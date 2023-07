16 Exotics aus Destiny 2, die durch versteckte Boni und Fähigkeiten noch besser werden

In Destiny 2 gibt es Exotische Waffen, die neben ihren bekannten Eigenschaften auch versteckte Vorteile bieten. Das Wissen um diese geheimen Perks und Bonis kann das Spielerlebnis auf eine ganz neue Art und Weise bereichern und euch dabei helfen, Gegner noch effektiver zu bekämpfen. In diesem Artikel stellen wir euch 16 dieser Exotische Waffen vor, die eins oder mehrere solcher Geheimnisse haben.

Nicht alle Exo-Vorteile sind gleich erkennbar: In Destiny 2 gibt es derzeit 110 Exotische Waffen. Doch wer sie inspiziert, sieht auf den ersten Blick nicht immer, was sie alles können.

Dabei sind es gerade die versteckten Vorteile, die manche Exo-Waffen so spannend machen, dass es sich lohnt, diese geheimen Boni oder Perks zu kennen und zu nutzen, um den Gegner im Kampf zu dominieren. Oder vielleicht auch nur, um damit ein bisschen anzugeben.

Manchmal sind es einfache Vorteile, die man bemerkt, die aber nicht erwähnt werden.

Oder es gibt Stat-Boni, die man nur bemerken aber nicht nachlesen kann.

Andere Vorteile entdeckt man erst, wenn man wirklich lange mit der Exo-Waffe gespielt hat.

So wie der Hüter Shadow. Er hat sich die Exoten in Destiny 2 in einem seiner letzten Videos ganz genau vorgenommen und ihre geheimen Fähigkeiten aufgedeckt. MeinMMO zeigt euch die besten Secrets, die er bei seinen Entdeckungen herausgefunden hat.

Diese Exo-Waffen haben versteckte Fähigkeiten

Donnerlord – Maschinengewehr

Die Donnerlord mit Ornament

Die „Donnerlord“ ist ein exotisches Maschinengewehr, das Arkus-Schaden verursacht. Todesstöße mit dieser Waffe erzeugen betäubende Blitze von oben. Zudem ist sie stark gegen Überladungs-Champions.

Das ist der geheime Vorteil der Exo-Waffe: Wer „Donnerlord“ benutzt, hat aber auch einen ganz angenehmen, versteckten Vorteil. Dieser sorgt dafür, dass die Stabilität weiter zunimmt und das Fadenkreuz kaum noch herumhüpft.

Zerberus +1 – Automatikgewehr

Das Automatikgewehr „Zerberus+1“ verschießt unberechenbare Kugeln aus vier Läufen gleichzeitig. Zudem sieht sie aus, als hätte man die Waffe aus dutzenden verschiedenen Schießeisen provisorisch zusammengebastelt. Und in einem der vier Läufe hat sich zudem ein Secret eingeschlichen.

Das ist der geheime Vorteil der Exo-Waffe: Die Projektile des Automatikgewehrs werden stärker, je größer die Entfernung zum Ziel ist. Das Verhalten der Waffe ist also genau umgekehrt. Normalerweise verlieren Waffen mit zunehmender Entfernung zum Ziel allmählich an Schaden.

Bis zu einer Entfernung von 20 Metern nimmt der Schaden kontinuierlich zu.

Von 20 Meter bis 50 Meter Distanz bleibt der Schaden dann konstant.

Entfernt sich das Ziel noch weiter, sinkt der Schaden dann aber letztlich auch ab.

Eine überzeugende Distanz-Waffe ist die Zerberus+1 damit dennoch nicht. Die immense Streuung lässt sich zwar mit dem Exo-Katalysator kompensieren, aber nicht auf so große Entfernungen.

Schlechtes Karma – Impulsgewehr

“Bad JuJu” oder zu detusch “Schlechtes Karma”

Das Impulsgewehr „Schlechtes Karma“ hatte in Destiny 2 einst eine eigene Exo-Mission in einer versteckten Aszendentenebene auf dem damals noch intakten Leviathan von Calus.

