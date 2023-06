Experte behauptet: Destiny 2 hat das Powerlevel bereits unbemerkt abgeschafft

Seit einiger Zeit kursieren in Destiny 2 diverse Leaks und Gerüchte, dass Bungie den Powerlevel-Grind für die Stärke eures Charakters in Zukunft komplett abschaffen will. Doch ein Experte für Schadens-Analysen im Loot-Shooter behauptet jetzt, das sei schon längst passiert und Powerlevel spielt keine Rolle mehr. Ihr hättet es nur noch nicht bemerkt.

Was hat Bungie am Powerlevel verändert? Powerlevel wird in Destiny 2 schon länger zunehmend irrelevanter, da es von immer mehr Aktivitäten entfernt wird und dagegen starke Builds immer öfters den signifikanten Unterschied im Spiel ausmachen.

Und mit dem Start von Season 21 scheint das Powerlevel, also die effektive Stärke eures Charakters, sogar noch unwichtiger geworden zu sein.

So hätte Bungie in dieser Season offensichtliche Änderungen am Powerlevel in Destiny 2 vorgenommen, die das Powerlevel aller Spieler auf ein Niveau festlegt, während sie an Aktivitäten teilnehmen. Allerdings so gut, dass der Wegfall der eigenen Stärke kaum jemandem aufgefallen zu sein scheint.

Das behauptet zumindest der Spieler und jahrelanger Statistik-Nerd für Schadenszahlen in Destiny 2, MossyMax. MeinMMO sagt euch, wie er darauf kommt.

Bisher größte Änderungen an der Schwierigkeitsskalierung

So kommt MossyMax zu seiner Behauptung: Anscheinend ist es Bungie gelungen eine der bisher größten Änderungen an der Schwierigkeitsskalierung von Destiny 2 fast unbemerkt an der Community vorbei ins Spiel zu bringen. Wenn auch vorerst nur mit begrenztem Umfang.

Wer ist MossyMax? Der MossyMax ist der Destiny 2-Community als Schöpfer der Destiny 2 Tabellen für ausgehenden Schaden bekannt und gilt als wissenschaftsbegeisteter Experte für das Spiel.



Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, tiefgehende Analysen und Berechnungen durchzuführen, um das Schadenspotenzial der verschiedenen Waffen und Ausrüstungsgegenstände in Destiny 2 zu erforschen. Damit hilft er Spielern, das komplexe Schadenssystem besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Auf Twitter veröffentlichte der Destiny-Schadensexperte nun seine Erkenntnisse und schrieb: „Wir befinden uns bereits in einer Ära von Destiny 2 ohne Powerlevel.“

Er erklärt, dass die Tauchgänge und die Legendären Psi-Ops-Schlachtfelder bereits alle einen festen Schwierigkeitsgrad haben und Powerlevel damit keine große Rolle mehr spiele.

Man kann nun in Destiny 2 zwar stärker werden, aber die Erhöhung des eigenen Powerlevels würde nur noch optisch die Schadenszahlen verändern. Mehr nicht.

Der prozentuale Schaden, den man einem Gegner zufüge, bleibe immer gleich.

Zudem stellt er weiter fest: Wer in der aktuellen Season 21 sein Powerlevel unter 1.600 senkt, wird trotzdem bei 1.600 Powerlevel bleiben. Für ihn ein weiterer Beweis.

Um dies zu verdeutlichen, zeigte er zwei Screenshots. Einen von seinem Test mit Schadenszahlen, auf dem zu sehen ist, dass der Schaden am Gegner unabhängig vom Powerlevel des Charakters immer 36 % beträgt. Die Werte hat er mit dem exotischen Scharfschützengewehr D.A.R.C.I. ermittelt, dass es erlaubt, die HP-Werte der Gegner zu sehen.

Diesen Screenshot teilt MossyMax auf Twitter, um seine Behauptung zu untermauern

Bereits in Season 19 hat Bungie erste Powerlevel-Änderung ins Spiel gebracht, die sich wie Tests anfühlten. Dort war man in der saisonalen Aktivität „Raub-Schlachtfelder“ immer 5 Powerlevel unter der Aktivitätsanforderung. Auf Legendär sogar 10 Powerlevel.

