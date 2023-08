Bungie erklärt: Bann gegen den größten deutschen Twitch-Streamer zu Destiny 2 bleibt bestehen

Der Twitch-Streamer Luis „Lachegga“ wurde Anfang Juli mit seinen Accounts aus Destiny 2 gebannt. Seine Behauptung: Es ist eine Verschwörung. Kritiker des Spiels, wie er, würden regelmäßig von Bungie gebannt. Nach seinen Vorwürfen stellte Bungie in einem öffentlichen Statement klar, dass der Bann aufrechterhalten wird und nannte die Gründe.

Um welchen Streamer-Bann geht es? Luis, der früher in der Destiny-Community als „Lachegga“ bekannt war, ist nach eigenen Angaben Opfer einer Verschwörung von Bungie geworden. Mehrere Destiny-Accounts von Luis wurden Anfang Juli gesperrt und auch von einem Steam-Bann ist die Rede.

Der Streamer Luis war schon immer jemand, der über Destiny sagte, was er denkt und dabei auch kein Blatt vor den Mund nahm, während er weiter den Loot-Shooter zockte.

In seiner sarkastischen Art teilte er lässig bis gelangweilt und auch mal ätzend seine Meinung über mehrere Jahre mit seinen Zuschauern und Fans.

Nachdem andere deutsche Streamer weniger Content machten, verdrängte Luis Nexxoss Gaming und wurde der größte Twitch-Streamer zu Destiny 2 in Deutschland.

Manche feierten seine spezielle Art. Doch es gab auch andere Spieler, die ihn links liegen ließen, weil er für sie nur stets nur „der toxische Typ“ zu Destiny 2 war.

Seine Art, Dinge unverblümt anzusprechen, hat ihm über die Jahre eine treue Anhängerschaft verschafft. Allerdings löste sie auch immer wieder Kontroversen aus.

Manche empfanden Luis Kommentare zum Spiel wenig konstruktiv. MeinMMO-User Nikushimi etwa fand in den Kommentaren zum Thema, „sein Dauer-Hate und seine toxische Art gehen gar nicht und sind häufig weit am Ziel vorbei.“

Und genau dieses toxische Verhalten in seinen Streams und im Spiel hat nun wohl dazu geführt, dass er dauerhaft aus Destiny 2 verbannt wurde, wie aus einem aktuellen Statement von Bungie hervorgeht.

Diese Vorwürfe hat Luis geäußert: Kritiker des Spiels würden von Bungie gebannt und damit mundtot gemacht, so ein Vorwurf von Luis. Als Bungie anfing, unliebsame Stimmen durch Banns aus der Community zu entfernen , war es auch für ihn nur eine Frage der Zeit, bis es endlich passiert.

In weiteren Videos stellte der nun ehemalige Destiny-Streamer den Vorwurf in den Raum, dass andere Content-Creator über ihn in einem offiziellen „Streamer-Discord” von Bungie gelästert hätten.

Sein Bann wäre zudem „kein normaler Bann”, sondern angeblich schon lange im Voraus von anderen Streamern und dem deutschen Community-Mananger von Bungie geplant gewesen.

Welche Behauptungen er dazu konkret macht, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Der größte deutsche Twitch-Streamer zu Destiny 2 sagt: Bungie hat ihn persönlich gebannt, weil er zu kritisch ist

Bungie nannte in einem offiziellen Statement jedoch ganz andere Gründe für den Bann und ging darin nicht auf diese Vorwürfe ein.

Bungie führt Verstöße gegen den Verhaltenskodex an

Das ist laut Bungie der Grund für den Bann: Auf mehrere Nachfragen zu dem Bann erhielt Luis vom Bungie-Support oder dem Community-Manager keine Antwort oder Erklärung.

Am 9. August meldete Bungie sich dann jedoch öffentlich zu Wort und teilte über den deutschen Destiny-Twitter-Account mit, dass ein lokaler Creator und Streamer „wegen anhaltender Verstöße gegen den Verhaltenskodex, insbesondere bezüglich Belästigung von Spielern, anderen Creatorn und Bungie-Mitarbeitern“ gebannt wurde.

Der Bann aus Destiny 2 ist zudem endgültig und wird trotz des Einspruchs von Luis wohl nicht aufgehoben.

