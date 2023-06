In Destiny 2 gibt es eine Aktivität, bei der Hüter euch in fiese Fallen locken

Es gibt in Destiny 2 einen Ort, der unter dem Motto „Stirb vor Lachen“ stehen könnte. Vor allem neue Spieler werden dort nur zu gerne mit einem breiten Grinsen hin mitgenommen, denn dank einiger wirklich fieser Fallen ist diese Aktivität ein Fest für die Lachmuskeln.

Um welche Aktivität handelt es sich? Bei der fiesen, aber auch lustigen Aktivität handelt es sich um den Dungeon „Sog der Habsucht“ aus dem 30-Jahre-DLC von Destiny 2. Er ist diese Woche in der Dungeon-Rotation für Spitzenloot und das bedeutet: Achtung, Ihr könntet in eine Falle tappen!

Schon beim Betreten dieses Dungeons wird man von den Unmengen gelber Exo-Engramme angelockt. Sie liegen überall herum und man will alle mitnehmen. Doch Vorsicht! Diese Engramme explodieren und der Dungeon verwandelt auch noch tapfere Hüter in gemeine Saboteure, denn er ist die perfekte Feuertaufe für ahnungslose Destiny-Einsteiger.

MeinMMO zeigt euch, warum.

Viele lustige Wege ins Gras zu beißen

Die perfekte Feuertaufe für „Blaubeeren“: In Destiny ist es die Tradition, noch unbedarfte Hüter gebührend ins Spiel einzuweisen. Der alte Loot-Kisten Trick in den Raids ist hierfür eine recht beliebte Feuertaufe für neue Spieler.

Ahnungslos wird man da zu imaginären Kisten in einer etwas zu tiefen Schlucht geschickt und lernt: „Spring nicht ohne nachzudenken irgendwo runter! Schon gar nicht, wenn man es dir sagt.“

Was genau sind denn Blaubeeren in Destiny 2? „Blaubeeren“ nennen Destiny 2 Veteranen neue Spieler, weil sie auf der Map als blauer Punkt (nicht verbündet) angezeigt werden und ihr erstes Gear im Spiel ebenfalls vollständig blau ist. Ein Neueinsteiger wird daran von langjährigen Spielern auf den ersten Blick erkannt.

Der Dungeon „Sog der Habsucht“ legt bei den Feuertaufen-Optionen für die ahnungslosen Blaubeeren aber noch eine Schippe drauf, denn seine Fallen sind einfach zu gut und nicht ganz so plump.

Er nutzt die Tatsache, dass jeder Hüter in Destiny 2 nicht widerstehen kann, wenn an einer Tür „Aktivieren“ oder „Interagieren“ steht. Hebel, Mechanismen und Dinge, die man öffnen muss, sind schließlich nicht gefährlich. Oder doch?

Der neue Destiny-2-Dungeon „Sog der Habsucht“ ist ein Schatzjagd-Adventure mit fiesen Fallen

Am Anfang wähnt man sich noch in Sicherheit. Die beiden erfahrenen Mitspieler kennen sich schließlich aus. Doch bereits der nächste Schritt zeigt, dass einen einfach alles töten will.

Schon direkt im ersten Bereich reicht ein „Klack“ und Zack! Der eigene Charakter wird von spitzen Stacheln aufgespießt. Echt gemein, wenn man so eine Trittfalle auf dem Boden übersieht.

Dann gibt es Hebel, die offensichtlich nur eine Tür öffnen. Rennt man jedoch in diese hinein, klatscht eine herunterfallende Klappe aus und genau die ist dann auch das Letzte, was man sieht.

Wer jetzt auch nur ansatzweise glaubt: „Ha!, nun kenn ich hier aber jeden Trick!“ wird kurz darauf wie eine Kanonenkugel aus einem Gang geschossen, nur um dann wippend mit dem Kopf in einer Wand stecken zu bleiben.

Noch viel verdächtiger ist es jedoch, wenn eure Mitspieler neben euch sagen: „Da musst du rein.“ wohwollend nickend, aber dann nicht mitkommen und stattdessen dezent zwei Schritte nach links und rechts machen. Noch während man sich fragt „Waru…..?“, überrollt einen bereits eine riesige Steinkugel. Ganz so wie man es aus Indiana-Jones-Filmen kennt.

Ja, es lässt sich nicht leugnen: Dieser Dungeon ist eine harte Feuerprobe für ahnungslose Hüter. Und spätestens nach der Hälfte traut man in dieser Aktivität nichts mehr über den Weg. Plötzlich geht man ein bisschen langsamer und schaut sich suchend überall um, während man mit Schlitzaugen seine Teammates beobachtet und sich fragt: „Komm, ihr wisst doch genau, wo ich nicht hintreten darf.“

Die gute Nachricht; Bis jetzt hat es noch jeder durchgeschafft. Aber von Bodenplatten, die einen in die Tiefe stürzen lassen, bis zu raffinierten Fallenmechanismen ist auf diesem Weg wirklich alles dabei. Man wird erschlagen, aufgespießt, zerhackt, weggeschossen, überrollt oder von tickenden Zeitbomben in die Luft gesprengt. Aber es macht auch unheimlich viel Spaß.

Zwar haben oft nur die Eingeweihten etwas zu lachen, weil speziell im „Sog der Habsucht“ die Verbindung von Teamwork und Schadenfreude auf eine neue Ebene gehoben wird.

Aber es ist genau deswegen auch ein Erlebnis, was viele nicht so schnell vergessen und wovon man noch lange spricht. Denn zu den größten Schätzen in Destiny 2 gehört nicht der Loot, sondern genau solche unvergesslichen Lacher und die Erinnerungen an ein fieses Dauersterben mit Freunden in einem Spiel, das über die Jahre schon viele Spieler so zusammengebracht hat.

Und nicht vergessen: Nehmt es den Saboteuren nicht krumm. Irgendwann wird jeder vom Ahnungslosen zum Eingeweihten und kann dann selbst mit neuen Mitspielern seinen Spaß haben. Auch wenn wir mit diesem Artikel einen Teil von ihnen nun vielleicht vorgewarnt haben.

Habt ihr schon mal andere Spieler mit in diesen „Fallen-Dungeon“ genommen und hier und da absichtlich eine kleine, aber wichtige Information mit einem Grinsen im Gesicht verschwiegen? Oder habt ihr andere Dinge, die ihr gerne mit noch ahnungslosen Mitspielern in Destiny 2 anstellt? Dann verratet uns jetzt in den Kommentaren eure lustigsten Aktionen.

Gerade kann man auch im Gambit seine Teammates verblüffen, indem man zum ultimativen Partikelstaubsauger wird:

Neuer Bug behebt versehentlich den hartnäckigsten Gambit-Bug in Destiny 2 – Verwandelt Hüter in Staubsauger