Mord an einem Spieler bringt die Community von Destiny 2 zusammen: „Wir vergessen diejenigen nicht, die sterben“

In dieser Woche hat sich die Destiny-2-Community zusammengeschlossen, um einem tragisch ermordeten Hüter in einem bewegenden Tribut zu gedenken. Es war eine emotionale Demonstration der Gemeinschaft und des Zusammenhalts, die zeigte, wie stark die Bindungen zwischen Spielern sein können.

Um welchen Hüter trauert die Community? Der Hüter, um den die Destiny-2-Community im Loot-Shooter derzeit trauert, ist Derek Hartz. Er wurde nur 35 Jahre alt, denn er starb am 13. Juni 2023 auf tragische Weise durch sinnlose Gewalt bei einem Raubüberfall.

Dereks große Leidenschaft und Lieblingsbeschäftigung war Destiny 2.

Als Titan liebte er vor allem Gambit, den PvEvP-Modus des Loot-Shooters.

Zudem hatte er auch einen kleinen YouTube Channel auf dem er ab und an Inhalte teilte.

Nachdem sein Teammate und Freund von seinem Tod erfuhr, entschied er sich dazu, alles zu tun, was er kann, um sicherzustellen, dass Derek nie vergessen wird. Dies führte zu einem emotionalen Reddit-Post mit der Überschrift: „Sein Name war Derek Hartz und er war mein Freund“. Dort forderte er alle Hüter auf, vor allem die Titanen, für Derek „zu fliegen“.

Das war der Wunsch seines besten Freundes: In dem Reddit-Beitrag formuliert Dereks Freund mit dem Nicknamen Complex-Piccolo3026 seine persönlichen Bitte an alle Titanen in Destiny 2, ein Gambit-Match mit dem „Donnerkrachen“, der Arkus-Super der Titanen, zu spielen und damit ein paar Urzeitler platt zu machen.

Doch mit einer so großen Resonanz hatte er wohl nicht gerechnet, denn die Destiny-Community reagierte sofort, emotional und mitfühlend.

Wir vergessen diejenigen nicht, die sterben

So reagierte die Community auf den Aufruf: Die Stimmung rund um die Geste seines besten Freundes war überwältigend positiv und erreichte auf Reddit innerhalb von zwei Tagen mehr als 4.600 Upvotes.

Sein tragischer Tod hat nicht nur viele Spieler dazu bewegt, gemeinsam den Wunsch seines besten Freundes zu erfüllen. Er erinnerte sie auch an ihre eigenen verlorenen Familienmitglieder, Freunde und Hüter.

Es war eine traurige, aber auch schöne Gelegenheit für die Spieler, sich auszutauschen, Erinnerungen zu teilen und sich gegenseitig Trost zu spenden.

Und sie erinnerten sich an das starke Zitat von Lord Shaxx, dass in der Lore der Handfeuerwaffe „Lunas Geheul“ nachzulesen ist: „Hüter sterben nie. Aber wir vergessen niemals jene, die es taten.“

So schreibt King_Lucifur:

Per Audacia Ad Astra Derek. Und mein Beileid zu deinem Verlust. Heute ist Gambit-Nacht, und ich lege meinen Bonk-Hammer für den Donnerschlag des Todes nieder. kündigt King_Lucifur im Reddit an

Und auch bekannte Destiny-Streamer, wie Luckyy10P nahmen am Tribut teil und teilten den Aufruf.

Sogar Hüter, die keine Titanen haben und spielen, meldeten sich und sagten, dass sie mit ihren Jägern und Warlocks eine Runde für Derek spielen würden.

In einer Zeit, in der virtuelle Welten und Online-Communities immer wichtiger werden, zeigt diese Aktion, dass die Bindungen, die durch Spiele wie Destiny 2 entstehen, echte Emotionen und Verbindungen hervorrufen können. Denn auch in der Gaming-Welt durcherlebt man gemeinsam Höhen und Tiefen und so ist für viele aus einem Spiel Freundschaft und Familie geworden, die man zu schätzen weiß.

Dank seines Destiny-Freundes wird nun auch Derek für immer auf besondere Art in Erinnerung bleiben und es zeigt, dass man ehemalige Mitstreiter niemals vergisst, auch wenn man sie vielleicht nur im Spiel gekannt hat. So gibt es auch andere Spieler, die auf besondere Weise ihren verstorbenen Clanmates gedacht haben.

Wie Potraitor der unter dem Beitrag kommentierte: „Als Clan haben wir eines unserer Mitglieder aufgrund von Krebs verloren. Wir haben ihm im Spiel eine Trauerfeier abgehalten und ein paar Screens durch das Sonnensystem gemacht.“

Gegen die mutmaßlichen Mörder von Derek Hartz wurde inzwischen Anklage erhoben. Seine Familie ruft zudem auf gofundme dazu auf, sie nach dem Verlust finanziell zu unterstützen.

Was sind eure Gedanken zu der bewegenden Aktion der Destiny-2-Community, bei der sie einem ermordeten Hüter Tribut zollt? Und würdet Ihr dasselbe für eure Teammates machen? Teilt uns gerne eure Meinung zu diesem gemeinschaftlichen Gedenken in den Kommentaren mit.

