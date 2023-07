Destiny 2 warb mit 5 neuen Waffen für Lightfall, die Spieler auch 4 Monate nach Release noch nicht finden können

Der Release von Lightfall lief für Destiny 2 alles andere als reibungslos. Es flogen miese Bewertungen und die Story rund um das bevorstehende Ende sorgte bei vielen für Kopfschütteln. Doch auch ein versprochenes Waffenset hat es bis auf eine Waffe immer noch nicht in den Loot Shooter geschafft und Spieler fragen sich warum.

Um welche Waffen handelt es sich? Das Dilemma um die vermissten Waffen fing schon kurz nach dem Release von Lightfall an. Anstoß des ganzen gab eine wuchtige Handfeuerwaffe mit Laser-Aufsatz, die man in einem Promo-Build vor dem Release von Lightfall fand. Viele Spieler erhofften sich eine neue Exo, doch es handelte sich hierbei nur um ein legendäres Schießeisen.

Von dieser Sorte an Waffen gab es jedoch 5 weitere Exemplare:

Eine Handfeuerwaffe (Epochale Integration)

Ein Automatikgewehr

Ein Raketenwerfer

Eine Sniper oder ein Scout-Gewehr

Ein Impulsgewehr

Einen Granatenwerfer

Bis auf die Handfeuerwaffe, die mit Season 21 dank einer Quest erspielt werden konnte, sind alle weiteren Waffen immer noch nicht aufzufinden. Das stößt vielen Spieler sauer auf.

Ein Versehen oder doch eine neue Masche von Bungie?

Jeder der Hüter hat mindestens eine Waffe aus dem Set Links der Granatenwerfer und rechts die bekannte Handfeuerwaffe Links ist das Bild der ersten Mission von Lightfall, rechst das Key Art von Lightfall

Was sagen die Fans zu dem Fall der vermissten Waffen? Der Reddit-User KitsuneKamiSama erstellte ein Thread, indem er aufmerksam macht, dass ein gewisses Waffen-Set, welches für Lightfall beworben wurde, bislang immer noch nicht in Neomuna ergattert werden kann.

In diesem Thread zählt KitsuneKamiSama die Waffen auf, indem er sie mit vorhandenem Bildmaterial wie dem Key Art und dem Bild der ersten Mission “Erster Kontakt” aufzeigt. Er fragt sich, wo diese Waffen bleiben, da Bungie sie explizit zur Schau gestellt hatte.

Ein User äußert daraufhin eine böse Vermutung aus, die nicht jedem Spieler gefallen könnte:

Wetten, dass sie jede Saison eine weitere Quest haben, um das wirklich in die Länge zu ziehen? Stellte TobiasX2k in den Raum

Daraufhin antwortet Reddit-User oakbea, dass er nicht gegen TobiasX2k wetten würde. Dieser ungewöhnliche Fall hat seit der neuen Mission für die Handfeuerwaffe “Epochale Integration” einen faden Beigeschmack, denn diese war erst mit Season 21 verfügbar und nicht wie auf der Werbung zum Release von Lightfall.

Es ist also gut möglich, dass Bungie in jeder kommenden Season nach Season 21 weitere Waffen in Form von Quests oder kurze Missionen in Destiny 2 implementieren könnte. Das könnte auch gut passen, denn in jeder neuen Season kommen auch neue Aspekte für die Sub-Klasse “Strang” hinzu, es wäre somit ein größeres Paket, das Spieler bekommen, wenn sie bei den kommenden Seasons am Ball bleiben.

Habt ihr euch auch gefragt, wo diese Waffen bleiben oder habt ihr diese sogar gar nicht auf dem Schirm gehabt? Lasst uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren erfahren!