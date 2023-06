Destiny 2: Eine unterschätzte exotische Waffe macht jetzt 100 % mehr Schaden, weil sie die Regeln bricht

Ein Hüter in Destiny 2 hat erneut auf eine unterschätzte exotische Maschinenpistole aufmerksam gemacht. Sie durfte einst eine starke Eigenschaft behalten, was aber noch kaum jemand weiß. Der Grund ist eine Änderung an der Waffeneigenschaft „Toben“, die auf diesem Exo die Regeln bricht, weil sie mehr Schaden macht. Seit Lightfall sogar noch etwas mehr.

Welche Waffe bricht heimlich die Regeln? Die Erinnerung an diesen „Regelbrecher“ war ein auf Reddit veröffentlichter Beitrag. Dort machte ein Hüter auf die alte Exo-Waffe „Die Huckleberry“ und ihren Perk „Toben“ aufmerksam.

Einst war diese Waffe bei vielen Spielern beliebt. Vor allem bei Add-Clears.

Je länger Ihr feuert, desto höher wird die Schuss-Frequenz.

Erledigt Ihr einen Gegner, lädt die Waffe teilweise nach.

Zusätzlich gibt es für jeden Kill einen Stapel „Toben“ obendrauf, bis maximal drei Stacks.

Wer dann noch den Katalysator besitzt kann nach einem Kill das gesamte Magazin nachladen und dann im Dauerfeuer-Abenteuer durch Horden von Gegnern schreddern.

Der Spaß endete jedoch, als Bungie den Perk „Toben“ deutlich generft hat. So mancher legte damals seinen kleinen Tex-Mechanica-Add-Shredder enttäuscht beiseite.

Was viele jedoch nicht mehr wissen: Die 750er-Maschinenpistole „Huckleberry“ durfte die alten Toben-Schadenswerte behalten und profitiert seit Lightfall obendrauf vom 40 % Plus gegen Gegner mit rotem Balken.

Eine Add-Shredder-MP mit „Super-Toben“

Bereits 2019 nerfte Bungie insgesamt 8 Perks drastisch. Darunter „Toben“, „Kill Clip“, „Haudegen“, „Multikill-Clip“, „Desperado“ und „Umzingelt“. Die Anpassung sollte damals die PvE-Multiplikatoren an die aus dem PvP angleichen.

Vor dem Nerf gewährte „Toben“ einen Schadens-Bonus von etwa 66 % maximal.

Nach dem Nerf brachte der Perk es nur noch auf etwa 33 % maximal. Also die Hälfte.

Für die Legendären Schießeisen mit diesem Perk war der Nerf vernichtend. „Toben“ war zwar immer noch gut, aber machte den Hütern auch nur noch halb so viel Spaß, sodass sie sich Alternativen suchten.

Die beschreibende Eigenschaft des Perks „Toben“ wurde geändert und gab fortan nur noch die geringeren Schadenswerte an. Und das verfrachtete auch die Huckleberry bei so manchem Hüter in den Tresor.

Diesen kleinen und nicht generften Add-Shredder, haben viele schon vergessen

Was dabei jedoch völlig unterging war, dass Bungie exotische Waffen von dieser Änderung ausklammerte. Eine Exo-Waffe sollte schließlich einen besseren Vorteil als Legendäre Waffen bieten.

Also durfte „Die Huckleberry“ das ursprüngliche Toben mit dem vollen Schadensplus x3 behalten.

Im Gegensatz zu anderen Versionen von „Toben“, gibt also die exotische Variante doppelt so viel Schadens-Bonus.

Mit einem 3x-Stapel ist man damit wieder bei den satten 66 % extra Damage.

Das gilt natürlich nicht nur für „Toben“. Auch das exotische Automatikgewehr „Monte Carlo“ ist dem Nerf entkommen. Sein Perk „Haudegen“ wurde ebenfalls bei 65 % statt der neuen 33 % belassen.

Season 21 pushte die MP jetzt noch mehr: In der aktuellen Season 21 kam dann eine weitere Änderung dazu, von der „Die Huckleberry“, welches eine kinetische Maschinenpistole ist, profitiert. Der Schadensbonus von 40 % für exotische Primärwaffen

Vorteil führt zu stark in die Irre: Nimmt man alles zusammen, wird klar: Die Waffe sorgt bei den Eigenschaften der Perks für Verwirrung. Man informiert sich zu Schadenswerten und kann dabei nicht erkennen, dass es da eine Waffe gibt, die davon ausgenommen ist und mit ihrem “Super-Toben” eigentlich mehr Schaden macht.

Das ist auch der Grund, warum einige Spieler wie Nukesnipe seit Jahren darauf bestehen, dass der Namen des Perks auf der Huckleberry unbedingt geändert werden muss. Exotisches „Toben“ oder „Haudegen“ sind völlig unterbewertet und lassen nicht erkennen, dass es sich um eine viel mächtigere Waffeneigenschaft handelt.

Vor allem weil Bungie diese Tatsache in den Patchnotizen genau einmal erwähnte und dann nie wieder. Der Spieler colantalas meint dazu:

Ich liebe die Huck, sie wird so unterschätzt. Viele sind auf Osteo Striga umgestiegen, aber die Huckleberry fühlt sich für mich viel besser beim Schießen an. Außerdem hat sie eine der besten Nachladeanimationen im Spiel. kommentiert der Spieler colantalas auf Reddit

Wusstet ihr, dass diese alten Perks noch so stark sind? Und sollte Bungie den Namen anpassen – welchen neuen Namen würdet ihr dem Perk geben? Oder verschwendet ihr weiterhin euren exotischen Slot nicht für Alternativen und spielt nur die Witch-Queen-MP „Osteo Striga“, oder wie Spieler sie nennen, die „Grandpa Gun“? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

