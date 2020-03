In Fortnite gibt es viele Waffen zur Auswahl. Eine Statistik zeigt, welche Waffen aktuell besonders häufig im Arena-Modus genutzt werden.

Was ist das für eine Statistik? Die Seite Novos hat eine Statistik erstellt, die aufzeigt, mit welchen Waffen in den letzten 7 Tagen die meisten Eliminierungen erzielt wurden.

Diese Zahlen beziehen sich auf Novos-User und stammen von Arena-Matches, die auf dem PC gespielt wurden.

Diese Statistik ist entstanden:

Diese 5 Waffen sind besonders beliebt

Welche Waffen werden oft genutzt? Schaut man sich die Statistik an, sieht man 5 Waffen, mit denen öfter Eliminierungen erzielt werden.

Diese Waffen sind am beliebtesten:

Taktische Schrotflinten (38,8%)

Pumpguns (16,7%)

Sturmgewehre (15,7%)

Maschinenpistolen (13,9%)

Burst-Sturmgewehre (7,4%)

Das bedeutet, dass Spieler diese Waffen wahrscheinlich oft im Inventar mittragen und diese dann für ihre Kills nutzen.

Fortnite: Ihr habt nur Platz für 5 – Diese Waffen und Items solltet ihr mitnehmen

Zählen diese Zahlen auch für andere Plattformen und Modi? Diese Statistik wurde mit Zahlen für den Arena-Modus und PC-Spielern erstellt. Es könnte also auf Konsolen oder Mobile sowie anderen Modi abweichen.

Aus eigener Erfahrung kann ich, Eilyn, sagen, dass ich diese Waffen ebenfalls am meisten nutze. Ich nutze den Arena-Modus nie und spiele auch auf Konsole.

Nahkampf-Waffen stechen klar raus

Was kann man deutlich an der Statistik erkennen? Aus der Statistik kann man lesen, dass vor allem Nahkampf-Waffen beliebt bei den Spielern sind.

Die Nahkampf-Waffen: Schrotflinten, Pumpguns und Maschinenpistolen machen zusammen fast 70% der Eliminierungen aus.

Was bedeutet das für den Kampf in Fortnite? Dass die Nahkampf-Waffen so stark dominieren zeigt, wie ausgeprägt die Kämpfe auf kurze Distanz im Spiel mittlerweile sind.

Das könnte ein Grund sein, weshalb Spieler sich wünschen, dass die Heavy-Sniper aus dem Spiel entfernt wird. Die Sniper eignet sich nämlich besonders für die Entfernung.

Box-Kämpfe, bei denen man sich in eine Box baut und sich darin „versteckt“, sind ein bestehender Teil von Fortnite, die man am besten mit Waffen aus kurzer Distanz kontern kann.

Man schießt mit einer Maschinenpistole die schützende Wand kaputt, drängt in die gegnerische Box ein und eliminiert den Gegner schlussendlich mit einer Schrotflinte.

In Season 2 gibt es jetzt auch neue mythische Waffen, die man bei Mini-Bossen auf der Map findet.

Welches sind eure Lieblingswaffen? Benutzt ihr ebenfalls diese Waffen für euren Kampf?