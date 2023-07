Destiny 2: Ein Bild lässt die harten Veteranen von Tag 1 weich werden und in Erinnerungen schwelgen

Die Shooter-Reihe Destiny gibt es jetzt schon seit 2014 und so mancher sehnt sich 2023 in die alte Zeit zurück. Auf reddit hat ein Nutzer jetzt ein Foto gezeigt, das Erinnerungen an früher weckt. Die Spieler von Tag 1 sind hin und weg.

Wie ist das mit der Nostalgie in Destiny?

Als 2014 das erste Destiny für PlayStation3/4 und Xbox 360/One erschien, war das für viele Konsolenspieler sowas wie Neuland. Denn Destiny war der erste Shooter, der typische MMO-Mechaniken, wie man sie aus WoW kennt, mit den Shooter-Elementen von Halo verband. Zusammen mit GTA 5 und ESO läutete Destiny eine neue Ära des MMO auf der Konsole ein.

Für Konsolenspieler war Destiny eine neue Erfahrung. Sowas wie „Lockdowns“, Händler, die nur einmal die Woche kommen, „Gear-Resets mit der Erweiterung“ oder Raids wie „Die Gläserne Kammer“ kannten nur wenige.

Jetzt löst ein Bild auf reddit einen Flashback zurück ins Jahr 2014 aus.

So fing 2014 alles an:

Pizza, Bier und der Raid in Destiny

Was ist das für ein Bild? Der reddit-Nutzer „Loose-Adhesivness“ hat am Samstag, dem 1.7,. ein Bild auf reddit gepostet:

Offenbar in einem gemütlichen Wohnzimmer stehen 6 Fernseher wild über den Raum verteilt im Halbkreis. Es ist auch ein geöffneter Rucksack zu erkennen.

Auf jedem der Bildschirme erahnt man einen Hüter in all seiner Pracht. Überall im Raum liegen Kabel, Konsolen und Controller. Im Vordergrund des Bilds ist was zu sehen, dass nach der goldenen Kombination „Pizza und Bier“ aussieht.

Offenbar sind da 5 Hüter bei einem Freund eingefallen, um in einer Lan-Party gemeinsam den 6er-Raid in Destiny zu bestehen. Der Post ist überschrieben mit „Die guten alten Tage“.

Wie sind die Kommentare?

Der meist gelobte Kommentare ist: „Das Beste dabei war: Du könntest den Typen genau neben dir anschnauzen, weil er eine Mechanik verkackt hat, die wir schon 100-mal gemacht haben.“

Ein Nutzer ist etwas traurig, als er das sieht: „Ich hab mal einen Kings-Fall-Raid in LFG gemacht, wo die halbe Gruppe auf einer LAN-Party war. Ich hab mich so ausgeschlossen gefühlt, obwohl ich zusammen mit ihnen in dem Raid war.“

Ein dritter Nutzer fragt nur: „Crota-LAN-Kabel-Glitch?“

Denn auch das gehört „zur goldenen Zeit“ von Destiny dazu: Den Boss Crota konnte man problemlos töten, wenn der Raidleiter im richtigen Moment einfach das Lankabel zog. Dann war der Boss wehrlos.

Den ersten Raid in deinem MMO vergisst du nie

Warum erwischt das Bild so viele? Die Anfangszeit eines MMOs, gerade des „ersten MMOs“, wenn alles neu ist, wird im Laufe der Jahren bei vielen MMO-Spielern sowas wie „die goldene Zeit“: An die Gefährten, die man damals hatte, und an die gemeinsamen Erlebnisse erinnert man sich noch Jahre danach. Die vielen Bugs, Exploits, Server-Downs, Balance-Unfälle und Dinge wie “die Loot-Cave” verschwinden im Rückblick und sind plötzlich nicht weiter wild.

Für viele ist es die intensivste Zeit eines Gaming-Lebens, wenn sie zum ersten Mal ein MMO, seine Welt und seine Mechaniken entdecken.

Weil Destiny damals für viele Shooter-Spieler auf Konsolen das 1. Mal dieser Art war, umgibt gerade die Anfangszeit von Destiny im Rückblick ein „goldener Schimmer“: Spätere Spiele wie The Division oder Anthem hatten das dann nicht mehr, denn viele Spieler kannten die Mechaniken schon, eben aus Destiny.

Wenn ihr in Erinnerungen schwelgen wollt:

