Destiny 2: Spieler analysieren, warum ein Verlust von 64 % der Spieler auf Steam nicht so schlimm ist, wie ihr denkt

Das aktuelle Destiny 2-DLC „Lightfall“ und die ruhige Season 21 stehen weiterhin in der Kritik. In der Folge haben einige Streamer bereits offen angekündigt, sich aus dem Loot-Shooter im Jahr 2023 zurückzuziehen. Manche prophezeien dem Spiel sogar einen “apokalyptischen Untergang” und verlassen das vermeintlich sinkende Schiff. Die eingehende Analyse eines engagierten Spielers zeigt nun jedoch ein differenzierteres und vor allem weniger dramatisches Bild.

Das Wichtigste in Kürze Das Destiny-2-DLC “Lightfall” und Season 21 werden kritisiert und einige Streamer kündigten bereits an, sich 2023 aus dem Spiel zurückzuziehen.

Eine Analyse zeigt jedoch, dass der Rückgang der Spielerzahlen für Destiny 2 nur ganz natürliche Schwankungen sind.

Neue Spiele wie Diablo IV und Remnant 2 beeinflussen ebenfalls vorübergehend die Spielerzahlen, was jedoch nicht überbewertet werden sollte, weil Destiny 2 auch weiterhin seine engagierten Spieler hat.

Diese Kritik trifft Destiny 2 aktuell: Derzeit sinkt das Interesse an Destiny 2. Auf Steam geht das Interesse am Loot-Shooter in den letzten Wochen zurück und auch die Kritik an Bungies aktuellem Content ist groß.

Die Spieler kritisieren nicht nur, wie „Lightfall“ seine Story vermittelt hat, sondern auch das unvorhersehbare Season-21-Modell, das „einfach nicht kreativ“ sei.

Das Gameplay sei zwar immer noch unübertroffen, aber die Inhalte seien abgesehen von den Dungeons und Raids größtenteils Müll und zu langweilig. Es gibt zudem kaum etwas zu tun.

Zudem fühlen sich Spieler von Bungie im PvP und im Gambit verlassen und auch der aktuelle Umgang mit Mikrotransaktionen ist einigen ein Dorn im Auge.

Alles in allem befindet sich Destiny 2 derzeit also in einer schwierigen Phase. Das sei aber nicht schlimm, sondern „ein natürlicher Zyklus“ des Loot-Shooters, sagen die Spieler Merzats und StrangelyOnPoint. Sie belegen mit harten Daten, dass es gar nicht so dramatisch ist, wie manche derzeit behaupten.

Steam-Analyse zeigt differenzierteres Bild der Situation

Das haben die beiden Hüter analysiert: Das Ziel der beiden Hüter Merzats und StrangelyOnPoint war es, die tatsächlichen Auswirkungen des vermeintlichen Spielerabfalls in Destiny 2 für andere verständlich zu machen und die Gründe hinter dieser Entwicklung zu erkennen.

Die Analyse beginnt damit, die zeitliche Entwicklung der Steam-Spielerzahlen auf dem PC seit dem Erscheinen von Destiny 2 zu betrachten.

Dabei berücksichtigt werden alle wichtigen Ereignisse, wie die Veröffentlichung großer Erweiterungen oder aller saisonaler Inhalte.

Die ausführliche Tabelle reicht mit der Spielerauswertung dabei von Season 8 bis in die aktuelle Season 21.

In einem Wasserfall-Diagramm auf Reddit wird dann deutlich, dass sich das Spiel derzeit zwar auf einem Tiefpunkt befindet. Im Vergleich zu ähnlichen Zeitpunkten in der Vergangenheit ist dies jedoch nicht dramatisch.

Der Rückgang der Spielerzahlen bei „Lightfall“ kommt keineswegs abrupt oder unerwartet, sondern folgt nur dem ganz natürlichen Destiny-Zyklus und sei damit auch nicht das Ende.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Destiny 2 Steam-Spieler nach Seasons

Auch andere Spiele sind derzeit interessant: Ein weiterer wichtiger Aspekt, der im Thread angesprochen wird, ist die Auswirkung von neuen Spieletiteln wie Diablo IV und Remnant 2, die in der letzten Zeit veröffentlicht wurden.

Viele Spieler haben sich zwar vorübergehend anderen Spielen zugewandt haben, kehren aber dennoch immer wieder zu Destiny 2 zurück und erledigen Quests oder zocken mit Freunden. Dieser regelmäßige Wechsel zwischen verschiedenen Spielen ist ein typisches Verhalten in der Gaming-Community und spiegelt auch nicht zwangsläufig den Niedergang von Destiny 2 wider.

So urteilt die Community über die Auswertung

Dem Spieler FyreWulff ist die Auswertung nicht aussagekräftig genug: „Destiny 2 ist auf 5 Plattformen verfügbar. Die Steam-Zahlen, die angeblich nur 17 % der Gesamtspielerzahlen ausmachen sollen, reichen für eine Analyse nicht.”

