Destiny 2: Spieler werfen Bungie vor, sie im Shop zu betrügen – Und die müssen tatsächlich reagieren

Im offiziellen Shop von Bungie herrscht Chaos, denn die Hüter beschweren sich über Produkte aus dem Sortiment von Destiny 2. Die Bilder im Shop stimmen gar nicht mit den Klamotten überein, die geliefert wurden. In einigen Bildern zeigen die Spieler, wie unterschiedlich die Oberteile aussehen.

Was ist an den gelieferten Klamotten falsch? Die Oberteile haben nicht nur die falsche Farbe, sondern auch ein völlig anderes Muster. Der Trials-Sweater, der an die Trials of Osiris angelehnt ist, wird im Shop beispielsweise mit einem orangen Streifen auf der Seite und einem Muster an den Ärmeln gezeigt. Davon ist beim richtigen Pulli nichts zu sehen.

Den Pullover-Schwindel hält uns User MacticsG1 auf Twitter fest und nennt die Lieferung „kriminell“:

Bro this is actually criminal LMAO 😭😭 pic.twitter.com/dETfRu9OVj — Mactics (@MacticsG1) July 17, 2023

Ein weiteres Problem gibt es mit dem „Eisenbanner“-Sweatshirt (via reddit.com). Im Produktshop von Bungie wird der Pullover mit beigem Ärmel, einem beigen Kragen, roten Streifen am Ärmel und einer roten Flamme über dem Wolfskopf gezeigt.

Auch hier sieht die Wirklichkeit anders aus: Der Pullover hat schwarze Ärmel, einen weißen Streifen und eine weiße Flamme über dem Wolfskopf. Auch der Grünton sieht etwas anders aus als im Shop.

Neben den beiden Pullovern gab es auch noch einen Fehler bei einem Socken-Set, bei dem nur drei statt der versprochenen vier Paare ausgeliefert wurden. (via reddit.com)

Wie reagiert Bungie? Mittlerweile sind die Beschwerden auch bei Bungie eingetrudelt und das Unternehmen hat prompt reagiert: Die betroffenen Klamotten werden nicht mehr im Shop angeboten.

Alle betroffenen Kunden sollten bereits kontaktiert worden sein. Bungie bietet als Entschädigung eine volle Rückerstattung und Rabattcodes für zukünftige Bestellungen an.

Einigen Usern aus dem reddit-Forum zufolge sollen die Klamotten jedoch nicht direkt von Bungie, sondern von einer Drittfirma namens Level Up Wear produziert werden.

Die Bilder sollen eigentlich das Design darstellen, das für die Klamotten angedacht war – doch Level Up Wear hat wohl nicht die versprochenen Klamotten liefern können. User SplashDmgEnthusiast schreibt zudem, dass er persönlich keine guten Erfahrungen mit dem Anbieter gemacht hat:

Nach meiner persönlichen Erfahrung ist Level Up Wear absoluter Mist. Ich habe schon einmal einen Kapuzenpulli von denen gekauft und es war das billigste Stück Mist, das ich je getragen habe. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass das Endprodukt nicht das ist, was auf den Bildern beworben wurde. schreibt SplashDmgEnthusiast via Reddit

Andere User sehen die andersfarbigen Klamotten mit Humor. User swaggyp29 schreibt beispielsweise, dass die Betroffenen eigentlich wissen sollten, wie Shader funktionieren. Damit ist die Möglichkeit gemeint, in Destiny 2 die Farben seiner Ausrüstung zu ändern und eben diese Shader zeigen auch nicht immer das, was man erwartet.

Generell empfinden die Spieler, dass die Qualität mit der Zeit nachgelassen habe. Sie seien mit ihren Klamotten zufrieden, die sie vor über fünf Jahren gekauft haben. Doch mittlerweile sollen sich die Klamotten nicht mehr so gut auf der Haut anfühlen wie früher. Vor allem bei Preisen von 80-US-Dollar sei das inakzeptabel.

