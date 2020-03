Der Twitch-Streamer Turner „Tfue“ Tenney ist einer der besten Spieler in Fortnite und der erfolgreichste Streamer auf Twitch. Zur Unterhaltung seines Publikums bezahlt er nun Frauen, um mit ihm Fortnite zu spielen, und treibt seinen Schabernack mit ihnen.

Was macht Tfue da? Tfue (7,77 Mio Follower) sucht nach Möglichkeiten, seinen Zuschauern auch nach zig Monaten Fortnite noch was Neues zu bieten. Seine neueste Idee ist es, über eine Art Online-Escort-Service Spielerinnen zu mieten, die mit ihm gemeinsam Fortnite spielen. Dann treibt er in seinen Twitch-Streams ziemlichen Quatsch mit ihnen und der Chat lacht sich darüber tot, wie die auf seine Eskapaden reagieren.

Es gibt eine Seite, auf der „E-Girls“ ihre Dienste anbieten: Spieler können die mieten, bezahlen eine bestimmte Summe pro Runde und zocken dann mit den Damen gemeinsam.

Tfue machte sich gleich über das Angebot lustig: „Hihi, ich hab noch nie mit einer Frau gesprochen.“

So trollt er sie: In einem Fortnite-Match, bei dem nur noch 2 Spieler übrig waren, kündigt Tfue an „Er habe einen Plan“, um das Match zu gewinnen.

Dann springt er in den Tod und grinst sich einen, wie die Mädchen reagieren, als ihre Chance auf einen Sieg auf dem harten Boden der Realität zerschellt.

Tfue tut dann so, als wäre das ein schlimmes Missgeschick, grinst dabei aber über beide Ohren.

In einem zweiten Match springt Tfue, einer der besten Fortnite-Spieler der Welt, aus einem der neuen Choppa in den Tod und amüsiert sich dann, als die E-Girls ohne ihn recht verwirrt draufgehen. Eine läuft sogar mit 5 HP in den Sturm.

Als die E-Girls merken, dass sie da mit dem größten Streamer der Welt in einem Channel sind, versucht eine von ihnen ihren eigenen Twitch-Kanal zu bewerben. Das scheint ihr selbst etwas peinlich zu sein. Sie wirkt genant, als sie den Namen ihres Streams fallen lässt.

Tfue verzieht das Gesicht und grimassiert ausführlich. Tfues Twitch-Chat lacht sich dabei ins Fäustchen.

E-Girls als Content für den größten Twitch-Streamer

Das steckt dahinter: Tfue hat bei seinem Aufstieg an die Spitze von Twitch fast ausschließlich Fortnite gespielt. So richtig glücklich hat ihn das nicht gemacht. Im September 2019, als er Nr.1 auf Twitch war, sagte er, er sei unglücklich und machte erstmal eine längere Pause.

Im Gegensatz zu seinem Konkurrenten, Ninja, ist Tfue eher E-Sportler als Entertainer. Im Sommer 2019 hatte er versucht, sich für die Fortnite-WM im Solo und Duo zu qualifizieren und dort was zu reißen. Seit das nur so mittelgut geklappt hat und es kaum noch Turniere in Fortnite gibt, scheint ein wenig die Luft raus zu sein.

Im Moment sucht Tfue nach Möglichkeiten, die Zuschauer zu unterhalten und wirkt dabei etwas wild. So hat er Ninja kürzlich zu einem Boxkampf in Mixed Martials Art herausgefordert.

Die eGirls sind für Tfue willkommene Abwechslung.

In den letzten Wochen scheint Fortnite dem Twitch-Star etwas langweilig geworden zu sein und er schaut sich auch andere Shooter wie Z1 Battle Royale oder Escape from Tarkov an. Er war war sogar in Destiny 2 unterwegs, um sich dort im PVP rumzutreiben. Die meiste Zeit ist Tfue aber weiter in Fortnite aktiv und sucht dort nach Möglichkeiten, seine Zuschauer zu unterhalten.

Die E-Girls sind für ihn und seinen Chat willkommene Opfer, um mit ihnen Quatsch zu treiben. So hat er sich vor einer Woche schon mit ihnen vergnügt und sich als Ninja ausgegeben.