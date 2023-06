Destiny 2: Spieler leiden unter frustrierenden Verbindungsprobleme – Bungie sagt, woran’s liegt, wann’s besser wird

In den vergangenen Wochen hatten Destiny-2-Spieler mit frustrierenden Verbindungs- und Stabilitätsproblemen sowie nervigen Fehlercodes zu kämpfen. Nachdem der Unmut in der Community immer größer wurde, hat Bungie reagiert und einen sehr offenen Einblick in die Ursachen und die geplanten Lösungen gegeben. MeinMMO sagt euch, wann es endlich besser wird.

Diese Probleme hat Destiny 2 aktuell: Seit Monaten plagen die Hüter hartnäckige Server- und Stabilitätsprobleme in Destiny 2.

Dazu gehören Verbindungsabbrüche mit der Meldung „Destiny 2 Server werden kontaktiert“.

Fehlercodes, wie Weasel, Baboon oder Mongoose, die einen ebenfalls aus dem Spiel werfen und sogar zu einer temporären, unberechtigeten Sperre führen konnten, weil man einen kompetitiven Spielmodus durch den Rausschmiss quasi „abgebrochen“ hatte.

Matchmaking-Probleme, die dazu führten, dass Destiny 2 zum Einzelplayer-Spiel wurde, weil man keine Einsatztrupps mehr bilden konnte.

Aufgrund dieser Vielzahl an Vorfällen musste Bungie bereits nun schon öfters unerwartete Notfallwartungen einlegen, um das Spiel wieder zu stabilisieren.

Das hat die Probleme zwar vorübergehend gelöst, den Frust der Hüter aber nicht wirklich verringert. Im Gegenteil. Für die Spieler ist die steigende Anzahl an Abstürzen und Verbindungsproblemen ein deutliches Zeichen dafür, dass Destiny 2 nach fast 7 Jahren am Ende seines Lebenszyklus angekommen ist. Auch, weil solche Probleme in der Vergangenheit wohl deutlich seltener auftraten.

Doch nun hat Bungie so offen wie nie zuvor zu diesem Thema Stellung bezogen.

„Kein Prozess, der über Nacht passiert“

Das sagt Bungie zur Serverstabilität und Problemen: Im aktuellen TWiD („This Week in Destiny“-Blog) vom 29. Juni hat Bungie nun erstmals ausführlich auf die aktuellen Serverprobleme von Destiny 2 reagiert und so offen wie noch nie über den aktuellen Status der Servertechnik informiert.

Hier hatte man eine gute und eine schlechte Nachricht für die Hüter.

Die gute Nachricht: Bungie weiß, welches System die Probleme verursacht. Es handelt sich um den Destiny-Schlüsseldienst „Claims“.

„Claims“ überträgt alle Spielerdaten zwischen den verschiedenen Bungie-Servern und sorgt so normalerweise für eine reibungslose Kommunikation zwischen Spielern, Servern und anderen Komponenten, damit jeder Kill, jede Kugel und jede Glimmer-Einheit an den richtigen Empfänger gesendet wird.

Wenn es also dazu kommt, dass die Kommunikationskanäle von „Claims“ zu anderen Diensten gestört sind, kann dies zu Fehlercodes wie Weasel oder Baboon führen. Ein einfacher Neustart des Dienstes reicht derzeit jedoch oft nicht aus, um die Probleme dann auch zu beheben.

Obwohl „Claims“ nur einer von vielen Diensten ist, die ständig aktualisiert und gewartet werden, sind die Verbesserungen, die an diesem Dienst vorgenommen werden, also ein entscheidender Schritt, um sowohl die unmittelbaren als auch alle potenziellen zukünftigen Probleme anzugehen.

Bis Ende des Jahres müssen bei den Destiny-Servern noch viele Knöpfe gedrückt werden.

Die schlechte Nachricht: Die Stabilität von „Claims“ und Destiny 2 wieder zu verbessern wird kein Prozess, der über Nacht passiert, laut Bungie.

