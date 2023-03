Hüter erweisen Voice-Actor in Destiny 2 die letzte Ehre – Einzigartiger Dank für jahrelange Leidenschaft und Treue

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Es sind ganz besondere Momente in Destiny 2, die gerade vergehen. Lance Reddick war nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein unglaublich netter Mensch. Seine Fähigkeit, Commander Zavala in Destiny 1 und 2 Leben einzuhauchen, hat die Gaming-Erfahrung für viele Hüter auf ein neues Level gehoben und das macht den Abschied für viele Destiny-Spieler umso schwerer.

An die Tausenden von Destiny-Spielern, die zu Ehren von Lance gespielt haben. Lance liebte euch so sehr, wie er das Spiel liebte.

Umso würdevoller ist es, dass ihm die Community nun eine unvergleichliche Ehre zu Teil werden lässt. Seine Witwe Stephanie Reddick weiß das zu sehr schätzen und richtete sich via Twitter mit berührenden Worten persönlich an die Hüter:

Einer von uns: Lance Reddick hat in vielen erfolgreichen Spielen wie “Horizon Zero Dawn” und “God of War” mitgewirkt und seine Stimme hat stets dazu beigetragen, dass diese Spiele zu Klassikern wurden. Doch Destiny war immer etwas Besonderes für ihn, denn er hat Destiny geliebt.

Die Hüter schrieben ihre eigene Version, in der Zavala so richtig auf den Putz haute und der Kaiserin deutlich machte, wer das Sagen auf der Erde hat.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die größte Ehre in Destiny 2 für einen wahren Hüter: Nachdem vergangene Woche die Meldung zum Tod von Lance Reddick, die englischsprachige Synchronstimme von Commander Zavala in Destiny 2, bekannt wurde, waren viele Spieler zutiefst erschüttert.

Insert

You are going to send email to