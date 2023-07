Bekanntestes Fusionsgewehr aus Destiny 2 jetzt wohl zum 42. Mal kaputt

In Destiny 2 gibt es eine Waffe, vor der sich wohl jeder Spielentwickler und Waffen Design Lead fürchtet. Ihr Name: Telesto. Ihr Auftrag: Buggy sein. Nachdem Bungie ihr zuletzt große Aufmerksamkeit zukommen ließ mit einem Mini-Telesto-Event zeigt die Königin der Bugs nun erneut, dass sie nicht vor hat aufzugeben. Hier ist Bug Nummer 42 aus Season 21.

Was ist schon wieder mit Telesto los? Eine wirklich einzigartige Waffe in einem Spiel ist toll. Doch in Destiny 2 scheint ein Fluch auf genau dieser einzigartigen Waffe zu liegen.

Die Destiny-Entwickler haben wohl mittlerweile größten Respekt vor diesem Fusionsgewehr, denn mit dem aktuellen Bug ist sie bereits zum 42. Mal kaputt und will sich wohl auch in Zukunft nicht bändigen lassen.

Es ist wie ein Fluch, der vor allem auf den kleinen lila Kugeln von Telesto liegt. Sie sind sowas wie Haftminen und explodieren verzögert. Das Spiel kommt mit den Dingern aber so gar nicht klar und sorgt nun auch in Season 21 wieder für Probleme.

Mit Update 7.1.0.3 wollte Bungie eigentlich den Fehler beheben, dass sowohl das Arbeitstier als auch die Telesto Feinde durch Wände oder andere Geometrie hindurch schaden konnte.

Beim Arbeitstier hat das auch gut geklappt. Doch das Fusionsgewehr Telesto ist dadurch jetzt noch seltsamer geworden, wie ein Spieler im Destiny-Reddit berichtet.

„Vergiss den Zeugen! Telesto wird die Finale Form“

Das ist Telesto-Fehler Nr. 42: Man könnte fast meinen, dass es gar nicht Destiny 2 ist, dass im kommenden DLC auf seine endgültige Form hinarbeitet, sondern Telesto.

Zumindest ist die Hartnäckigkeit, mit der die Waffe immer wieder Probleme bereitet, unglaublich. Immerhin: Der jüngste Bug hat bis jetzt noch nicht zu einer Deaktivierung geführt.

Wie der Spieler Treatments_157, der Telesto nach eigenen Angaben sehr gut kennt, berichtet, kann man die Waffe immer noch ausrüsten und ihr aktuell seltsames Verhalten entdecken.

Es scheint, als hätte das Update 7.1.0.3 die Kollisions-Hitbox, mit der Telesto an Objekten haftet, verändert, während die Hitbox für den Explosionsschaden erhalten blieb.

Dadurch versinken die Bolzen des Fusionsgewehrs nicht mehr wie üblich in Oberflächen und schweben komisch in der Luft.

Auch die Streuung der Bolzen ist nun viel größer, was zu größeren Schadensschwankungen führt und sogar dazu, dass Ziele schlechter getroffen werden können.

Bei den traditionellen Projektilen des automatischen Gewehrs Arbeitstier hat die Lösung von Bungie gut funktioniert. Doch anscheinend nicht für die bolzenwerfende Telesto.

Die Waffe ist so verrückt, dass sie Destiny 2 sogar einmal vollständig übernehmen wollte:

Destiny 2 wird jetzt von einer empfindungsfähigen Waffe kontrolliert – Und sie will mehr Macht

Die Community nimmt es mit Humor

Telesto ist einfach Kult: Einige Spieler nehmen die Situation mit Humor und betrachten die vielen Bugs als Teil des Charakters der Waffe. Dementsprechend lustig fallen auch die Kommentare aus.

So kommentiert der Spieler CelestialAxolotl unter dem Reddit-Beitrag: „In Wirklichkeit arbeitet Telesto auf die finale Form hin, nicht der Zeuge.“

Und wenn man sich die Bolzen von Telesto und das Portal im Reisenden derzeit so ansieht, könnte man hier tatsächlich verdächtige farbliche Parallelen ziehen.

Der Spieler BitterGreen glaubt sogar: „Telesto ist die finale Form!“ und beren0073 kommentiert für Telesto indem er antwortet: „Ich bin nicht hier bei dir eingesperrt, du bist hier bei mir eingesperrt!“

Immerhin fühlt sich JJroks543 nun wieder wohl in Destiny 2 und meint: „Es fühlt sich so warm und behaglich an, einen neuen Telesto-Bug da draußen zu haben. Es war einfach nicht dasselbe, ohne dass [Telesto] einmal pro Season das Gefüge der Realität zerschmettert hat.“

Während der Destiny-Spieler MendigoBob glaubt hier auf eine heiße Spur gestoßen zu sein:

DAS ist das fehlende Puzzlestück. Der Grund, warum die Server in dieser Season so schlecht sind. Wir hatten noch keinen Telesto-Bug! Wenn wir darüber nachdenken, ist Telesto die Balance der Server. Sie geht kaputt, damit der Rest des Spiels nicht zusammenbricht. kommentiert der Destiny-Spieler MendigoBob im Reddit

Fest steht: Telesto hat im Laufe der Zeit eine gewisse Berühmtheit für seine zahlreichen Fehlfunktionen in Destiny 2 erlangt. In der Community wird die Waffe daher oft scherzhaft als “Königin der Bugs” bezeichnet. Auch weil kaum ein Spieler in Destiny noch nicht „TelestotseleT“ wurde. Es ist wie ein ungeschriebenes Destiny-Gesetz, dass gebrochen werden muss.

Was sind eure Erfahrungen mit Telesto in Destiny 2? Habt ihr auch schon selbst die Auswirkungen ihrer Bugs erlebt oder seid ihr bisher, trotz der hohen Anzahl, von ihnen verschont geblieben? Schreibt uns gerne eure persönlichen Telestonierungen in die Kommentare.