In Destiny 2 lohnt es sich jetzt endlich, besseres Gear zu haben – Weil Season 19 das Gameplay härter macht

Und auch in dieser Season 21 hat Bungie die Informationen zu den Änderungen nicht großartig versteckt. So steht in den Spielregeln der Tauchgang-Aktivität:

Das Powerlevel des Spielers ist festgelegt. Bei jeder Tiefe wird für den Rest der Aktivität ein neuer Modifikatior aktiviert und das Powerlevel aller Kämpfer wird über das Powerlevel des Spielers erhöht. Spielregel-Angabe zur Tauchgang-Aktivität in Season 21

Das Spielgefühl habe sich damit zudem nicht wesentlich verändert. Eher im Gegenteil. Die soliden und ansteigenden Schwierigkeitsgrade in den Tauchgängen werden sogar von vielen als herausfordernd und „echter Hordenmodus mit überlevelten Feinden“ gelobt.

Diese Angabe belegt den Wegfall des Powerlevels in Destiny 2 bei der saisonalen Aktivität

Man muss zwar immer noch seine 20 Artefaktstufen grinden für 1.830 Powerlevel. Aber das auch nur, wenn man beim Endboss des neuen Dungeons maximalen Schaden anrichten will.

Ansonsten bedeutet die Änderung, dass man nicht mehr gezwungen ist, permanent dem Spitzenloot nachzujagen oder dran zu bleiben. Man könnte auch einfach die Dungeons und Raids zocken und das Powerlevel getrost vergessen.

Der Fokus würde sich damit zudem, wie von Bungie angestrebt, stärker auf gute Builds verlagern.

Was sagt die Community zu den Erkenntnissen?

Spieler äußern Hoffnungen aber auch Zweifel: Die Aussagen von MossyMax waren für viele zunächst überraschend, weil auch die Aktivitätsinfo von manchen gar nicht gelesen wurde.

Eine Sache hat man jedoch sofort erkannt: Das Sunsetting, die künstliche Waffenruhe in Destiny 2, wäre damit auch Geschichte.

So stellte der Spieler PostBalonè an MossyMax die konkrete Frage, ob man nun bei diesen Aktivitäten theoretisch alte Sunset-Waffen wieder nutzen kann, weil sie dann ja den gleichen Schaden (prozentual gesehen) verursachen müssten, wie Waffen ohne Sunsetting, die sich auf dem aktuellen Power-Max-Level befinden.

Daraufhin antwortet ihm MossyMax:

Genau. Du könntest sogar den Trials-Bogen „Pfeiffers Laune“ mit 0 Powerlevel nutzen, welche der 14. Heilige [aufgrund eines Bugs in Season 20] droppte, und [der Bogen] würde genauso viel Schaden verursachen wie eine Waffe mit 1.810 Powerlevel. (Ich wünschte, ich hätte ihn, um es zu zeigen). beantwortet MossyMax die Frage nach den alten Sunset-Waffen

Andere Spieler zweifeln die Schadens-Tests dagegen an: Auf Twitter gab es jedoch auch Widerspruch. So meinte der Hüter J lee das wäre nichts Neues, denn: „Der angezeigte Schaden wäre in Destiny 2 schon ewig vom Prozentsatz der zugefügten Lebenspunkte abgekoppelt.“

Er stützt sich dabei auf seine eigenen Waffentests, die er einst in der Tributhalle, dem schwer vermissten Schießstand, im Jahr 2019 vornehmen konnte.

Einige Hüter befürchten schon länger, dass die Jagd nach besserer Ausrüstung und das Streben nach einem höheren Powerlevel damit völlig an Bedeutung verlieren wird. Andere wiederum sehen darin eine Chance, sich vermehrt auf den Spaß am Spielen zu konzentrieren, anstatt sich ausschließlich auf das Powerlevel zu fixieren.

Wie ist eure Meinung dazu? Gefällt euch die Herausforderung in dieser Season 21 ohne Spitzenloot und mit einem teilweise festgelegten Powerlevel jedes Spielers. Oder hättet ihr lieber wieder das alte System zurück? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

So mancher Hüter antwortete unter dem Tweet jedoch auch mit dem Zitat eines Bungie-Mitarbeiters der das Skalierungssystem in Diablo 4 als “faul” bezeichnet hatte. So dreht man den Spieß rum und ersetzte Diablo 4 durch Destiny 2.

Destiny 2: Entwickler bei Bungie nennt System in Diablo 4 “„faul“ – Blizzard-Boss reagiert