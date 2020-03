In Fortnite sind die gefürchteten Helikopter mit dem Update 12.20 eingeführt worden. Sind sie aber wirklich so stark, wie man dachte? Wir zeigen euch, was die Helikopter können.

Was sind das für Helikopter? Ein Leak hatte schon auf Helikopter in Fortnite gedeutet. Doch sie schienen sehr stark zu sein und Spieler fürchteten sich schon vor ihnen.

Nun sind sie mit dem Update 12.20 ins Spiel eingefügt worden. Sind sie aber wirklich so gefährlich, wie Spieler dachten?

Was können die neuen Helikopter?

Die Helikopter waren gefürchtet, weil sie hohen Schaden anrichten sollten und man dachte, dass sie ein eingebautes Maschinengewehr haben würden.

Doch schaut man sich den Helikopter genauer an, wirkt er plötzlich gar nicht mehr so stark.

Das ist der Helikopter jetzt: Es können bis zu 5 Spieler in einem Hubschrauber mitfliegen. Einer steuert ihn und die anderen 4 können sitzen und mit ihren Waffen aus der Höhe schießen.

Es gibt kein zusätzliches Maschinengewehr, dass man benutzen kann. Das macht den Helikopter gleich viel schwächer. Außerdem besitzt er 1.500 Lebenspunkte, bis er vollkommen zerstört wird.

Wir werden sehen, wie sich der Helikopter entwickelt und ob er vielleicht doch starken Schaden verursachen kann durch einen Aufprall oder wenn er explodiert.

Welchen Vorteil hat der Helikopter? Auch wenn der Hubschrauber nicht so stark scheint, hat er doch einen großen Vorteil: Die Mobilität. Spieler werden jetzt eine neue Möglichkeit haben, sich schneller fortzubewegen.

Der Helikopter besitzt einen Boost, der euch schneller über die neue Map der Season 2 bringt, wenn ihr ihn aktiviert. Außerdem kann man aus dem Hubschrauber springen und weiterfliegen.

Wo findet man Helikopter?

Ihr findet die Helikopter an verschiedenen Orten auf der Map. Wir zeigen euch hier 8 Orte an denen ihr Hubschrauber findet:

Ihr werdet an jedem Ort, an dem sich ein Mini-Boss befindet, einen Helikopter finden. Dort könnt ihr euch auch gleich eine der 5 mythischen Waffen holen.