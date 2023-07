Destiny 2: Bungie hat einen Dungeon extra schwer gemacht, weil der Raid zu leicht war

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Ohnehin sieht man bei Bungie „Solo Flawless“ als eine der herausforderndsten Erfolge in Destiny überhaupt an und will es als etwas darstellen, das man anstreben sollte.

Weil man den Dungeon „Geister der Tiefe“ auf Gruppen auslegte, sei es jetzt bewusst so, dass der Dungeon für Solo- und Solo-Flawless Spieler eine der schwierigsten Sache sei, denen man sich in Destiny 2 stellen könne. Genau das sei auch die Absicht gewesen.

Der Entwickler erklärt, der Raid in Lightfall habe diese Erwartungen an Tag 1 nicht erfüllt. Auch andere Erfahrungen seien unter den Erwartungen geblieben. Das hätten die Zahlen gezeigt: Die letzten Raids waren wohl schlicht zu einfach.