Seine besondere Exo-Eigenschaft ist, dass Kills das Magazin nachladen, sich der Schaden kurzzeitig erhöht und es gewährt auch noch Super-Energie je nach Stärke des Perks „Fluchregens“. Aber wusstet ihr, dass die Waffe auch Explosionen erzeugen kann?

Das ist der geheime Vorteil der Exo-Waffe: Der nicht erwähnte Vorteil dieser Waffe macht immensen Schaden ist jedoch auch äußerst seltsam.

Um ihn zu triggern, müsst ihr genau 146 Kills mit der Waffe hintereinander machen. Ohne zu sterben und ohne nachzuladen. Wer das schafft, wird eine beträchtliche und einmalige Explosion erzeugen, um seine Feinde in die Luft zu jagen.

Himmelsbrennereid – Scout-Gewehr

Der Himmelsbrennereid ist ein Kabal-Kugelgewehr

Der „Himmelsbrennereid“ ist ein Kabal-Kugelgewehr. Die Waffe feuert explodierende Kugeln ab.

Zielt ihr, habt ihr eine langsam schießende, präzise Waffe mit Explosiv-Kugeln.

Aus der Hüfte ballernd, verwandelt sich die Waffe in einen leicht zielsuchenden Feuerball-Spucker.

Das ist der geheime Vorteil der Exo-Waffe: Das, was man in der Beschreibung der Waffe nicht erfährt ist, dass beide Modi eine nahezu unendliche Reichweite haben. Selbst wenn man Hunderte von Metern vom Ziel entfernt ist, kommt der Schaden ohne Schadensverlust an.

Der Navigator – Spurgewehr

„Der Navigator“ ein Spurgewehr aus dem Dungeon „Geister der Tiefe“

„Der Navigator“ ist ein neues Spurgewehr das man sich in der aktuellen Season 22 im Dungeon „Geister der Tiefe“ samt Katalysator erspielen kann. Wenn ihr mit dieser Waffe auf einen Verbündeten schießt, erhalten beide eine schützende „Geflochtene Panzerung“.

Wer hier nur die offensichtlichen Details kennt, könnte die Waffe als mittelmäßig einstufen. „Der Navigator“ hat jedoch zwei versteckte Vorteile, die ihn zu etwas ganz Besonderem machen.

Das ist der geheime Vorteil der Exo-Waffe: Der erste Vorteil sorgt dafür, dass man, sobald man den exotischen Perk auf der Waffe aktiviert, um Schadensresistenz zu erhalten, Gratismunition erhält.

Bei der Aktivierung des Perks „Schützende Panzerung“ werden 5 Schuss für euch aus dem Nichts generiert und wandern automatisch direkt ins Magazin.

Der zweite versteckte Perk wird dann aktiviert wenn ihr 20 Treffer auf einen Feind gelandet habt. Dann schützt die Waffe automatisch ihren Träger mit „Geflochtener Panzerung“.

Zartes Grab – Fusionsgewehr

Zartes Grab – Fusionsgewehr

Bei „Zartes Grab“ handelt es sich um eine saisonale Waffe aus der Piraten-Season 18.

Aus der Hüfte feuert man eine breite horizontale Streu-Salve ab.

Bei Todesstößen mit dieser Waffe besteht die Chance, ionische Spuren zu erzeugen. Mächtige Feinde und feindliche Hüter erzeugen zudem immer ionische Spuren.

Das ist der geheime Vorteil der Exo-Waffe: Der Vorteil ist dabei die „breite horizontale Streuung“. Statt 9 haut die Waffe mit aktiviertem Perk nämlich ganze 16 einzelne Bolzen raus. Konzentriert ihr euch in diesem Modus dann jedoch auf das Feuern aus der Hüfte profitiert ihr zudem von 20 % mehr Schaden als bei Schüssen durch das Visier.

Auf der nächsten Seite könnt ihr lesen, welche versteckten Secrets im Impulsgewehr „Perfektionierter Ausbruch“ stecken.