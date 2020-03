Fortnite: Spieler fordern Nerf einer Waffe, die gerade erst zurück ist

In Fortnite: Battle Royale wurde eine bekannte Waffe wieder aus dem Tresor genommen und ins Spiel gepackt. Doch Spieler fordern jetzt schon einen Nerf der Waffe oder dass sie gleich ganz verschwindet. Wir zeigen euch, warum Spieler dies Heavy Sniper zu stark finden.

Was ist das für eine Waffe? Die Heavy Sniper ist mit dem Start von Season 2 in Fortnite zurückgekehrt, nachdem sie für eine Weile in den Tresor gepackt wurde.

Das schwere Scharfschützengewehr findet man jetzt oft bei den Handlanger-Unterschlüpfen.

Fortnite: So findet ihr die versteckten Waffen SMG und Heavy Sniper

Kaum ist die Sniper zurück, fordern Spieler einen Nerf

Die Heavy Sniper ist eine der stärksten Waffen: Die Heavy Sniper hat Vor- und Nachteile im Spiel. Es handelt sich bei dem Scharfschützengewehr um eine der stärksten Waffen in Fortnite.

So viel Schaden kann ein schweres Scharfschützengewehr verursachen:

Episch: Körpertreffer- > 150 Schaden, Kopftreffer -> 375 Schaden

Legendär: Körpertreffer -> 157 Schaden, Kopftreffer -> 392 Schaden

Sogar Wände kann das schwere Scharfschützengewehr ohne Probleme zerstören:

Fortnite: Neue Sniper soll durch Wände schießen – Ist das der Bau-Nerf?

Wer eine Heavy Sniper findet und damit umgehen kann, hat einen klaren Vorteil. Doch einige Spieler fordern einen Nerf für diese starke Waffe.

Der Spieler scorch_725 ärgert sich über die Rückkehr der Heavy Sniper und postete seinen Unmut auf reddit:

Er meint, das Spiel wäre viel besser gewesen, als die Heavy Sniper nicht im Spiel war. Sie wäre viel zu stark, da schon die „schwächere“ Variante 150 Schaden verursacht.

Sogar Profi Tfue denkt, Sniper wäre zu stark

Twitch-Streamer Turner „Tfue“ Tenney hat die Stärke der Heavy Sniper zu spüren bekommen. Als er sich gerade in einem Duo-Match befand, wurde er von einem doppelten Sniper-Angriff eliminiert.

Ein Gegner-Duo hatte sich abgesprochen und sie schossen fast gleichzeitig auf Tfue, der sich gerade in einer eingebauten Box befand.

Der erste Schuss zerstörte seine schützende Wand und der zweite Schuss traf den Twitch-Star, der dabei eliminiert wurde:

Diese Killer-Kombination von 2 Heavy Snipern ist nicht zum ersten Mal ein Problem. Spieler hatten schon zur Fortnite-Weltmeisterschaft, gehofft, dass sie aus dem Spiel entfernt wird: