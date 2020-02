In Fortnite gibt es seit Season 2 verschiedene mythische Waffen, die ihr im Spiel zu eurem Vorteil benutzen könnt. Wir stellen euch die starke, mythische Mini-Gun vor und zeigen, wo ihr sie findet.

Was ist das für eine Waffe? Bei dieser mythischen Waffe handelt es sich um eine goldene Version der Mini-Gun, die man nun im Spiel finden kann.

Diese Waffe gibt es aber nur an einem Ort und sie zu bekommen ist gar nicht so einfach. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet, was ihr dafür tun müsst und wieso sie stark ist.

Die mythische Mini-Gun finden lohnt sich

Was macht diese Waffe so stark? Die mythische Waffe zu erhalten lohnt sich, denn sie verursacht schnell viel Schaden.

Das sind die Werte der goldenen Mini-Gun laut der Seite gamewith.net:

Schaden pro Sekunde: 252

Schaden pro Schuss: 21

Nachladezeit: 4.5 Sekunden

Da sie ein großes Magazin besitzt, kann man es dauern, bis das Magazin leer ist. Es handelt sich hier auch um eine Waffe, die sehr schnell schießen kann und somit Gegner in Sekunden erledigen kann.

Nicht nur dafür ist sie geeignet, denn sie kann gegnerische Gebäude in Sekunden zerstören und Gegner aus ihren Bauteilen locken.

Fortnite bringt 5 neue mythische Waffen, 2 sind brutal stark – So holt ihr sie

Boss „Brutus“ bekämpfen – Guide

Damit ihr die mythische Mini-Gun erhalten könnt, müsst ihr zuerst den Mini-Boss Brutus bekämpfen. Bei diesem Boss handelt es sich um einen Battle-Pass-Skin der Season 2.

Wo befindet sich Brutus auf der Map? Den Mini-Boss findet ihr in der Grotte, die sich südöstlich von Retail Row befindet.

Er befindet sich auf der oberen Etage des Gebäudes, wo man auch den Helikopter-Landeplatz finden kann.

Hier findet ihr „The Grotto“ auf der Map

Wie bekämpft man den Boss am besten? Landet am besten außerhalb der Grotte, bei einem kleineren Gebäude. Dort werdet ihr mindestens eine Waffe finden.

Danach könnt ihr ausgerüstet in die Grotte springen. Passt aber auf, das ihr im Wasser landet, um Fallschaden zu vermeiden! Die Handlanger, die die Grotte bewachen, solltet ihr umgehen.

Geht direkt zum oberen Stock des Gebäudes und tötet den Handlanger, der dort oben bewacht. Danach müsst ihr nur noch Brutus bekämpfen, in dem ihr auf ihn schießt und seinen Schüssen ausweicht.

Das ist der Boss „Brutus“, den ihr bekämpfen müsst

Wie findet ihr die neue mythische Waffe? Konntet ihr Brutus schon dafür besiegen?