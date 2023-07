Destiny 2: Eine Waffe eroberte die Community 2023 im Sturm, bekommt jetzt einen harten Nerf

In Destiny 2 ist die Maschinenpistole „Die Unsterbliche“ sehr beliebt. Sie kam mit der Season 20 in die Trials und sorgte direkt für viel Aufsehen, vor allem in Kombination mit einem bestimmten Perk. Doch dieser wird generft – wie auch einige andere Inhalte im Spiel.

Was ändert sich? Bungie hat in einem Blogpost einen Mid-Season-Patch angekündigt. In diesem planen sie einige Waffen anzupacken, die zu stark oder zu schwach sind. Ein prominentes Ziel ist „Die Unsterbliche“:

Sie kam Anfang 2023 ins Spiel und sorgte schon am ersten Trials-Wochenende in Season 20 für fast 10 Millionen Kills, was 9,5 % aller Tötungen entsprach.

Sie ist vor allem im PvP und in Kombination mit dem Perk „Ziel anvisieren“ stark. Dieser gewährt euch einen Schadensbonus von 17 %, wenn ihr dasselbe Ziel einige Sekunden lang hintereinander getroffen habt. Der Schaden erhöht sich bei einer kontinuierlichen Feuerrate auf 40 %. Der Bonus ist stark und vor allem sehr simpel zu aktivieren.

Kombiniert man das dann noch mit Perks wie „Prallgeschosse“ und „Messsucher“ für mehr Reichweite, kann euch fast nichts mehr stoppen.

Doch das ist künftig vorbei, denn der Perk wird im PvP abgeschwächt. Der maximale Schadensbonus wird von 40 % auf 25 % reduziert. Die PvE-Version bleibt jedoch unberührt.

Neben „Ziel anvisieren“ gibt es auch Nerfs für Impulsgewehre, darunter die Graviton-Lanze, und leichte Buffs für Bögen und Shotguns.

Destiny 2 bekommt 2024 den neuen DLC „Die Finale Form“. Schaut euch hier den ersten Teaser an:

Buff für 2 Perks und 2 Waffentypen

Wie stark war die Kombo wirklich? Mercules, einer der Waffen-Designer für Destiny 2, erklärt im Blogpost die aktuelle Situation und zeigt eine Grafik dazu. Diese zeigt die „Kills Over Expected“ für das PvP. Auf der X-Achse seht ihr die Nutzungszeit in Prozent, während auf der Y-Achse die Performance zu sehen ist. Die sollte möglichst bei 0 % liegen, damit sie die „erwartete Leistung“ bringt.

„Die Unsterbliche“ und auch die Graviton-Lanze überschreiten den Wert leicht, werden aber überproportional viel genutzt. Darum kommt es zu den Nerfs.

Welche Perks werden noch verändert? Zwei Perks bekommen einen Buff:

Direkt in die Magengrube: Der Malus beim automatischen Zielen wurde um 37,5 Prozent reduziert.

Suchtrupp: Der Malus beim automatischen Zielen wurde um 33 Prozent reduziert.

Welche Waffen werden verändert?

Leichte Bogen Die Startdistanz für die vorgegebene Schadensabnahme wurde von 15 m auf 25 m erhöht. Die Enddistanz für die vorgegebene Schadensabnahme wurde von 20 m auf 45 m erhöht. Erhöhung der endgültigen Präzision um ~10 %.

Maschinenpistolen Es wurden Verbesserungen am dynamischen Fadenkreuz der Zielvorrichtung von Shayuras Zorn vorgenommen.

Leichte Schrotflinten Verringerung des Streuwinkels der äußeren horizontalen Pellets um 15 %.

Graviton-Lanze Der PvE-Schaden wurde um 67 % erhöht. Die zusätzliche Zielhilfe durch den Katalysator wurde entfernt. Der von der Kosmologie-Explosion verursachte Schaden gegen Spielende wurde um 40 % reduziert.

Keine Zeit für Erklärungen Die Reichweite-Stat wurde um 10 reduziert.

Löwengebrüll Ein Problem wurde behoben, bei dem der Chimära-Perk auf dem Katalysator die Verstärkungen nicht auf kinetische und Power-Slot-Waffen anwendete.



Wie geht es nach dem Update weiter? Für Season 22 sind weitere Änderungen geplant. Im Fokus steht vor allem der Zoom, der komplett überarbeitet werden soll. Außerdem soll der höchste erreichbare Schaden bei fast allen Waffentypen reduziert werden. Wie die Änderungen aber konkret ausfallen, wurde noch nicht verraten.

Wann erscheint der Mid-Season-Patch? Ein offizielles Datum gibt es derzeit noch nicht. Wir befinden uns aktuell in Woche 6 der Season. Da die neue Saison 22 bereits am 22. August starten soll, wird der Mid-Season-Patch wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Was sagt ihr zu den Änderungen? Sind diese richtig oder packt Bungie die falschen Stellschrauben an? Schreibt es gerne in die Kommentare.