Wenn, dann müsse man die Charlemagne-Statistik nehmen, die habe schließlich die Spielerzahlen aller Plattformen.

Nur Steam-Daten sind belegbar: In der Tat liefert der Charlemagne-Bot über die Abfrage „/analytics population“ eine aktuelle Spielerpopulation via Discord aus.

Allerdings ist auch das nicht zu 100 % aussagekräftig. Diese Zahlen werden nämlich nicht, wie bei Steam, von den jeweiligen Anbieterplattformen bestätigt. Und hier fehlt auch komplett die Abfrage zu Epic, wo Destiny 2 inzwischen ebenfalls verfügbar ist. Dennoch haben wir euch eine aktuelle Abfrage zu den Zahlen gemacht.

Diese Spielerzahlen-Übersicht liefert Charlemagne auf Abfrage über Discord

TacoTrain89 meint: „Es ist die lautstarke Reddit-Minderheit, die hier wieder verrücktspielt. Wie immer geraten die Dinge völlig außer Verhältnis und dann gibt es [Journalisten] wie Paul Tassi, der [mit seinem Artikel] überhaupt nicht hilft.“ und spielt damit auf dessen kürzlich veröffentlichte Spielerzahlen-Analyse an.

objohn8769 dagegen hat kein Problem damit, wenn vor allem die vielen langjährige Streamer nun mit Destiny 2 aufhören:

Ich bin damit einverstanden, dass alle YouTuber gehen. Ich habe das Gefühl, dass die meisten von ihnen einen negativen Einfluss auf das Spiel für die regulären Spieler haben. kommentiert objohn8769 via Reddit

Er gehört damit wohl auch zu den Spielern, die inzwischen nicht von Destiny 2, sondern von den ewigen Untergangsphantasien zu dem Spiel genervt sind.

Destiny 2: Spieler genervt von ewigen Untergangsphantasien: “Wie oft muss noch das Gegenteil bewiesen werden?”

Rumpghost analysiert:

Ein Mangel an Stammspielern deutet nicht unbedingt auf einen Verlust an engagierten Spielern hin, sondern eher auf einen Mangel an neuen engagierten Spielern. […] Und es gibt ein offensichtliches Muster nach Seasons, das insgesamt konstant geblieben ist. Das neue Allzeithoch macht das aktuelle Tief nicht zu einer proportional niedrigeren Untergrenze, es bedeutet nur, dass das Allzeithoch jetzt höher ist. […] Die Entscheidung, meine Zeit anderweitig zu verbringen, hat wenig mit der Qualität des Spiels zu tun und sehr viel damit, dass ich und meine Mitspieler viel zu tun haben.

Centurion832 sieht das alles jedoch ganz locker: „Das Traurige ist, wie der Trend mit „Lightfall bad/Destiny dead“ ankommt. Es ist ein Videospiel. Wenn es dir Spaß macht, spiel es. Wenn nicht, mach etwas anderes.“

Die Bedeutung der Spielerzahlen sollte also nach Meinung der beiden Hüter nicht überbewertet werden. Destiny 2 ist ein Langzeitprojekt, das sich ständig weiterentwickelt. Spielerzahlen können schwanken.

Diese Analyse zeige, dass der “apokalyptische Niedergang” des Spiels wohl eher eine Übertreibung ist und dass Destiny 2 nach wie vor eine solide Basis an engagierten Hütern hat, die sich auf spannende Inhalte und ein gemeinsames Spielerlebnis freuen.

Die Zukunft ist dennoch ungewiss: Trotzdem bleibt abzuwarten, wie sich Destiny 2 entwickeln wird. Der Loot-Shooter steht im Jahr 2023 definitiv vor neuen Herausforderungen, um seine alten und neuen Spieler langfristig an das Universum zu binden. Vor allem, weil „Die Finale Form“ noch lange nicht das Ende von Destiny sein soll das Franchise aber schon seit fast 10 Jahren besteht.

Die Entwickler von Bungie sprechen vielleicht nicht mehr so viel mit ihren Spielern wie früher. Dennoch sind sie weiterhin bestrebt, auf das Feedback der Community zu reagieren. Die neue Erweiterung, andere Inhalte und Events könnten ein potenzieller Wendepunkt sein, um auch das Interesse und die Begeisterung der alten Spieler wieder zu wecken. Letztendlich wird es also davon abhängen, wie Bungie diese Herausforderung meistert, um erfolgreich in die Zukunft zu navigieren.

Wie schätzt ihr die Bedeutung der eingehenden Analyse der beiden Hüter ein, die den vermeintlichen Spielerabfall in Destiny 2 differenzierter betrachten? Und wie ist euer Eindruck zur Situation? Teilt uns eure Gedanken und Meinungen dazu gerne direkt in den Kommentaren mit.

Es dauert übrigens nicht mehr lange und Bungie wird enthüllen, wie dieser erste Schritt in das neue Destiny-Universum aussehen wird:

Destiny 2: Alles zum DLC „Die Finale Form“ von 2024 und dem großen Showcase