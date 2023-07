Destiny 2 behebt nach 2 Jahren den praktischsten Fehler im Spiel

Seit zwei Jahren haben Spieler in Destiny 2 einen cleveren Trick genutzt, der ihnen unbegrenzt Munition bescherte. Doch was als gewolltes Feature erschien, ist eigentlich ein Bug und nun hat Bungie dafür in Season 22 eine Korrektur angekündigt.

Um welchen Fehler geht es? Seit der Einführung der unbegrenzten Primärmunition in Destiny 2 in Season 15 ermöglichte ein praktischer Bug den Hütern, Munition aus dem Nichts zu generieren, wenn sie eine doppelte Spezialwaffenkombination verwendeten.

Wer beispielsweise einen Wellenform-Granatwerfer mit einem Fusionsgewehr kombiniert, kann sich aktuell noch darauf verlassen, dass ihm in Destiny 2 niemals die Munition ausgeht.

Sobald man sich leergeschossen hatte, steckt einem Destiny 2 aus dem Nichts eine variable Anzahl Special- und sogar Schwerer-Munition ins Magazin.

Dieser praktische „Trick“ wurde vor allem im PvE gerne genutzt und war dort schon fast die Standard-Vorgehensweise.

Doch damit ist wohl bald Schluss. Bungie kündigte am Wochenende im Massive Breakdown Podcast an, dass dies “nicht das ist, was wir als bevorzugte Spielweise erwarten”.

“Nicht das, was wir als bevorzugte Spielweise erwarten”

Das hat Bungie zur Anpassung gesagt: Im Podcast äußerte sich „Mercules“, der Associate Weapons Designer von Bungie, zur besonderen PvE-Special-Meta in Destiny 2 und ob diese beabsichtigt ist.

Es ist nicht beabsichtigt. […] Die Vorstellung, dass Spieler beispielsweise einen Wellenform-Granatwerfer und ein Fusionsgewehr verwenden und nie Munitionsmangel haben, ist nicht wirklich das, was Bungie als bevorzugte Spielweise im Endgame PvE sehen will. erklärte der Associate Weapons Designer von Bungie im Podcast

Er bestätigt, dass der Fehler auftrat, als Primärwaffen in Season 15 unbegrenzte Munition erhielten, was dazu führte, dass im PvE mehr schwere Munition abfällt, wenn man zwei Spezialwaffen verwendet. Dieser Fehler wird in Season 22 aber nun angegangen.

Zudem will man beobachten, wie sich die Änderungen auf das PvE auswirken.

Wir werden beobachten, wie sich die Änderungen bei der schweren Munition auf die Spielweise in Saison 22 auswirken. Wir glauben, dass es nicht viel Einfluss haben wird, aber wir behalten mögliche zusätzliche zukünftige Änderungen im Auge.

Darum könnte die Änderung trotzdem richtig weh tun: Die Anpassung könnte für viele Hüter, die die bisherigen Vorteile genossen und eifrig genutzt haben,große Auswirkungen auf ihre Spielweise haben. Denn ab Season 22 wird man sich wohl darauf einstellen müssen, wieder viel taktischer und bewusster mit seiner Munition umzugehen.

So erklärt Bungie im Podcast, dass Spezialwaffen in der aktuellen Sandbox von Destiny 2 eher für „Burst-Damage-Phasen“ gegen Endbosse oder Champions gedacht sind, die in Kombination mit ergänzenden Primär- und schweren Waffen eingesetzt werden sollten.

Was sagt die Community zu den Änderungen? Im Reddit diskutierten Spieler bereits über diese Ankündigung.

IronsideZer0 meint:

Also haben wir Bosse mit viel zu viel Gesundheit, Munitionsfinder-Mods, die absolut nutzlos sind, und jetzt funktioniert das Doppel-Spezialwaffen-Setup nicht mehr? Bungies offensichtlicher Feldzug gegen den Spaß setzt sich ungebremst fort. kommentiert IronsideZer0 via Reddit

AnthonyMiqo hingegen stört die Anpassungen nicht, wenn Bungie dazu auch etwas anderes anpasst: „Ich habe nichts gegen die Änderung. Meiner Meinung nach ist es wirklich nicht so wichtig. Aber, eine leichte Erhöhung der Häufigkeit von schwerer Munition, die fällt, oder eine leichte Erhöhung der Menge an schwerer Munition, die man beim Aufheben von Munitionspäckchen (über einen Munitionsfinder) erhält, würde nicht schaden.“

Was sagt ihr zu Bungies Entscheidung, den “Doppel-Special-Munitions“-Bug in Season 22 zu korrigieren? Haben die Anpassungen Auswirkungen auf euer PvE-Gameplay? Dann kommentiert und teilt dazu gerne eure Ansicht dazu in den Kommentaren mit.

Neben dieser Anpassung wird Season 22 noch weitere Änderungen mit sich bringen. Darunter auch Anpassungen der Wirtschaft:

Destiny 2: Spieler freuen sich über langersehnten Inventar-Buff, doch der ist in Wirklichkeit ein Nerf