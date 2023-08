12 Updates, die Spieler in Season 22 von Destiny 2 erwarten

In einer Woche steht in Destiny 2 Season 22 an und verspricht einige Neuerungen, die das Spielerlebnis in Bungies beliebten Sci-Fi-Shooter verändern werden. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die 12 Updates, welche die Hüter also bald erwarten.

Was erwartet Spieler in Season 22? Die Welt von Destiny 2 steht kurz vor einem weiteren Update mit frischem Content, denn Season 22 rückt unaufhaltsam näher. Am 22. August um 19:00 Uhr ist es so weit.

Mit jedem neuen Kapitel in Lightfall ebnet Bungie nun den Weg, um dem Zeugen zu folgen. Die Hüter werden mehr über den Schleier erfahren und da ist noch ein Schar-Geist, dessen Gunst man vermutlich gewinnen muss.

In Season 22 werden die Hüter auf Anraten von Ahsa die Hilfe von Savathun brauchen.

Leider wurde die Hexenkönigin jedoch von den Hütern getötet und dann von Eris Morn im Turm der Letzten Stadt in kleine Schnipsel zerlegt. Nur ihr Schargeist lebt noch.

Ob Immaru, der Geist von Savathun, allerdings so viel Lust hat, mit den „flackernden Flohsäcken“ von der Vorhut zusammenzuarbeiten, ist jedoch fraglich.

In diesem Artikel werfen zwar keinen Blick auf die Story, aber auf die 12 schon bestätigten Updates der Season 22.

Das ist für Season 22 bestätigt

Neue Seasonstruktur

In Season 21 plätscherte das Seasonmodell für manche Spieler viel zu lasch vor sich hin. Das musste auch Bungie zugeben und merkte an: „Wir wissen, dass unsere Spieler nach mehr Abwechslung bei den wiederholbaren Saisonalen Aktivitäten suchen, und vor allem wollen wir sie immer wieder überraschen, was in jeder Saison als Nächstes kommt.“

In Season 22 ist es also nun so weit. Bungie wird die Seasonstruktur verändern. Damit will der Entwickler „in kreative Gebiete vorstoßen, die man noch nie zuvor erkundet hat“.

Einige Dinge werden sich grundlegend ändern, darunter das Paradigma des saisonalen Fortschritts mit einem völlig neuen Mechanismus.

Season 22 soll zudem mehr Spielraum erhalten, damit sich Bungie erzählerisch und die Hüter sich spielerisch besser entfalten können.

Außerdem wird sich unter anderem der Seasonverlauf „in großem Stil“ ändern.

Das ist jedoch bisher alles, was man weiß. Bungie wird sich die vollständige Enthüllung dieser Veränderungen für das Showcase am 22. August aufheben und dort erste Dinge in Aktion zeigen.

Keine Erhöhung des Powerlevels

Erneut keine Powerlevelerhöhung in Season 22

Die meisten haben es gefeiert und so verkündete Bungie:

Da die Änderung (das Powerlevel nicht zu erhöhen) eine positive Wirkung gezeigt hat, werden wir die Powerlevel-Obergrenze auch in Saison 22 nicht anheben. So können die Hüte in ihrem eigenen Tempo spielen und müssen nicht jede Woche Spitzenprämien nachjagen. teilte Bungie im “State of the Game”-Artikel mit

Und was ist mit der Herausforderung? Natürlich wird es auch weiterhin Aktivitäten geben, bei denen es auf Power ankommt, beispielsweise Großmeister-Raid- und Dungeon-Inhalte, Legendäre und Großmeister-Dämmerungen, Spitzenreiter-, Legendäre und Großmeister-Verlorene-Sektoren (Solo) und die Prüfungen von Osiris.

Zudem wurde die Messlatte für den Schwierigkeitsgrad Spitzenreiter-Dämmerung mit den Spitzenreiter-Schlachtfeldern höher gelegt, sodass sich die Spieler darauf wieder einspielen müssen, um zu bestehen.

Experte behauptet: Destiny 2 hat das Powerlevel bereits unbemerkt abgeschafft

Wöchentliche rituelle Herausforderungen

Die Ritual-Playlists werden in Season 22 optimiert. Momentan müssen noch drei Herausforderungen in der Vorhut, im Gambit und im Schmelztiegel absolviert werden. Das wird sich ab Season 22 ändern.

Ab dem 22. August können Hüter alle neun wöchentlichen Herausforderungen in jeder der drei Ritual-Playlists ihrer Wahl absolvieren.

