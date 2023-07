Destiny 2: Sonnenwende-Event 2023 startet heute mit 2 neuen Vorteilen und härterem Schwierigkeitsgrad

Heute startet in Destiny 2 das kostenlose Sonnenwende-Event 2023. Bungie hat bereits erste Details bekannt gegeben. Hier erfahrt ihr, was euch im Rahmen des Sommer-Highlights erwartet.

Das Wichtigste zur Sonnenwende 2023 in Kürze: Destiny 2 startet am 18. Juli um 19:00 Uhr das Sonnenwende-Event 2023

Es gibt leuchtende Rüstung für jede Klasse sowie eine exklusive Strang-Waffe

Das Sonnenwende-Event bietet 2 neue Buffs und Veränderungen am Schwierigkeitsgrad

Hüter können die Stat-Werte ihrer Rüstungen kostenlos verbessern und zum Leuchten bringen

Was ist die Sonnenwende für ein Event? Jedes Jahr im Sommer ist es in Destiny 2 üblich, das zeitbegrenzte „Sonnenwende-Event“ in der Europäischen Luftzone zu feiern. Die Organisation des Events und Aufgabenverteilung an die Hüter übernimmt natürlich Space-Omi Eva Levante.

Bungie schmückt dazu den Turm mit bunten Blumen und Dekorationen und es gilt sommerliche Items und Waffen während der „Lagerfeuer-Party“ zu erspielen, sowie Silberzweige.

Die Sonnenwende bietet zudem drei Besonderheiten in Bezug auf Rüstungen und Waffen.

Zum einen gibt es leuchtende Rüstungen, die bei den Hütern beliebt sind.

Zum anderen kann man durch das Sonnenwende-Event seine Legendären Rüstungen verbessern und so gezielt Stat-Werte wie „Belastbarkeit“ oder „Erholung“ fokussieren.

Und natürlich gibt es auch bei der Sonnenwende 2023 wieder eine exklusive Waffe – den allerersten Strang-Raketenwerfer.

Wenn ihr also die optimale Feinabstimmung für euren Build in Destiny 2 vornehmen wollt, ist die Sonnenwende genau das richtige Event für euch. Und besonders schick wird man damit auch.

Der allerersten Strang-Raketenwerfer, der während der Sonnenwende 2023 verdient werden kann

Was ist neu beim Sonnenwende-Event 2023? Wie Bungie mitgeteilt hat, hat man letztes Jahr das Verfahren zur Verbesserung der Rüstung für alle Klassen vereinfacht. Perfekte Werte mit 100 Disziplin für die besten Granaten-Builds oder 100 Erholung, um im Schmelztiegel besser bestehen zu können, sind dank des Events einfacher und für jeden zu erreichen.

2023 hat man nun am Schwierigkeitsgrad des Events Veränderungen vorgenommen. So hat Bungie sowohl an der Feinddichte als auch am allgemeinen Schwierigkeitsgrad der Aktivität “Leuchtfeuer-Party” gearbeitet.

Ihr werdet feststellen, dass ihr euch ein bisschen mehr anstrengen müsst, um das Feuer zu entzünden. Außerdem führen wir zwei neue Buffs ein, um noch mehr Abwechslung zu schaffen. schreibt Bungie dazu im TWiD-Blog (“This Week at Destiny-Blog)

Diese Buffs sind nur während der Sonnenwende 2023 aktiv:

Der Buff “Feuergebunden” ist nur in der “Leuchtfeuer-Party” aktiv und erhöht die Erholungs- und Super-Regeneration, wenn ihr euch in der Nähe eines Einsatztrupp-Mitglieds befindet.

Der Buff “Flackern” ist nur in “Leuchtfeuer-Party” und der Vorhut-Ops-Playlist aktiv und sorgt dafür, wenn ihr Kämpfer schnell besiegt, dass um euch Wellen von parakausalem Feuer herum aktiviert werden, die Gegnern in der Nähe Schaden zufügen.

Das sind Belohnungen bei der Sonnenwende 2023

Neben der Besonderheit, dass jeder Hüter die Sonnenwende-Rüstungen perfekt optimieren kann, liebt man vor allem die Tatsache, dass man sich ein Rüstungsglühen erspielen kann.

Das neue Sonnenwende-Rüstungsset enthält wie in den Vorjahren sowohl kostenloses als auch kostenpflichtiges Glühen. Und genau wie letztes Jahr: Wenn ihr ein Rüstungsteil mit Brennmaterial vollständig upgradet, wird es glühen.

Ihr habt also die Wahl ob ihr die Sets lieber kostenlos grindet oder direkt so kauft.

Adrett in Gold schimmert der Jäger dann in grün, wenn er Strang mit dieser Rüstung ausrüstet Der Titan mit Solarfokus leuchtet in Orange-Rot Der Warlock in der Sonnenwende-Rüstung 2023

Wie bringe ich meine Rüstung kostenlos zum Leuchten? Um eure Rüstung kostenlos zum Leuchten zu bringen und zu fokussieren müsst ihr Silberzweige, Silberasche und Brennmaterial finden und verwenden.

Silberzweige vedient man sich, indem man Aktivitäten in Destiny 2 abschließt.

Eure erspielten Silberzweige müsst ihr dann in der Event-Aktivität “verbrennen”, indem ihr die Aktivität „Leuchtfeuer-Party“ abschließt, um dann Silberasche zu erhalten. Mit der Silberasche könnt ihr dann die Rüstungswerte auf dem Rüstungsmod-Bildschirm neu bestimmen.

Brennmaterial verdient ihr euch indem ihr Herausforderungen des Sonnenwende-Events abschließt. Ihr könnt es dann gezielt ausgeben, um die Rüstungswerte zu verbessern. Jedes Rüstungsteil kann dreimal verbessert werden.

Gut zu wissen: Jedes Mal, wenn ihr ein Teil der Sonnenwende-Rüstung aufwertet, ist es dauerhaft und wird auf alle Sonnenwende-Teile für diesen Slot angewendet. Und die Aufgaben zum Aufwerten könnt ihr außerdem auch nach dem Ende des Events erfüllen.

Wenn ihr also euren Helm auf Stufe 3 aufwertet, können alle Sonnenwende-Helme, die sich in eurem Inventar befinden, und alle zukünftigen Helme, die ihr für diese Klasse erhaltet, auf zusätzliche Rolls der Stufe 3 zurückgreifen.

Wann findet die Sonnenwende statt? Das Event startet heute am 18. Juli 2023 zum Weekly-Reset um 19:00 Uhr. Es wird wie immer 3 Wochen aktiv sein und somit habt ihr bis zum 08. August 2023 Zeit eure Rüstungen auf das Maximum zu bringen und die Godroll des Strang-Raketenwerfers zu verdienen.

Wer kann an diesem Event teilnehmen? Das Event ist kostenlos, sodass jeder interessierte Spieler daran teilnehmen kann – unabhängig von weiteren Zusatzinhalten. Neue Spieler müssen lediglich die Einführungs-Quest bei Eva dafür abschließen.

Ist das Sonnenwende-Event für euch eine Option, die ihr nutzt, um eure Rüstungen zu optimieren oder euren Hüter zu strahlen zu bringen? Oder habt ihr bereits den perfekten Triple-100-Build, sodass ihr euch damit nicht mehr befasst?