So begründete Bungie via Twitter den Bann des deutschen Destiny-Streamers

Darum greift Bungie bei Verstößen so hart durch: Kritik an Spielen und Entwicklern ist an sich nichts Ungewöhnliches und trägt oft zum Dialog und zur Verbesserung des Spielerlebnisses bei. Für Bungie ist es jedoch ebenso wichtig, wie diese Kritik geäußert wird und ob dabei respektvolle Grenzen eingehalten werden.

Der Entwickler hat strenge Richtlinien gegen Belästigung, persönliche Angriffe und Mobbing. Und nach den Vorfällen um die Belästigung eines Community-Managers greift man anscheinend noch härter durch, entfernt toxische Mitglieder und Streamer konsequent aus der Destiny-Community.

Das Luis hier besonders im Fokus steht, ist damit keine Überraschung.

„Der größte deutsche Destiny-Streamer ist einfach nicht nett“

Das sagen die Spieler zum Bann: In den Kommentaren verschiedener Plattformen diskutierten die Hüter lange darüber, ob der Bann nun eine ungerechtfertigte Verschwörung von Bungie und seinen Mitarbeitern und anderen Content-Creatorn oder eine faire Entscheidung ist.

Wer sich dann weiter informierte und einen Blick auf mehrere von Spielern geteilte Screenshots warf, die angeblich In-Game-Chats mit Luis zeigen, könnte recht schnell zu dem Schluss kommen, dass die Entscheidung von Bungie richtig ist.

Gleich mehrere Spieler berichten dort von ihren eigenen Erfahrungen mit Luis aka „Lachegga#5427“ in Destiny 2 und posteten verschiedene Chatverläufe mit diversen, äußerst kritisch zu beurteilenden Äußerungen.

Wir bitten hier zu beachten: Hierbei handelt es sich lediglich um Momentaufnahmen aus dem In-Game-Chat von Destiny 2, aus denen nicht ersichtlich ist, was vorher genau passiert ist oder kommuniziert wurde.

Manche halten dennoch zu Luis und finden den Bann nicht in Ordnung. Doch die meisten Destiny-Spieler begrüßen es und sind mit der Entscheidung von Bungie einverstanden. „Es gibt einen Unterschied zwischen Kritik und Belästigung” findet HonduhDad™.

Viele unserer Leser betonten zudem, sie finden die Kritik an Bungie zwar richtig und auch die Tatsache, dass man auf Missstände hinweisen sollte. Doch hier mache eben „der Ton die Musik”, wie unser Leser Millerntorian kommentiert.

MeinMMO-Leser Marek schreibt beispielsweise:

[Luis] kennt sich mit Destiny 2 aus, deshalb sind seine Kritikpunkte sicherlich fundiert. Allerdings ist er ein arroganter Unsympath, der ausschließlich rumgenölt hat in einer Art und Weise, die schwer zu ertragen war. Ist nicht schade, dass Bungie mit dem nichts mehr zu tun haben will. kommentiert Marek auf MeinMMO

Auch Spieler sowie MeinMMO-Leser Hegh kommentierte unseren Artikel vom 17. Juli: „Seine Beleidigung gegenüber Spielern hätte auf jeder Plattform zum Bann geführt. Ich wundere mich dass Bungie ihn überhaupt so lange gewähren ließ. Als Streamer steht er in der Öffentlichkeit und ist eine öffentliche Person und sein Verhalten ist peinlich. Dem einzigen dem ich zustimme, dass man ihm den Grund für den Bann hätte mitteilen können […].“

Ähnlich kommentierte der MeinMMO-Leser Chris: „Ich stelle nicht einmal zwangsläufig in Frage, ob jemand was gegen [Luis] hat (in diversen Positionen) und [ihn] abstrafen will. Ich bezweifle nur stark, dass die Ursache für das ganze [seine] krasse Kritik ist. Ich bin deutlich stärker davon überzeugt, dass [Luis] toxisches Verhalten die Ursache [für den Bann] ist.“

Für Luis selbst sind diese Kommentare darüber, dass es doch gut ist, dass er gebannt wurde, jedoch nur “Mentalakrobatik vom Allerfeinsten“, wie er in einem Video betont. Er argumentiert dazu, dass er “gar nicht wusste, dass man nur reden darf, wenn man Sachen sagt, die allen gefallen.“

