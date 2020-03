Fortnite: Welche Waffen spielt ihr am liebsten in Season 2?

In Fortnite Season 2 wurde der Loot-Pool deutlich verändert und einige Waffen sind neu oder aus dem Tresor gepackt worden. Mit welchen Waffen spielt ihr am liebsten in dieser Season?

Wie hat sich Fortnite mit Season 2 verändert? Season 2 startete am 20. Februar und brachte das Agenten-Thema zu Fortnite. Dazu passend gibt es neue Features, Waffen, neue Orte auf der Map und Skins.

Vor allem die Waffen-Anzahl hat sich verändert, nach dem zum Start des 2. Kapitels 28 Waffen und Items entfernt wurden. Einige Waffen sind zurück aus dem Tresor und neue Waffen sind dazu gekommen.

Welche Waffen sind gerade im Spiel? In Season 2 gibt es deutlich mehr Waffen als in der 1. Season des neuen Kapitels. Diese findet man in Truhen oder Vorratslieferungen.

Unter den 6 Waffen-Kategorien gibt es jeweils verschiedene Waffen, die sich zwar ähnlich sind, aber doch unterscheiden. Sie werden aufgeteilt in:

Sturmgewehre

Schrotflinten / Pumpgungs

Maschinenpistolen

Pistolen

Scharfschützengewehre

Explosionswaffen

Einige Waffen wie die Heavy Sniper, die schallgedämpfte Pistole und die „Rapid Fire“-SMG sind zurückgekehrt.

Welche Waffen sind neu? In Season 2 wurden zusätzlich „neue“ Waffen ins Spiel gebracht. Dabei handelt es sich um 5 mythische Waffen, die man nur bei Mini-Bossen findet.

Da sie schwieriger zu bekommen sind, sind sie auch dementsprechend stark.

Eine dieser Waffen ist die mythische Mini-Gun, für die man den Boss Brutus besiegen muss:

Fortnite: Die mythische Mini-Gun kann dir den Sieg bringen – So bekommst du sie

Welche Waffen sind besonders beliebt bei den Spielern? Eine Statistik zeigte, welche Waffen am häufigsten im Arena-Modus von PC-Spielern im Spiel verwendet werden.

Bei der Statistik konnte man sehen, dass Nahkampf-Waffen besonders beliebt sind, wenn es ernst wird.

Nun suchen wir nach den beliebtesten Waffen in Fortnite. Welche Waffen sind eure Favoriten? Wählt eure 3 Lieblingswaffen aus der Liste, mit denen ihr besonders gerne spielt.

Was ist eure Lieblingswaffe in Season 2? Sturmgewehr

Burst-Sturmgewehr

Schweres Sturmgewehr

Scar

Maschinenpistole

Schallgedämpfte Maschinenpistole

"Rapid-Fire"-SMG

Pistole

Schallgedämpfte Pistole

Mini-Gun

Schallgedämpfte Sniper

Schweres Scharfschützengewehr

Schrotflinte

Pumpgun

Raketenwerfer

Midas Trommelgewehr

Skye's Scar-Sturmgewehr

Meowscles Schweres Sturmgewehr

Brutus Mini-Gun

TNTina's Boom-Bogen

