Destiny 2: Serverausfall durch Hintergrund-Wartung am 08.06. – Alle Zeiten und Infos

In Destiny 2 kam es diese Woche vermehrt zu Serverproblemen. Diese und andere Schwierigkeiten wollte der Entwickler heute, in einer mehrstündigen Hintergrund-Wartung, beheben. Doch was eigentlich unbemerkt und ohne Server-Down ablaufen sollte, sorgt derzeit dafür, dass die Server offline sind. MeinMMO hält euch auf dem Laufenden.

Updateverlauf zum Serverausfall:



09:03 Uhr: Bungie ist sich des Problems bewusst, dass sich die Spieler derzeit nicht mehr bei Destiny 2 anmelden können. Es kommt weiterhin zu “Weasel”-Fehlercodes.

Das müsst ihr heute wissen: Die Spieler von Destiny 2 wurden in den letzten Tagen mit verschiedenen Fehlercodes konfrontiert, die sie aus dem Spiel warfen und ihre Spielzeit stark beeinträchtigten. Dies führte zu Frustration und Unzufriedenheit in der Community.

Bungie hat reagiert und beschlossen, diese Probleme heute, am 08. Juni, in einer mehrstündigen Hintergrund-Wartung anzugehen.

Was allerdings nur im Hintergrund ablaufen sollte, also ohne dass die Destiny 2-Server vorübergehend offline geschaltet werden müssen, hat nicht wie geplant funktioniert. Aktuell kann man sich nicht ins Spiel einloggen. Die Server sind nicht erreichbar – und das wo heute in einigen Teilen Deutschlands ein Feiertag ist.

MeinMMO informiert euch deswegen weiterhin in diesem Artikel zum Stand der Dinge und sagt euch, wann ihr wieder zocken könnt.

Hintergrund-Wartung am 08.06. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Am frühen Morgen informierte Bungie heute die Spieler, dass man eine Hintergrund-Wartung plant.

Destiny 2 wird ab heute in 2 Stunden einer ganztägigen Backend-Wartung unterzogen. Nach Beginn der Wartungsarbeiten können die Spieler nach Abschluss der Aktivität auf “Orbit” klicken und so zum Titelbildschirm zurückkehren. Spieler, die sich wieder einloggen, sollten keine weiteren Unterbrechungen erwarten. teilte Bungie gegen 06:00 Uhr deutscher Zeit via Twitter mit

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 06:00 Uhr deutscher Zeit informierte man die Spieler über die Hintergrundarbeiten.

Um 08:00 Uhr startete Bungie die Wartung. Es kam zu kurzen Server-Disconnects.

Der voraussichtliche Login soll dann gegen 10:00 Uhr wieder möglich sein.

Wichtig: Solange die Hintergrund-Wartung läuft, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst direkt nach dem Update zudem eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen.



Hintergrund-Wartung sorgt für Server-Down

Destiny 2 ist derzeit offline: Allerdings scheint die Fehlerbehebung im Hintergrund nicht wie geplant zu funktionieren. Denn statt der kurzen Beeinträchtigen sind die Destiny-Server derzeit gar nicht erreichbar.

Spieler können sich nicht mehr anmelden

Beim Login erhält man die Fehlermeldung, dass die Server gerade offline sind.

Nichts geht mehr – Die geplante Hintergrund-Wartung führte zum kompletten Ausfall der Server

Während es frustrierend sein kann, vorübergehend keinen Zugriff auf das Spiel zu haben, ist es wichtig zu bedenken, dass diese Wartung letztendlich zu einem stabileren und reibungsloseren Spielerlebnis führen soll.

MeinMMO wird euch über die Fortschritte und Updates im Zusammenhang mit der Hintergrund-Wartung auf dem Laufenden halten und euch sagen, wann die Server des Loot-Shooters wieder online sind. Wir empfehlen den Spielern daher, regelmäßig vorbeizuschauen, um über den aktuellen Stand informiert zu bleiben.

Wie sind eure Erfahrungen mit den vermehrten Serverproblemen in Destiny 2 und welchen Einfluss haben sie auf euer Spielerlebnis? Teilt uns gerne eure Meinung mit, indem ihr kommentiert.

