MMO aussah, lest ihr hier:

Kim Dotcom wird vom Retter zum PvP-Terminator in Destiny 2

Was hat Kim Dotcom jetzt angestellt? Kim Dotcom hält Destiny bis heute die Treue. Dies demonstriert er mit einem Video, in dem er das aktuelle Eisenbanner im PvP spielt.

Das besondere dabei ist, dass er nicht nur gewinnt, sondern regelrecht dominiert. Am Ende der Runde steht es 80 zu 0. Kein Mitglied aus seinem Team ist auch nur ein einziges Mal gestorben. Dotcom selbst titelt „Makelloses Eisenbanner“. Ihm und seinem Team ist eine Glanzleistung gelungen.

Schaut euch hier den Clip an:

So hat er das angestellt: Zunächst einmal ist Dotcom mit einem vollen 6er Team in das Match gestartet – passenderweise ist ihr Clantag „.com“. Das heißt aber noch gar nichts. Denn in Destiny 2 gibt es viele Fähigkeiten oder Waffen, die im PvP augenblicklich töten.

Vielmehr hat das Team um den Millionär sehr gut gespielt:

Sie haben alle Zonen gehalten und so dreifache Punkte auf Kills bekommen

Im Eisenbanner endet eine Runde vorzeitig, wenn ein Team 75 Punkte bei weitem Abstand erreicht

Das Team hat die mächtige Power-Munition und die Spawns kontrolliert

Sie legten dabei ein Affenzahn an den Tag, denn ungefähr ab Minute 3 geht’s im PvP mit den unglaublich mächtigen Super-Fähigkeiten los

Durch Absprache und Rückendeckung konnten Tode vermieden werden

Seid ihr kürzlich im Eisenbanner haushoch geschlagen worden, könntet ihr dem Internet-Millionär und seinem Team in die Quere gekommen sein. Laut eigener Angabe (via Twitter) dauerte es für Dotcom einen ganzen Tag, um die makellose Runde tatsächlich hinzulegen. Er möchte den Clip nun auch bei Bungie Kandidat für das Video der Woche einreichen.

Weiterhin nutzt er das Video, um abermals seine Destiny-Liebe zu bekunden:

Destiny hat mich in den Jahren meiner rechtlichen Auseinandersetzungen mit der US-Regierung bei Verstand gehalten und die liebevolle Hüter-Gemeinschaft ist etwas, was jeder Spieler erleben sollte. Kim Dotcom via Twitter

Deswegen sorgt das Eisenbanner noch für Aufsehen: Auch abseits von dominierenden Millionären sorgt das Eisenbanner für Gesprächsstoff. In Season 11 schraubte Bungie am Matchmaking im PvP: Es wird jetzt auf Verbindungs-Qualität statt skillbasierende Mitspielersuche gesetzt.

Dies sollte auch das Eisenbanner betreffen. Doch im Auswahlmenü wird angezeigt, dass der Skill das entscheidende Kriterium sei. Viele Hüter sind daher verwirrt oder machen dies für ihre schwitzigen Matches verantwortlich.

Laut Community-Manager Cozmo handelt es sich aber nur um eine alte Anzeige, die noch nicht überarbeitet wurde. Im Eisenbanner spielt euer Skill für die Match-Suche also keine Rolle.

Was habt ihr im aktuellen Eisenbanner bisher erlebt? Wurdet ihr die Beute von Kim Dotcom? Oder denkt ihr, dass euch die Spielersuche nicht mit ihm zusammenwürfeln kann?

