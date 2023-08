Destiny 2 kündigt Änderungen für die beiden am meisten vernachlässigten Modi an

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Dort liegt es dann an Bungie, die Erwartungen zu erfüllen, um wieder etwas mehr Licht auf das PvP und Gambit fallen zu lassen. Wenn der Entwickler diese Chance nutzt, könnten die kommenden Seasons von Destiny 2 vielleicht eine bessere Zeit für die Hüter in diesen Playlisten bereithalten.

Wann sollen die Veränderungen ins Spiel kommen? Der kleine Teaser machte deutlich, dass Bungie bereits in den kommenden Lightfall Seasons etwas machen wird. Genauere Details wird es aber erst beim großen Showcase am 22. August um 19:00 Uhr geben.

Bungie hat zudem bereits bestätigt, dass auch die kommenden Seasons in Destiny 2 das gleiche saisonale Bonus-Upgrade-System für die NPC-Händler erhalten sollen. So mancher Hüter hofft daher, dass dies nicht die einzige Neuerung für die kommenden Seasons sein wird.

Wir haben heute nichts anzukündigen, aber wir werden im Destiny 2 Showcase [am 22.] August eine Fülle von Informationen zum saisonalen Modell in Bezug auf Gambit und PvP-fokussierte Inhalte präsentieren.

Das teilte Bungie im Interview mit: Der Teaser, der im „The Last Word“ Podcast enthüllt wurde, bot den Hütern einen kleinen Ausblick auf das, was schon bald ins Spiel kommen soll.

Damit weckte Bungie neue Hoffnungen: Seit der Veröffentlichung von Destiny 2 hatten die Hüter eine enge Verbindung zum PvP und Gambit. Doch in den letzten Monaten schien der Fokus des Loot-Shooters auf diese beiden Spielmodi immer mehr in den Hintergrund zu rücken, während andere Aspekte des Spiels im Rampenlicht standen.

Im August wird ein neues Kapitel in der Welt von Destiny 2 aufgeschlagen. In einem Podcast wurde dazu bereits offenbart, dass die kommenden Seasons des Loot-Shooters endlich auch die vernachlässigten Modi PvP und Gambit in den Fokus rücken werden. Die Freude darüber hält sich allerdings in Grenzen, denn einige Spieler sind skeptisch.