Ihr könnt also nur im Schmelztiegel abhängen und Gambit, wenn ihr möchtet, weiter ignorieren.

Bungie erhöht die Drop-Raten von Ritual-Engrammen nach Abschluss von Ritual-Playlist-Aktivitäten.

Diese Belohnungen warten in Season 22

Kommen wir nun zum Loot von Season 22. Es wird neue und wiederkehrende, also bekannte Waffen geben, die in den Playlisten beim Schmelztiegel, der Vorhut, Gambit und den Prüfungen von Orisis droppen.

Diese echt bärige, neue Trials of Osiris-Rüstung erwartet PvP-Schwitzer in Season 22.

Hier alle Waffen, die ihr ab dem 22. August 2023 in Destiny 2 jagen könnt:

Schmelztiegel: Nimmerendender Sturm – Stasis-Maschinenpistole

Nimmerendender Sturm – Stasis-Maschinenpistole Strikes: Luna-Regolith III – Solar-Scharfschützengewehr

Luna-Regolith III – Solar-Scharfschützengewehr Dämmerung: Das Gesetz des Aufsehers – Kinetik-Handfeuerwaffe und Pre Astyanax IV – Solar-Präzisionsbogen

Das Gesetz des Aufsehers – Kinetik-Handfeuerwaffe und Pre Astyanax IV – Solar-Präzisionsbogen Gambit: Qua Xaphan V – Leere-Maschinengewehr

Qua Xaphan V – Leere-Maschinengewehr Eisenbanner: Das führende Visier – Strang-Scout-Gewehr und Hirschgeweihsprosse – Arkus-Bogen

Das führende Visier – Strang-Scout-Gewehr und Hirschgeweihsprosse – Arkus-Bogen Prüfungen von Osiris: Igneous-Hammer – Solar-Handfeuerwaffe und Kataphrakt GW3 – Schwerer Strang-Granatenwerfer

Exotischer Missionsrotator

Season 22 bringt 3 Exotische Missionen wieder ins Spiel – mit neuer verbesserter Beute

Bungie bringt alte Exotische Missionen in einer Rotation zurück. So können Spieler nicht nur diese Exo-Missionen aus vergangenen Seasons wieder zocken, sondern auch ihre exotischen Waffen und Katalysatoren wieder verdienen.

Zudem wird dies eine neue und stetige Quelle für alte saisonale Prämien sein, wie Rüstung und Waffen zum Craften, die sich thematisch mit der entsprechenden Exo-Mission überschneiden.

In Season 22 werden drei Exo-Missionen verfügbar sein: Operation: Seraphs Schild für das Impulsgewehr „Revision Null“ (herstellbar) Vorzeichen für das Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (herstellbar mit neuem Perk-Pool) Vox Obscura für den Granatwerfer „Toter Bote“. (herstellbar mit neuem Perk-Pool)



Wer kann die Missionen spielen? Diese Missionen könnt ihr nur spielen, wenn ihr den entsprechenden DLC oder die entsprechende Season besitzt. Also für Operation: Seraphs Schild zum Beispiel „Die Hexenkönigin“ oder die „Saison der Seraphe“.

Der Rotator startet direkt mit Season 22 am 22. August 2023.

Neuer Vermächtnis-Raid

Einer dieser Raids wird das Rennen machen und in Season 22 starten

Season 22 wird euch auch wieder einen Vermächtnis-Raid bieten. Dies sind Raids, die Bungie einst aus Destiny 2 in den Content-Tresor verbannt hat oder die noch aus Destiny 1 stammen. Derzeit gibt es nur noch fünf Kandidaten, die hier für eine Rückkehr infrage kommen. Und einer davon ist ein heißer Favorit in der Community.

Destiny 2 will bald einen Raid zurückbringen, in dem ihr schon zigmal gestorben seid

Wir hinterlegen euch die Gerüchte hier als Spoiler. So könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr wissen wollt, um welchen Raid es sich handelt:

Klickt hier, wenn ihr wissen wollt welcher Raid in Season 22 an den Start gehen soll



