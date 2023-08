Spieler zeigen Bungie nüchtern die 2 größten Probleme von Destiny 2 auf

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Die Einführung des Content-Tresors , einer Art Inhaltsarchivierung, war ein kontroverses Update in Destiny 2, das viele Spieler in zwei Lager gespalten hat.

Diese Fakten wurden nun von Spielern aufgezeigt: Destiny 2 sieht sich schon seit geraumer Zeit großer Spielerkritik ausgesetzt. Doch seit der Veröffentlichung des „State of the Game“-Artikels in der vergangenen Woche , der die Probleme des Spiels nicht erwähnte oder sie ignorierte, sind die Hüter sogar noch kritischer. Man blickt mit großen Bedenken in die Zukunft und hat für einige von Bungies Erklärungen kein Verständnis.

Insert

You are going to send email to