Destiny 2 enthüllt massive Exo-Updates für Season 22 und schwächt seine neueste Fähigkeit ab

Auf der nächsten Seite findet ihr die überarbeitenden Exotics für den Titan sowie die Anpassungen an den Fähigkeiten, die Bungie noch in Season 22 ins Spiel bringt.

Viele Hüter hatten darauf gehofft, dass dieses Exo seine alte Fähigkeit, Superenergie durch Sprinten zu gewinnen, wiedererlangen würde. Doch Bungie will die alten und „ziemlich lächerlichen Spielabläufe“ in Zukunft vermeiden. Stattdessen bekommt ihr eine andere Option.

Am Perk des Exos wird sich erstmal nichts ändern. Bungie ergänzt jedoch die in Season 19 beliebten Effekte des Artefakt-Mods „Monochromatischer Maestro“ zum Feindfinder.

Destiny 2 zeigt in seinem Trailer neue Einblicke in Strang – Der Fokus in Lightfall

Etwas weniger angenehm sind die Anpassungen an den Fähigkeiten zu Season 22 in Lightfall.

Um welche Änderungen geht es? Am 9. August hat Bungie auf seiner Webseite eine Vorschau auf die bevorstehenden Season-22-Änderungen zu derzeit am wenigsten genutzten exotischen Rüstungs-Exotics gegeben.

In der kommenden Season 22 wird Destiny 2 insgesamt 12 nicht ausreichend genutzte Rüstungs-Exotics überarbeiten und deren Vorteile verändern sowie einige Fähigkeiten, wie den Arkus-Titan und Strang anpassen. Wir zeigen euch, um welche Rüstungsteile und Fähigkeiten es sich handelt und was sie nach der Generalüberholung können.