So habe Bungie seit der Veröffentlichung der Erweiterung „Die Hexenkönigin“ die Rückkehr des Raids sogar im Spiel getestet, wie beispielsweise in der Tauchgang-Aktivität der Saison der Tiefe mit den Schar-Lampen. Die Community erwartet zudem, dass damit auch das Raid-Exotics Necrochasm und die leuchtend-grünen Crota-Rüstungen zurückkehren. Laut den Quellen „ Destiny-Bulletin “ und der recht zuverlässigen Leakerin Liz soll es sich um den Vermächtnis-Raid der Season 22 um „Crotas Ende“ handeln.So habe Bungie seit der Veröffentlichung der Erweiterung „Die Hexenkönigin“ die Rückkehr des Raids sogar im Spiel getestet, wie beispielsweise in der Tauchgang-Aktivität der Saison der Tiefe mit den Schar-Lampen. Die Community erwartet zudem, dass damit auch das Raid-Exotics Necrochasm und die leuchtend-grünen Crota-Rüstungen zurückkehren.

Wann startet der Raid in Season 22? Der Vermächtnis-Raid soll am Freitag, dem 1. September 2023, um 19:00 Uhr starten. Dazu wird es auch wieder ein Worlds-First-Rennen geben.

Neue PvP-Erlebnisse und eine neue PvP-Map

Für das PvP gibt es etwas frischen Wind. So wird ab Season 22 eine neue PvP-Map und ein neuer Spielmodus sowie ein neuer PvP-Modifikator eingeführt.

Multiplex: In Season 22 werden die Spieler diese Lo-Fi-Vex-Karte erstmals entdecken. Es ist eine asymmetrische Karte mit einer Vex-Umgebung als Hintergrund, da das Vex-Netzwerk im Jahr von Lightfall eine „wichtige Rolle in der Geschichte spielt“. Aus erzählerischer Sicht befindet sich dieser Raum mitten in der Erstellung des Immerforsts und das soll man auch in Aktion miterleben können.

Die neue PvP-Karte Multiplex Sie liegt mitten “in der Erstellung des Immerforsts”

Der neue PvP-Modus heißt „Relikt“ und der PvP-Modifikator ist „Schachmatt“.

Relikt: Ein 6v6-Partymodus mit Reliktwaffen. Zu den Relikten gehören das „Aegis“ aus der Gläsernen Kammer, der „Synaptische Speer“ aus der Saison der Auferstandenen und die „Sense“ aus der Saison der Heimgesuchten. Man muss seine persönliche Reliktenergie aufladen, indem man Gegner mit normaler Ausrüstung besiegt. Wenn man dann voll aufgeladen ist, kann man ein Relikt aus einem Relikt-Depot erwerben. Besiegt man Reliktbesitzer und benutzt man Relikte, um Gegner zu besiegen, verdient man Punkte für sein Team.

Ein 6v6-Partymodus mit Reliktwaffen. Schachmatt: Dieser Modifikator soll das PvP-Erlebnis weg von fähigkeitsbedingte Kills und hin zu mehr Schießereien verschieben. Ein Wunsch, den Spieler schon länger haben. Dazu erhöht der Modifikator die Time-to-Kill (TTK) von 0,60 und 1,00 Sekunde auf 0,80 und 1,20 Sekunden. Die Gesundheit des Spielers wird außerdem erhöht und die Abklingzeit der Fähigkeiten verlangsamt. Spezialmunition wird durch das Gameplay verdient und fällt nicht beim Tod ab. Er wird für Rumble, Kontrolle und Überleben verfügbar sein.

Dieser Modifikator soll das PvP-Erlebnis weg von fähigkeitsbedingte Kills und hin zu mehr Schießereien verschieben. Ein Wunsch, den Spieler schon länger haben.

Wann kann man diese PvP-Modi zocken? Relikt und Schachmatt werden beide in Season 22 in den Schmelztiegel-Laboren starten. Jeweils von Woche 1 bis Woche 4 und erneut in Woche 11 bis zum Ende der Season.

Stasis-Aspekte und -Fragmente direkt zugänglich

In Season 22 macht Schluss mit der Stasis-Quest auf Europa und das ist praktisch für alle, die immer noch nicht über alle Aspekte und Fragmente der Unterklasse Stasis verfügen, weil ihnen die Questreihe zu langwierig war.

Zum Start der Season 22 könnt ihr zu Elsie Bray nach Europa fliegen und euch dort über das Händlersystem mit der Fähigkeit vollständig ausstatten.

Vorausgesetzt, ihr habt genug Glimmer und seid im Besitz des „Jenseits des Lichts“-DLCs.

