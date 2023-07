Destiny 2 gewinnt Klage über fast 500.000 $ gegen Mann, der Mitarbeiter bedrohte – Expertin erklärt, warum das so wichtig ist

Destiny-2-Entwickler Bungie hat in einem Gerichtsverfahren fast 500.000 Dollar erstritten, gegen einen Mann, der Mitarbeiter des Unternehmens bedroht hatte. Einer der beteiligten Anwälte teilte mit, dies sei zusätzlich eine starke Botschaft an alle, dass das Belästigen und Bedrohen von Entwicklern und Mitarbeitern ernsthafte Konsequenzen haben kann.

Um welche Vorfälle handelt es sich? Die Klage, bei der Bungie nun einen Sieg verzeichnen konnte, wurde im August 2023 in Gang gesetzt.

Damals veröffentlichte Bungie in seinem wöchentlichen ThisWeekatDestiny-Blog einen Tweet, in dem ein bekannter Content-Ersteller und Livestreamer namens „Uhmaayyze“ vorgestellt wurde.

Uhmaayyze ist in der amerikanischen Destiny-Community beliebt und dafür bekannt, dass er sich beim Livestreaming des Loot-Shooters via Twitch gerne Rap-Texte einfallen lässt, was Bungie würdigte.

Einen Tag nach dieser Veröffentlichung gingen jedoch über einen anonymen Twitter-Account mehrere Drohungen an Bungie ein, die sogar mit der Ermordung von Mitarbeitern drohten. Speziell war hiervon Destiny-2-Community-Manager Dylan Gafner alias dmg04 und seine Familie betroffen, der jahrelang der direkte Ansprechpartner für Spieler war und aufgrund dieser Vorfälle eine Auszeit nehmen musste.

Der Rechtsstreit endete nun in dem fast 500.000 US-Dollar Urteil, das außerdem einen wichtigen Wendepunkt im Kampf gegen solche Verhaltensweisen gegen Spieleentwickler markiert. Denn Online-Belästigung in allen Formen ist seit vielen Jahren ein großes Problem für Entwickler.

So hasserfüllt ging der Spieler vor: Das Verfahren offenbarte, wie abscheulich der Hass gegen Bungie und die Mitarbeiter geäußert wurde.

Die Person bezeichnete sich selbst als „Brian“ und identifizierte sich als Mitglied eines rechten sozialen Netzwerks. Sein Hass konzentrierte sich jedoch nicht nur auf Bungie als Entwickler, sondern auch konkret auf den Community-Manager Dylan Gafner, alias dmg04.

Auf Reddit skizziert der User zoobrix den abscheulichen Ablauf dieser Handlungen:

Der Täter beschaffte sich Privatadresse und Telefonnummern, sodass er verbale rassistische und beleidigende Textnachrichten senden konnte, in denen er sich wiederholt auf eine „[N-Wort]-Tötung“ bezog. Zudem betonte er, dass er wisse, wo sie leben.

Einige Nachrichten enthielten außerdem grausame Bitten, in denen er den Community-Manager fragte, ob Bungie Optionen hinzufügen könnte, die es ihm ermöglichen, Menschen mit dunkler Hautfarbe in Destiny 2 zu töten.

Er missbrauchte auch die Dienste eines örtlichen Pizzaunternehmens, um innerhalb von Minuten nach seinen digitalen Belästigungen eine sorgfältig abgestimmte physische Drohung hinterherzuschicken. So bestellte er eine Pizza zu der Adresse seiner Opfer und der Pizzabote sollte „mindestens fünfmal“ und besonders laut klopfen. Um das zu erreichen, gab er bei der Bestellung an: „Ich werde wahrscheinlich Kopfhörer tragen.“

Zudem verlangte er, dass die Bestellung per Nachnahme bezahlt wird, in der Hoffnung, Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Bungie-Mitarbeiter und dem Lieferfahrer auszulösen.

Spät in der Nacht, Minuten nach bizarren verbalen Drohungen, klopfte dann ein Fremder plötzlich und lautstark an die Tür der Familie Gafner. Hier wird eine weitere Voicemail kurz nach der Lieferung erwähnt, die „Genießen Sie Ihre Pizza“ lautete.