Er betont das ihn auch viele andere Kommentare erreichten, die auf seiner Seite stehen. Und auch der Spieler yuki. steht ihm zur Seite und kommentiert Bungies Posting wie folgt:

Heftiges Statement ever. Ihr (Bungie) seid sowas von peinlich, ihr solltet mal lieber in besseren Content und ein besseres Anti-Cheat investieren als euch mit so [etwas] auseinander zu setzen. Schon traurig das Leute öffentlichen seit Monaten am cheaten sind und nichts passiert!!!! schreibt yuki. via Twitter

Und der Destiny-Spieler Chris B. kommentiert: „[…] Offensichtliche Cheater ignoriert ihr, aber jemand der überhaupt Content für Destiny 2 erstellt und Kritik äußert wird gebannt mit Discord Ansage. … nicht, dass es abgesprochen und geplant war. Man hätte auch erst einmal verwarnen oder über Chat-Bann nachdenken können.“

Das sagen Streamer-Kollegen zum Luis-Bann

Diese beiden Streamer zu Destiny 2 haben bereits zum Luis-Bann öffentlich Stellung genommen.

So stehen deutsche Streamer zu dem Bann: Bungies Entscheidung Luis zu bannen, hat nicht nur in der deutschen Destiny-Spieler-Community hohe Wellen geschlagen. Auch bekannte deutsche Streamer-Kollegen wie Venero.TV und Nexxoss Gaming gaben inzwischen ein öffentliches Feedback dazu ab.

Luis blendete in seinem letzten Video einen Mitschnitt von Nexxoss Gaming ein, der diplomatisch blieb und sagt: „Egal was ich sage, irgendjemand ist irgendwann auf mich sauer, weil ich irgendwas gesagt habe […] Aber du hast auch viel Missgunst und du hast auch viel hintenrum teilweise in der Community und ganz ehrlich das ist auch einer der Gründe, warum ich in den letzten Jahren sehr viel alleine gemacht habe.“

Den umgekehrten Weg ging der YouTuber Venero.TV. Nach Bekanntwerden des Banns schrieb er in die Kommentare unter eines von Luis-Videos:

[…] Sich mit Kritik zu befassen, ist halt anstrengend. Wenn du Kritiker bannst, dann gibts auch keine Kritik. […] Wenn du nicht alles toll und geil findest, was [Bungie] absondert, bist du gleich abgeschoben. Bei mir war es dann vorbei mit den Gratis-Paketen, Events oder Community-Treffen. Das kann man aber noch irgendwo nachvollziehen. Und ganz ehrlich scheiß drauf […] Aber nun aus dem Spiel entfernen? WTF, das geht echt zu weit. Was kommt als nächstes? Youtube Videos striken? Wie soll das Game je gut werden, wenn der Kopf schon stinkt? äußert sich der Streamer Venero.TV via YouTube zum Bann von Luis “Lachegga”

Wie geht es nun weiter? Luis hat bereits in seinem ersten Video-Statement zum Bann angekündigt, Rechtsmittel gegen die Entscheidung von Bungie einlegen zu wollen. Hierfür bittet er seine Unterstützer um finanzielle Hilfe. Spenden von Spielern hat er, wie man am Video erkennen kann, dafür bereits erhalten.

Letztlich bleibt die Situation kontrovers. Auf der einen Seite haben vor allem Streamer und Content-Creator nachweislich großen Einfluss auf die Spielerbasis und die Wahrnehmung eines Spiels und damit eine gewisse Verantwortung, Vorbilder für positive Interaktionen zu sein.

Andererseits kann argumentiert werden, dass die Entscheidungen von Spieleentwicklern und Plattformbetreibern nicht willkürlich sein sollten.

Wie ist eure Meinung zu dem Bann des Destiny 2-Streamers Luis und wie seht ihr die Balance zwischen Meinungsfreiheit, Verantwortung und Fairness in der Gaming-Community? Diskutiert gerne mit uns in den Kommentaren.

Nicht nur für Luis beginnt nun ein neuer Weg. Auch für Destiny 2, denn der Entwickler bereitet sich aktuell auf das Ende seiner ersten Saga vor:

Destiny 2: Alles zum DLC „Die Finale Form“ von 2024 und dem großen Showcase