Wer „Jenseits des Lichts“ besitzt, kann Stasis ab Season 22 direkt, ohne Quest, erwerben

Neue Strangaspekte

Auch für Strang wird es etwas Neues in Season 22 geben. Bungie fügt drei neue Strang-Aspekte hinzu, die die Strang-Ausrüstung jeder Klasse um ein einzigartiges dynamisches Gameplay-Element erweitern.

Bei diesen Aspekten handelt es sich um:

„ Wirbelnder Mahlstrom “ für Jäger

“ für Jäger „ Kriegsbanner “ für Titanen

“ für Titanen „Gewebegang“ für Warlocks

12 Reworks für wenig genutzte Exo-Rüstungen

Ab Season 22 sollen insgesamt 12 aktualisierte Exo-Rüstungsteile wieder „nützlicher und leistungsfähiger“ werden, wie Bungie ankündigte. Daher werden jeweils vier exotische Rüstungsteile für den Jäger und den Warlock optimiert. Bei den Titanen sind es sogar sechs aufgefrischte Exo-Optionen.

Alle Änderungen haben wir hier für euch zusammengefasst:

Destiny 2 enthüllt massive Exo-Updates für Season 22 und schwächt seine neueste Fähigkeit ab

Neue Obergrenzen für Meisterwerk-Materialien

Bungie hat angekündigt, das Inventar in Destiny 2 zu erweitern, die Obergrenzen für Meisterwerk-Materialien werden erhöht.

Die Obergrenze für Aszendenten-Bruchstücke, die in Destiny 2 von den Hütern auch „Golfbälle“ genannt werden, steigt von 10 auf 30.

Aszendenten-Legierungen werden ebenso von 10 auf 30 aufgestockt.

Und die Anzahl der Verbesserungsprismen wird von 50 auf 100 verdoppelt.

Mit der Erhöhung der Obergrenzen entfällt ab Season 22 die Möglichkeit, diese Materialien bei vollem Inventar auf der Post zu lagern. Und dies ist ein kleiner Nerf.

Destiny 2: Spieler freuen sich über langersehnten Inventar-Buff, doch der ist in Wirklichkeit ein Nerf

Was passiert, wenn die Post noch voll ist? Falls ihr aktuell noch Aszendenten-Bruchstücke oder anderes auf der Post liegen habt: Dies werdet ihr nicht verlieren, wenn Season 22 startet. Ihr könnt sie nach und nach abholen.

Bereits volle Stapel dieser Materialien im Inventar werden in Zukunft wie Glimmer behandelt. Das heißt, wenn ihr die maximale Anzahl besitzt, droppt euch nichts mehr, bis wieder Platz im Inventar ist.

Shader, Ornamente und Emotes zu organisieren, wird einfacher

Die lästige Suche nach dem Lieblingsshader unter hunderten von Shadern hat ein Ende. Denn ab Season 22 könnt ihr häufig genutzte Shader in Destiny 2 zu Favoriten machen und direkt oben anpinnen.

Es können bis zu 100 Lieblings-Shader, Ornamente und Emotes an die Spitze der Liste angepinnt werden.

Eure Shader-Favoriten könnt ihr ab Season 22 als erstes anpinnen.

Auch bei der Organisation eurer Teleport-Effekte wird es ein Quality-of-Life-Update geben. Alle Teleport-Effekte, die ihr besitzt, sind ab sofort bei eurem Schiff sichtbar und können dort ausgewählt werden. Ihr müsst also nicht mehr mehrere Kopien speichern oder den Effekt aus der Sammlung ziehen, damit ihr eure Schiffe damit ausstatten könnt.

Ab Season 22 ist Schluss mit dem horten von Teleporteffekten für eure Schiffe

Dieser Ressourcen-Tab in der Sammlung ist auch neu: Ab Season 22 werden die Spieler auch einen Ressourcen-Tab in den Sammlungen finden, auf dem alle Währungen, Upgrade-Materialien und Engramme im Spiel zu sehen sind. Die sind entsprechend kategorisiert und bieten Informationen darüber, wie man sie erhält und was ihr damit machen könnt.

Das waren alle Updates und Neuerungen für die kommende Season 22 von Destiny 2. Verratet uns doch in den Kommentaren, welche der angekündigten Dinge euer Interesse am meisten geweckt haben?

Hier könnt ihr zudem entdecken, dass vergessene Geschenke nicht unbedingt etwas Schlechtes sind:

Destiny 2: Eltern vergessen 4 Jahre lang ein Geschenk für ihren Sohn, ist jetzt richtig viel wert