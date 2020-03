Das Update 12.20 ist in Fortnite da und bringt einige Neuerungen. Wir zeigen euch in den deutschen Patch Notes, was sich alles im Spiel verändert hat.

Das steckt im neuen Patch 12.20: Das Update bringt einige Neuerungen und Änderungen ins Spiel. Darunter auch ein neues Fortbewegungsmittel, den Helikopter, und einen limitierten Modus, den ihr spielen könnt.

Epic Games hat noch keine Patch Notes veröffentlicht. Diese Änderungen wurden aber durch Dataminer gefunden.

Die Helikopter kommen

Das Update 12.20 bringt ein neues Fortbewegungsmittel in Fortnite. Die Helikopter kommen jetzt und können im Spiel verwendet werden.

Bis zu 4 Spieler haben darin Platz und können mitfliegen. Steigt ein, fliegt umher und erledigt eure Gegner damit!

Ein Leak hatte die Helikopter schon angedeutet, doch sind sie wirklich so stark?

Neuer Spielmodus (LTM) – Operation: Datenregen

Das Spiel der Spione wurde hinzugefügt. Im limitierten Modus müsst ihr euch das neue Techsystem zunutze machen, um Vorteile freizuschalten.

Ihr könnt ebenfalls neue Gadgets ausprobieren und testen, während ihr gegen eure Gegner kämpft.

Der Dataminer Lucas7yoshi hat zu dem neuen Modus ein paar Challenges gefunden, die man wohl dazu erledigen kann:

Neue Spind-Funktion

Endlich ist das Spind-Feature in Fortnite verfügbar, bei dem man verschiedene Kombinationen im Spind speichern kann.

Ihr müsst jetzt also nicht immer alle kosmetischen Gegenstände einzeln zu eurem Skin auswählen, sondern könnt eure Lieblingskombinationen einfach speichern und darauf zurückgreifen.

Spieler hatten sich dieses Spind-Feature lange gewünscht.

Map-Änderungen mit Patch 12.20

Mit dem Update 12.20 hat sich auch die Map verändert. Unsere Wahl zwischen Ghost oder Shadow beeinflusst die Story und so hat sich nach der Entscheidung von TNTina die Map bei „The Rig“ verändert.

The Rig scheint explodiert zu sein und nun läuft Öl ins Wasser von Fortnite:

Neues bei Rette die Welt

Neuer Held freischaltbar: Ein neuer Held taucht in der Heimatbasis auf. Erledigt die Auftragsreihe: Schulisch ausgenockt, um euch den Konstrukteur Gold-Knox freizuschalten.

Neue Waffe bald im wöchentlichen Shop verfügbar: Das neue Scharfschützengewehr: Ausfeger hilft euch die Umgebung von Hüllen zu säubern.

Die Waffe wird vom 19. März, 1:00 Uhr bis zum 26. März, 1:00 Uhr im wöchentlichen Shop verfügbar sein.

Heldin kehrt zurück: Die Heldin Glücksklee-Wildcat kehrt im Event-Shop zurück. Sie bringt die Stimmung zum St. Patricks-Day in Rette die Welt.

Die Heldin wird vom 21. März, 1:00 Uhr bis zum 4. April, 2:00 Uhr im Event-Shop erhältlich sein.

Alle weiteren Änderungen zum Modus Rette die Welt findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.