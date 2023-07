Destiny 2: Fans wollen lieber YouTube schauen als die Story in „Die Finale Form“ selbst zu spielen

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wie würdet ihr persönlich die Frage des Hüters beantworten, ob ihr bis zum Ende durchhalten wollt? Und was haltet ihr davon, ein Game allein auf YouTube zu erleben, statt es selbst zu zocken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern dazu aus.

Hier werden die Inhalte nicht nur gezeigt, sondern oft auch aufbereitet. So erspart man sich nicht nur das langweilige Hin und Her zwischen NPCs und Grind, sondern versteht auch das Wesentliche besser, ohne stundenlang selbst spielen oder in der Lore lesen zu müssen.

Es ist keineswegs ein schlechtes Spiel, aber ich habe die Freude an der Gameplay-Schleife verloren. Ich spiele es für die Storyereignisse, und ich werde wahrscheinlich „Die Finale Form“ spielen, aber wenn sie die Hauptstory darüber hinaus ausdehnen, werde ich wahrscheinlich einfach YouTube-Videos anschauen, um zu sehen, was passiert.

Warum wollen Hüter „Die Finale Form“ nicht mehr zocken? Seit „Die Hexenkönigin“ hat Destiny 2 stark bei einigen Fans an Ansehen verloren. In einem Reddit-Thread äußerten Spieler ihre Beweggründe für dieses Phänomen.

