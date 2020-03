Neue Website E-Girl lässt euch Frauen mieten, die mit euch MMOs spielen

E-Girl bietet euch die Möglichkeit, Frauen zu bezahlen, um mit euch ein MMO zu spielen. Ihr mietet euch also ein Mädchen zum Spielen – von Videospielen natürlich!

Was ist ein E-Girl? Es gibt sie tatsächlich: Frauen, die gerne Videospiele spielen! Ja, das ist nun inzwischen hinlänglich bekannt, was man an Twitch-Streamerinnen wie Ewok sieht. Doch wer sind diese Frauen? Welche Gamer-Skills haben sie und gibt es eine Möglichkeit, dass sie mit euch spielen? Ja. Die Website E-Girl – Never Battle Alone stellt euch Gamerinnen vor und ihr dürft sie sogar „mieten“.

Als E-Girls/E-Boys werden im Grunde junge Menschen bezeichnet, welche durch ihr Aussehen, ihren Kleidungsstil sowie bestimmtes Make-up auffallen und sich besonders über Social-Media-Apps wie beispielsweise TikTok oder Twitch in Szene setzen.

Auf der Website von E-Girl mietet ihr Frauen, um mit ihnen ein Videospiel zu spielen.

Bezahlt Frauen, damit sie mit euch spielen

Muss man die Frauen wirklich dafür bezahlen? Ja. Auf der Website werden euch die Profile der E-Girls angezeigt und jede dürft ihr anschreiben und dann mit ihr spielen. Das kostet aber Geld. Wie viel sie verlangt, das seht ihr dann im jeweiligen Profil.

Was zeigen die Profile alles an? Neben einem Bild der Frau und dem Preis, den sie verlangt, erfahrt ihr, welche Spiele sie spielen, welche Skills sie haben und zu welchen Zeiten sie verfügbar sind.

Ihr könnt mit den Frauen chatten und seht außerdem, ob sie gerade online sind. Ihr könnt euch zusätzlich ihre Stimme anhören.

Welche Spiele können ausgewählt werden? Euch steht eine Reihe von Multiplayer-Spielen zu Wahl:

League Of Legends (LoL)

Overwatch

Minecraft

Fortnite

Counter-Strike Global Offensive

DOTA 2

Heroes Of The Storm

World Of Warcraft

Player Unknown’s Battlegrounds

Gwent

Kann ich auch mitmachen? Na klar. Auf der Website von E-Girls gibt es einen Button „Become an E-Girl“. Darüber könnt ihr euch anmelden und ein Profil anlegen.

Muss man zwingend eine Frau sein? Nein. Zwar heißt die Website E-Girl, ihr findet dort aber auch Männer, die mit euch spielen. Ihr gebt bei der Anmeldung an, ob ihr männlich oder weiblich seid.

Wie mietet man ein E-Girl? Habt ihr euch die Profile der Mädchen angeschaut und eines entdeckt, mit dem ihr gerne spielen würdet, dann klickt in ihrem Profil auf den Button „Order“, also „Bestellen“. Nun öffnet sich ein Fenster, in dem ihr angeben könnt, zu welchen Zeiten und wie viele Spiele ihr gerne spielen möchtet.

Anschließend müsst ihr auf die Zustimmung der Frau warten. Das Spiel startet daraufhin zum vereinbarten Zeitpunkt.

Der Service läuft

Funktioniert das wirklich? Der Youtuber CloudwhiteVentures hat den Service ausprobiert und ein Video dazu gemacht. Und siehe da, es klappt tatsächlich. Er findet direkt eine junge Frau, die mit ihm spielt und nebenbei über Discord mit ihm redet.

Gibt es sowas nicht schon? Gamer-Girls bieten schon seit einiger Zeit ihre Spiele-Dienste über Plattformen wie fiverr.com an. Auch über solche Seiten ist es möglich, Frauen für eine Runde eines Online-Games zu „mieten“. Diese Seiten richten sich aber nicht explizit an Gamer. E-Girl ist jetzt eine Plattform, die sich nur um dieses Thema dreht.

Solltet ihr den Service nutzen? Mal aus Spaß mit einem E-Girl zu spielen, ist sicher in Ordnung. Schließlich muss jeder selbst wissen, wofür er sein Geld ausgibt. Allerdings solltet ihr im Matchmaking eurer Onlinegames doch sicher genug Mitspieler finden, um Spaß haben zu können.

Andreas meint: Ob es jetzt unbedingt eine Frau sein muss oder ein Mann…? Das Geschlecht sollte eigentlich keine Rolle spielen. Der Spaß steht doch beim Spielen im Vordergrund. Letzten Endes bleibt es aber jedem selbst überlassen, ob er E-Girl nutzt. Der Service scheint jedenfalls recht harmlos zu sein, auch, wenn er doch ein wenig das Gefühl vermittelt, Hostessen zu „bestellen“.

Würdet ihr euch eine Mitspielerin über E-Girl mieten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.