So heißt es im TWiD:

Die Behebung dieser Probleme hat für unserem Support höchste Priorität, aber wir müssen äußerst vorsichtig vorgehen. Wenn wir es falsch machen, könnten wir unbeabsichtigt die Stabilität für die Spieler verschlechtern oder neue Probleme verursachen. Dies ist kein Prozess, der über Nacht geschehen kann, und wir müssen sicherstellen, dass [alles] zuverlässig übermittelt wird, damit das Destiny 2-Erlebnis reibungslos und stabil bleibt. schreibt Bungie im TWiD vom 29. Juni 2023

Warum hat Bungie überhaupt an diesen Diensten gearbeitet? In Vorbereitung auf das aktuelle DLC „Lightfall“ und die zukünftigen, großen Releases von Destiny hat Bungie damit begonnen, die Serverinfrastruktur zu skalieren. Vor allem, damit es zukünftig mehr gleichzeitige Spieler bedienen kann.

Wann läuft es also wieder einigermaßen rund? Um die Probleme anzugehen, plant Bungie eine Kombination aus Serverwartungen, Optimierungen des Netzwerksystems und Fehlerbehebungen.

Dazu merkten die Entwickler allerdings auch an, dass die Geduld der Hüter dadurch trotzdem weiterhin auf die Probe gestellt wird, da die Verbesserungen Zeit in Anspruch nehmen.

So sieht zum jetzigen Zeitpunkt der Masterplan aus, um die Probleme zu beheben:

Mit dem Midseason Update 7.1.0.5 zu Season 21, das in wenigen Wochen erscheint, wird Bungie zunächst eine Verbesserung seiner Protokollierungs- und Warnsysteme implementieren. Damit soll eine Verschlimmerung der Stabilitätsprobleme zukünftig verhindert werden.

in wenigen Wochen erscheint, wird Bungie zunächst eine Verbesserung seiner Protokollierungs- und Warnsysteme implementieren. Damit soll eine Verschlimmerung der Stabilitätsprobleme zukünftig verhindert werden. Zum Start von Season 22 am 22. August 2023 wird Bungie dann, wie man es nannte, eine „Selbstheilung“-Fähigkeit zu „Claims“ hinzufügen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Destiny 2 vorübergehend offline geschaltet werden muss, wenn ein Problem auftritt.

Anfang Dezember, mit dem Start von Season 23, wird die verbesserte Protokollierung aus Season 21 dann genutzt, um tiefere und umfassendere Architekturverbesserungen einzuführen, die die Stabilität der Dienste und eine schnelle Wiederherstellung ermöglichen, sowie eine Reihe weiterer, nicht näher spezifizierter Verbesserungen.

Das Entwicklerteam ist sich der Schwierigkeiten bewusst und betont, dass man die Frustration der Spieler darüber durchaus verstehen könne. Denn dieser Zeitplan bedeutet, dass die Geduld der Hüter noch mindestens bis Ende des Jahres auf die Probe gestellt wird, da es immer wieder zu Ausfällen kommen kann.

Und auch danach bleibt Destiny 2 ein Live-Service-Spiel, das sich immer mehr oder weniger „in Bearbeitung“ befinden wird.

Bungie will jedoch daran arbeiten, dieses Risiko durch umfassende Tests und Überwachung rund um die Uhr zu minimieren, um bei Instabilitäten wenigstens alles so schnell wie möglich wieder online zu bringen.

Angesichts der anderen Probleme, mit denen Destiny 2 derzeit zu kämpfen hat, ist diese offene Kommunikation zumindest ein Schritt in die richtige Richtung – auch, wenn damit nur ein Teil der Probleme angesprochen wurde.

Wie steht ihr zu den vorgeschlagenen Lösungen und wie hoch ist eure Bereitschaft, diese Veränderungen mitzutragen? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung dazu.

Zumindest läuft die Destiny-Story gerade hervorragend und hat inzwischen die größte Frage aus Lightfall beantwortet sowie eine große Wiederauferstehungen angeteasert.