Nach der Belästigung musste sich Dylan Gafner zudem eine Auszeit von der Arbeit nehmen und Bungie reichte Klage ein. Zum einen, um den Täter für den Schaden haftbar zu machen, der durch sein soziopathisches Verhalten entstanden war und zum anderen, um die Sicherheit seiner Mitarbeiter zu gewährleisten.

Offizielle Anerkennung von Schaden durch Hass und Drohungen

Kathryn Tewson ging für Bungie gegen die eskalierende Belästigung für Bungie vor Gericht

Täter können schneller zur Rechenschaft gezogen werden: Kathryn Tewson, eine beteiligte Anwältin am Verfahren, teilte weitere Informationen auf Twitter. Sie merkt dort an, dass Belästigungen vor allem in den Gaming-Communitys „ein schreckliches Problem“ sind.

Doch es beruhigt sie, dass das Urteil, welches Bungie nun erstritten hat, in Zukunft auch eine offizielle gerichtliche Anerkennung von Schäden durch Drohungen und Belästigungen ermöglicht.

Es ist ein klares Signal, auf das man sich als Spieleentwickler für zukünftige Fälle von Online-Belästigung berufen kann, um vor einem Zivilgericht Schadensersatz für die Belästigung von Mitarbeitern im Rahmen üblicher Delikte wie Belästigung und Verletzung der Privatsphäre zu bekommen.

Der rechtliche Sieg von Bungie könnte also dafür sorgen, dass die Gaming-Industrie langsam, aber sicher beginnt, ernsthaftere Schritte gegen Belästigung und Bedrohungen zu unternehmen.

Und auch Dylan Gafner, der seinen Job bei Bungie wohl aufgrund dieser Belastung aufgegeben hat, bedankt sich bei der Anwältin via Twitter.

Bungie kommuniziert deswegen weniger mit Spielern

Diesen hohen Preis zahlen alle Spieler dafür: Momentan ist keine Gaming-Community von irgendeiner Form der Online-Belästigung frei. Und die Destiny-2-Entwickler scheinen sich besonders oft damit abfinden zu müssen.

Der bittere Beigeschmack dieses Hasses und der Drohungen gegenüber Entwicklern und Mitarbeitern ist, dass Bungie deswegen seine Kommunikation mit allen Spielern drastisch eingeschränkt hat.

So teilte Bungie mit, man nehme Drohungen ernst, was zu weniger Kommunikation führt, während man als Team daran arbeitet, Sicherheits- und Schutzmaßnahmen einzuführen, um sowas zukünftig zu verhindern.

Destiny 2: Bungie erklärt, warum sie kaum noch mit den Fans reden – Haben leider sehr gute Gründe

Eine dieser Schutzmaßnahmen ist das gesichtslose und unpersönliche Destiny2Team-Twitter-Konto, mit dem Bungie nun Infos zu Destiny 2 teilt.

Viele Spieler finden es daher richtig, dass toxisches Verhalten Konsequenzen haben muss und dass es in der Verantwortung jedes Einzelnen liegt, eine positive und respektvolle Community aufzubauen.

Vielleicht ist dieses Urteil daher ein wichtiger, erster Schritt hin zu einer sichereren und inklusiveren Gaming-Kultur, in der sich Spieler wieder auf das Wesentliche konzentrieren können: Das Spielen und das Teilen von Spaß und Freude miteinander.

Was haltet ihr vom rechtlichen Sieg von Bungie? Und glaubt ihr, dieses Urteil wird etwas verändern und dazu beitragen, die Gaming-Community sicherer und respektvoller zu machen? Teilt eure Gedanken gerne in unseren Kommentaren mit.

So mancher Spieler in Destiny 2 hat inzwischen genug von dem ganzen Hass und Untergangsbeschwerden aus der Community, denn sie wollen einfach nur in Ruhe zocken:

Destiny 2: Spieler genervt von ewigen Untergangsphantasien: “Wie oft muss noch das Gegenteil bewiesen werden?”